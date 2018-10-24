Главный путинский миф о Крыме разорвался на клочки

Теракт в Керчи разрушил путинский миф / Reuters

Теракт в Керчи разрушил самый главный путинский миф для крымчан образца 2014 года. "Путин спас Крым от гражданской войны. Если бы не референдум, крымчан убивали бы так же, как и жителей Донбасса. В Украине война, а в Крыму мир".

Именно так и не иначе звучала главная заповедь крымнаша. А повышение пенсий до российского уровня, отказ от украинского языка в образовании и делопроизводстве, масштабное строительство на полуострове и конечно же Крымский мост были всего лишь фоновыми дополнениями главного достижения путинской эпохи в Крыму за 4 года. В Крыму - мир!

И теперь этот путинский мир для крымчан разбит на тысячи мелких осколков.

Разрушена главная и незыблемая скрепа, которую успешно продавала крымчанам и россиянам кремлёвская пропаганда.

Справедливости ради, нагнетание атмосферы "осаждённой крепости", превращение полуострова в тот самый аксёновский остров Крым (Василия, не Сергея) с нагнетанием массовой истерии терроризма в лице крымских татар и украинцев не оставляли крымчанам выбора и времени для осмысления.

Читайте такжеУкраина отрекается от КрымаКаждый день на протяжении четырёх лет московские и крымские СМИ упорно вдалбливали ещё один важный тезис. "Крымские татары, украинцы и прочие несогласные - это пятая колонна в нашем Русском Крыму, которая только и ждёт чтобы вонзить нож в спину нашей прекрасной Родины".

Керченский теракт не просто оставил за собой обсыпавшуюся от взрывов штукатурку, выбитые стекла, посеченные пулями стены и 20 трупов. Он в буквальном смысле изрешетил и разорвал на клочки главный путинский миф о мире в Крыму. И это ощущение в корне меняет жизнь и сознание крымчан.