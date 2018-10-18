История с Семочко: когда жадность сильнее чувства стыда

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

18 октября 2018, 11:47

Семочко - ходячая реклама необходимости Службы Финансовых Расследований.

Сергей Семочко
Сергей Семочко / zik

Проблема с роликом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко не в том, что он такой, а в том, что он решил сделать этот ролик. Напомним, разведчик в солсберийском стиле попытался оправдаться за обвинения в коррупции и злоупотреблениях (чиновник владеет элитными домами на сумму 8 млн долларов, а его жена имеет российский паспорт).

Что из себя представляют департаменты СБУ по борьбе с экономическими преступлениями знают все бизнесмены в стране. Соответственно, ожидать от высокого чина оттуда можно мало. Он такой каким должен быть. Другие типы людей просто там не смогли бы работать. Вы должны быть циничны, не сильно умны и очень наглы. Ваши ценности ближе к Януковичу, чем к любому из людей, вышедших на Майдан. Иначе вы не сможете приходить к бизнесменам и предлагать им конструктивное сотрудничество. Вы не сможете создавать тысячи фирм прокладок, участвующих в тендерах. Вы не сможете создавать незамысловатые схемы, опутавшие государственные компании. В конце концов, вряд ли все итальянские мафиози похожи на Аль Пачино. А от итальянского мафиози украинские коррупционеры отличаются не очень сильно. Вот он такой, смесь мафиози и чиновника.

Читайте такжеДоигрались: какие последствия для России будет иметь цирк с ценителями СолсбериРаботавший в департаменте, вход в который стоил сумасшедших денег. Которые отбиваются на протяжении первых лет службы. Они все очень богатые люди и при этом не создали ничего в своей жизни. Поэтому их богатство не является результатом их ума. И даже не является результатом долгой и тяжелой работы. Все это создает такую себе гремучую смесь Семочко, на которого перепуганными глазами таращится журналист, выступающий у него подставкой для микрофона и больше всего мечтающий, когда это все закончится. Семочко, он ведь как Титушко. Просто Семочко лицо украинской коррупции, а Титушко был лицом украинской гопоты.

Так вот, беда не в том, что Семочко такой, какой он есть, а в том, что он решает сделать ролик. Он думает, что все, что он сейчас покажет – прокатит. Он в этом уверен. Такие люди ведь не хотят выставлять себя напоказ. И выставлять идиотами не хотят. Нет, он искренне уверен, что его ролик воспримут за чистую монету. Что Станиславский скажет "верю". И что на этом неприятная история с журналистами, которые для него как крошки в постели, раздражают да и только, и из-за которых на него быть может кричало руководство – закончится. И ведь этот ролик он посмотрел перед тем, как выпускать в эфир. Может даже проконсультировался со специалистами. И те сказали ему "зуб даем, прокатит". Это все свидетельства не только коррупции, но и деградации. И отношение этих товарищей ко всем вокруг как к полным дебилам. Которые "схавают все что угодно".

И еще одно – это свидетельство о том, что они не хотят меняться. Им даже лень придумать что-то стоящее. Как судьи продолжают принимать свои решения, не боясь, что каждое такое решение повышает уровень раздражения от них и делают все более вероятным еще одну судебную перезагрузку, так и СБУшники хотят все оставить как есть. И еще надеются, что им удастся отменить Прозорро. Выгнать менеджмент из ряда гос предприятий, чтобы опять завести свои прокладки. Избавится от диктата МВФ.

Читайте также"В жанре "солсберецкого собора": в Сети высмеяли интервью контрразведчика СемочкоИменно такие люди и формируют идею коррупционного суверенитета. Что не гоже им рассказывать, как жить. И Семочко именно что СБУшник, а не разведчик. Зачем его поставили в разведку, с его то карьерным путем, не известно. Но понятно, что его подчиненным, которые реально ведут борьбу с Россией, должно быть очень обидно, когда они видят свое руководство. Это очень демотивирует. И это вирус демотивации. Потому что когда в СБУ есть два крыла, и один ловит шпионов, а второй доит бизнес, то имидж страдает у всей службы. Теперь вот разведке не повезло.

А раз так, то мы по-прежнему сталкиваемся с ситуацией, когда общество борется против коррупционеров, а коррупционеры против общества. У общества уже есть прозрачность, но пока эта прозрачность соседствует с безнаказанностью коррупционеров. Свет периодически падает на кого-то "оттуда", они как тараканы разбегаются, потому что не привыкли жить на свету, некоторые пытаются играть по правилам света, снимая ролики, но выглядят смешными и снова разбегаются. И единственный выход для них – это борьба с прозрачностью. И они будут ее вести. Потому что им это очень надо. Иначе им негде харчеваться будет.

А значит обществу необходимо лишить коррупционеров власти. Бизнесу, прежде всего бизнесу, и обществу необходимо добиться создания аналитической Службы Финансовых Расследований. С появлением которой упразднили бы все подразделения, занимающиеся экономическими преступлениями в СБУ, полиции, прокуратуре, налоговой. И от этого никто не пострадает, кстати, потому как результат их работы только отрицательный. Они доят бизнес, искажают конкурентное поле, но точно не мешают настоящим преступникам. Ведь с ними тоже можно договорится.

Новая Служба, если он будет создана качественно и под контролем общества и кредиторов, сможет наконец пользоваться доверием у того самого общества, а значит получит возможность действительно бороться с экономическими преступлениями. Ведь если сейчас СБУ придет в любой офис, все поймут, зачем они туда пришли. И даже если в этом офисе уклоняются от уплаты налогов, к примеру, то доверять будут представителям компании, а не СБУ. И очень важно, чтобы в новую Службу был закрыт вход "старым профессионалам", таким как Семочко. Потому что иначе это будет СБУ, только вид сбоку.

Высокая зарплата, новый стиль работы, проверка на коррупционность (дом в Конче Заспе закрывает путь сразу, как пример) – и у новой службы появится шанс. А у бизнеса возможность дышать. Коррупционная рента снизится. И снизится значительно. Ведь наши силовики – это самая большая проблема бизнеса, как признается сам бизнес. И именно они привыкли "доить коммерсов". Именно такие Семочко сдерживают как иностранных инвесторов, так и отечественных от вложений в Украину. И пока они сидят на своих постах, пока у них есть полномочия – они будут их использовать. Потому что именно это цель их работы. Именно этим для них ценны их должности. И чтобы сохранить свой денежный поток, эти мужья очень успешных жен, готовы записать тысячи роликов. Ведь их жадность сильнее их чувства стыда.

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Сергей Фурса Сергей Семочко
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