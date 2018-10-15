15 октября - день великого раскола православия

Кирилл и Варфоломей начинают войну

Сегодня в Минске пройдет заседание Синода РПЦ и 15 октября 2018 года войдет в историю как день великой православной схизмы. Произойдет раскол мирового православия.

Нет никаких сомнений, что РПЦ не признает каноническими все решения Вселенского Патриарха по предоставлению автокефалии украинскому православию и Кирилл официально объявит о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Это и будет великим расколом, о неизбежности которого, я написал сразу же как только Варфоломей назначил двух экзархов в Украине.

Читайте такжеЗло в рясе, или Как Московская церковь потеряла УкраинуЕсли церковь строится по иерархическому принципу, а не по сетевому, как в протестанстве, то ее всегда сотрясают расколы, когда существенно меняется баланс сил. А раскол - это всегда кровавый передел власти и собственности, измены, подкупы, предательства. Про собственно саму веру во время раскола все временно забывают. Иерархи будут заняты серьезным христианским делом - межцерковной войной.

Сейчас впервые после распада СССР в Украине у власти находится сила, которая жестко выступает за автокефалию. Это радикально изменило баланс сил. У Варфоломея оказался в руках исторический шанс переподчинить Украину от Москвы себе, опираясь на государственную власть в Украине. Без помощи светской власти Константинополь был бы не в состоянии отвоевать Киев. Интересы, что называется, совпали.

Мировое православие ждут тяжелые времена. В нем сформируются два центра - в Константинополе и в Москве, которые будут поддерживать раскольнические движения на канонических территориях друг друга. Например, Варфоломей с удивлением обнаружит появление у себя в Турции монастырей РПЦ. И не только в Турции.

Читайте такжеПочему украинцам рано радоваться долгожданному ТомосуНо тяжелее всех, конечно, придется Украине, которая примет на себя основной удар великой православной схизмы, и не один клирик, не один политик, не один патриот, не один защитник "истинной веры " утонут в водовороте тех бурных событий , которые надвигаются на Украину.

Два старца - Варфоломей и Кирилл в ближайшие дни предадут друга друга анафеме и... засучат рукава.