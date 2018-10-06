Ожидание vs реальность: что изменит закон о языке

Одним законом проблему с украинским языком не решить / ZN.UA

Настоящий патриот не будет сразу продвигать новый языковой закон после того, как его избрали президентом, а его партия получила больше мандатов в парламенте. Нет, здесь спешить нельзя. Надо дождаться самих выборов, развесить везде биллборды с текстом о языке, и только потом - вот вам новый закон. Чтобы не дай бог электорат не забыл, кому он таким счастьем обязан. Хотя в итоге получилось коряво.

Очевидно, в БПП не все вовремя прочитали имейл-рассылку, что они теперь - самые ярые защитники языка. Пришлось исправлять ситуацию "на ходу", что наиболее иронично, если вспомнить, что закон Колесниченко и Кивалова отменили именно на основании принятия с нарушением процедуры ...

Читайте такжеМова, патриотизм, духовность, но что делать с говном?В общем, новый (еще не утвержденный закон) лично мне скорее нравится, чем наоборот. Да, есть определенные моменты, которые выглядят двусмысленными. Например, фраза "не ограничение прав национальных меньшинств", но ничего лучшего в этой ситуации быть, очевидно, не могло.

Вот только я не понимаю тех людей, кто считает, что все наши проблемы можно решить самими законами. В стране, где выполнение законов никогда не было аксиомой.

Ну, то есть, они ожидают, что во многих областях Украины чиновники, которые ненавидят все украинское и ждут Путина, вот прямо так бросятся выполнять все эти нормы? Да, сразу...

Конечно, изменения будут в сфере масс-медиа, других, но только законами ничего не решишь.

Посмотрите на Россию. Там формально федерализм, многоязычие и куча "государственных языков". Даже украинский имеет статус в оккупированном Крыму. А реально ... А реально там тотальная русификация.

Читайте такжеНе тяните украинцев за язык!Как именно? Возьмите российское ТВ. Там все четко - чем ты умнее, тем правильнее у тебя русский. "Быдло" из сериалов типа "Сватов" - "гакают" на украинском. Тупые гастарбайтеры-джамшуды передразнивают слова. Адский трансвестит Сердючка - смешно лепечет... Вся российская массовая культура направлена ​​только на внедрение мысли о превосходстве русского языка.

Русский язык - вопрос статуса. Это вбивается всеми способами с детства. А статус для России - это все.

В результате все "национальные меньшинства" забывают свое происхождение как страший сон и русифицируются.

Я не призываю копировать Россию, но не могу не признать, что ее имперская политика является чрезвычайно эффективной в продвижении русского языка. При том, что, повторюсь, формально там куча языков является "официальными", и куча формальных гарантий их развития и защиты прав носителей.