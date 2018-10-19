Российской империи уже не будет. Украина поставила крест на проекте Путина

Евстратий (Зоря)

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата

19 октября 2018, 08:22

Украинцы доказали, что они гораздо мудрее, чем о них думают в Кремле.

Филарет
Общая задача украинского общества - противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры / Reuters

Установление в Украине Единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать российский нео-имперский проект так же, как утверждение независимого украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю. Видимо, в Москве надеются на то, что им удастся восстановить империю. Но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся.

Насколько важным для Москвы был этот вопрос, видно хотя бы из того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности России. Это лишний раз доказывает тот факт, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот тесно в них вовлечено. Более того, российское государство вмешивается в церковные вопросы и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии.

Читайте такжеРада одобрила законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархатуНо, несмотря на все попытки Москвы, вопрос автокефалии решен. И об этом много раз официально было заявлено Константинопольским патриархатом, поэтому дальнейшие попытки остановить реализацию данного решения не будут иметь успеха.

Угрозы же со стороны Кремля и его сторонников в Украине напоминают заявления, которые звучали по поводу предоставления Украине оборонительного оружия нашими союзниками, в первую очередь, США. Думаю, все помнят, как тогда Россия пыталась не допустить предоставления такого оружия, распространяя мнение, что это приведет к усилению эскалации конфликта в Украине. Но оружие было передано, и это принудило Кремль не к распространению агрессии, а к большей сдержанности.

Поэтому заявления о кровопролитии – это лишь запугивание. Никакого кровопролития в реальности не будет, потому что украинский народ гораздо мудрее, чем о нем думают в Москве, и он доказал это на деле.

Читайте также"Ответка" Путина: что готовит Москва в Украине после Томоса УПЦЕсли в самой Украине не будут давать повода "защищать православных", то у Кремля не будет и правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины. Поэтому наша общая задача - противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или остаться в составе русской церкви.

Процесс церковного единения и всеправославного признания автокефалии Украинской церкви призван остановить конфликты и споры между верующими. Ни Украинская церковь, ни государство, ни общество, ни политические партии и общественные организации не заинтересованы в разжигании вражды. Очевидно, что и сами верующие, и священники Московского патриархата в Украине тоже не заинтересованы в том, чтобы были конфликты и противостояния.

В конфликтах заинтересована лишь одна сила - кремлевская.

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