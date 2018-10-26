Санкционный пирожок от Кремля: какой будет начинка?

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

26 октября 2018, 09:34

Москва хочет не только "принудить" украинские элиты к "послушанию", а й ослабить украинскую экономику.

Украина, Россия
Россия вводит санкции против Украины

Россия готовится ввести официальные санкции против ряда украинских физических и юридических лиц. Речь пойдет о сотнях "юриков" и "физиков". Что касается граждан нашей страны, то все будет зависеть от глубины "проработки" этого списка. Несомненно, та же ФСБ прекрасно знает, куда уходит запутанная паутина аффилированных связей между украинским и российским политико-экономическим истеблишментом. Тем более, что экономика и в Киеве, и в Москве, всегда органично "входила" в политику и наоборот. Почти как лопнувший шарик в пустой горшочек из-под меда ослика Иа.

Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против УкраиныИ, если система коррупционной ренты в Белокаменной напоминает ордынскую иерархию, с ее ярлыками и ясаками, то у нас во всю процветает многодонная "византийщина" с ее подковерными играми и политическими "ослеплениями" не пришедшихся ко двору.

На практике эта система вечного "инсайда" приводит к тому, что нити многочисленных финансовых схем уходят из Украины в РФ и обратно. Как следствие – те же российские банки в нашей стране спокойно прошли через банкопад 2014-2015 годов, когда более ста украинских банков были выведены с рынка. Не стоит забывать и о влиянии российского бизнеса в сфере энергетики, телекоммуникаций. В этой связи, в Москве будут действовать "гибридно".

С одной стороны, санкции позволят "передать привет" группе лиц, которые брали кредиты в российских банках и получают дивиденды от бизнеса, связанного с РФ, но при этом, ведут себя не вполне "лояльно" или "сомнительны" в преддверие грядущих выборов, особенно парламентских. С другой, будут там и фейковые персоналии, способные потрафить вкусу неискушенного российского обывателя, типа "Зоряна" и "Шкиряка". Ну, в таком случае, численный состав фигурантов санкционных списков в действительности можно будет делить надвое…

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявил, что предложения правительства по "начинке" санкционного "пирожка" озвучат уже в ближайшее время. Скорее всего, это будет достаточно насыщенный "фарш" с многочисленными вкраплениями "батона" в виде совершенно случайных людей.

Но, повторимся, главная цель санкционной политики Кремля – усиление давления на те украинские элиты, которые, оглядываясь на Москву, пытаются вести подковерные политические игры у себя на родине. России нужно сформировать несколько консолидированных политических проектов и для этого санкционные розги подходят лучше всего. Ведь очевидно, что от проведения экономических и финансовых операций с РФ зависят прежде всего именно ФПГ юго-востока нашей страны.

Читайте такжеПутин объявил Украине новую войнуВведение санкций несколько нивелирует образ "заблудшей сестры" в виде Украины, который активно формируется в российских СМИ. Мол, мы вас любим, не смотря на … При этом, "заблудших" принято ласково привечать, а не наказывать. А тут такой пассаж. Санкционная война – это борьба равных и независимых соперников и в РФ, сами того не замечая, резко повысили ставки в игре. Теперь в треугольнике санкций в виде США-ЕС-РФ появилась и четвертая сторона в виде Украины (хоть наши санкции против РФ были введены намного раньше, но в Москве упорно их не "замечали"). А это совсем другая фигура. И циничное заявление российского премьера: "Мы, наоборот, преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу", вряд ли способно хоть как-то заретушировать эту ситуацию.

Что касается санкционной технологии, то в Москве обещают ввести запрет на перечисления денежных средств, вывод капитала, заблокировать активы фигурантов списка на территории РФ, а также ввести мораторий на поставки некоторых видов украинских товаров на российский рынок.

Скорее всего это будет экономический удар как по бизнес-группам, входящим в провластный пул, так и по пошатнувшимся олигархическим структурам юго-востока, которые мало того, что задолжали российским банкам миллиардные кредиты, так еще и намерились играть в "политические проекты имени себя", не дав при этом четких гарантий выполнения воли Кремля.

Что касается ограничения торгового оборота, то возможные потери Украины могут составить от нескольких сотен до миллиардов долларов в год. По данным российской статистики, суммарный товарооборот между Украиной и РФ с августа 2017-го по август 2018-го составил более 15 млрд. дол. Из них экспорт российских товаров в Украину – 9,77 млрд. дол., из которых: минеральные продукты (в основном топливо), составили 43%, и продукция химической промышленности – 15%. В ранжире покупателей российских товаров Украина занимает 14-ю строчку (2,2%).

Читайте такжеПутин признал победу Украины в войнеЧто касается нашего экспорта в РФ, то он составил 5,88 млрд. дол., в том числе: металлы и изделия из них – 33%, машины, оборудование и аппаратура – 18%. Наличествуют даже поставки по так называемому "скрытому разделу" - на 6,9 млн. дол. Среди стран, продающих свои товары на российском рынке мы девятые (2,3%) и даже опережаем Казахстан, который является участником Таможенного союза и ЕАЭС. Уже сейчас (с августа прошлого года по август нынешнего) отрицательно торговое сальдо для нас составило порядка 3,89 млрд. дол., то есть на эту сумму мы кредитуем экономику РФ. В случае введения новых торговых санкций дефицит лишь усилиться: большая часть импорта из России составляет топливо, поставки которого нам не выгодно ограничивать, в то время как мы продаем россиянам металл и промышленные товары, найти рынок сбыта для которых будет достаточно проблематично.

А это значит, что кроме "принуждения" наших элит к "послушанию", у санкций есть и скрытый экономический вектор – дополнительно ослабить украинскую экономику. И если вы думаете, что у нашего правительства есть план по минимизации возможных потерь, вы глубоко ошибаетесь. У правительства есть план повысить тарифы на газ для населения. А что касается плана по поиску альтернативных внешних рынков, то перефразируя одесскую крылатую фразу: "их нет у них".      

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Россия санкции Алексей Кущ
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