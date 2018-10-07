Италия поставит Европу на колени перед Трампом

Свой первый прогноз о том, что ЕС распадется по причине дефолта Италии, я сделал в конце 2015 году, и с тех внимательно слежу за состоянием итальянской экономики.

Есть все основания полагать, что в следующем году Италия обанкротиться. Причина этого заключается в том, что суверенный долг страны растет быстрее, чем растет ВВП.

За прошедшие 10 лет с момента кризиса 2008 года Италия смогла достигнуть лишь 95% от докризисного уровня ВВП, безнадежно отстав от всего ЕС.

Читайте такжеЕС вступил в стадию импотенцииНеоднократные смены правительств показали, что итальянское общество не в состоянии привести к власти такую политическую силу, которая смогла бы решить проблему неэффективности экономики, низкой производительности труда, побороть коррупцию, непотизм и зарегулированность рынка труда. Сейчас понимание этого стало приходить ко многим участникам финансовых рынков и доходность итальянских облигаций в последние месяцы стала стремительно расти.

Стоимость обслуживания государственного долга начинает расти и ложиться тяжелым бременем на итальянский бюджет. Думаю, что при доходности облигаций 3.5-3.6% итальянцы взвоют. А учитывая, что с ноября месяца ЕЦБ прекратит программу выкупа долговых бумаг стран-членов ЕС, можно предположить, что где-то не позднее второго квартала 2019 года в Италии разразится масштабный финансовый кризис.

Читайте такжеНАТО или ЕС: что Трамп разрушит быстрееЕвропа будет поставлена на колени, евро рухнет и все пойдут на поклон к Трампу, чего последний, собственно, и добивается, называя итальянского премьера Дж. Конти "отличным парнем". Он, действительно, отличный парень для нынешних США.