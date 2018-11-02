Гавкающая свора во власти заливает Украину потоком дерьма

Михаил Подоляк

политтехнолог

2 ноября 2018, 09:38

Модель поведения толпы, сидящей во властных кабинетах, убивает любой нормальный диалог.

Власть, протест, рабочий
/ shitimech.com

Сразу оговорюсь, что я точно не симпатик Юлии Владимировны. Но кое-что реально достаёт. А именно достаёт "государство", которое устами целой армии олигофренчиков тратит наши ресурсы, время и терпение на дурацкие информационные атаки. Вместо того, чтобы "по существу" работать.

Тимошенко, правда, "повезло" - она первейшая цель для gov-своры. На остальных приходится чуть меньше их вони и грязи. Но суть проста - вместо работы государство беспрерывно гавкает. Так откуда же у нас появится эффективный госсервис и адекватные общественные обсуждения?

Условная "партия власти", несмотря на свой никчемный электоральный вес, все ещё обладает всей исполнительской полнотой – у неё суды, административная вертикаль, практически весь бюджет. Бери и делай! Ещё полгода впереди, чтобы пахать в три мокрые рубашки. Дайте суперрезультат.

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Но нет же. Вся работа сосредоточена только на том, чтобы внимательно отслеживать каждый чих Тимошенко. Человек, имеющий небольшую фракцию и ни на что, по сути, не влияющий. И вот вся свора, обильно финансируемая из госбюджета, целый день мониторит медийку и щербато так "Тимошенко сказала то, Тимошенко сказал это... Предлагаю ее отстебать". Бесконечный такой поток человеческой тупости.

Да плевать, что сказала Тимошенко - она никто сегодня. Не она принимает решения. Не она формирует стратегию. Не она режет отвратительные ленточки на открытии туалетов. Своё делайте. Результаты показывайте. А не можете, тогда просто заткнитесь и догребите уже то, что успеете.

Почему нас заливает этим смрадным потоком их дерьма? А потому что сейчас время голимых и туповатых провинциалов, вся суть которых - исподтишка, по крысиному, мерзко похихикать "ой кто-то сказал что-то глупое, как же он облажался". Все эти переходы на личности, омерзительные фотожабы, потоковое шизофреническое сознание со всех аккаунтов.

На себя не пробовали смотреть в зеркала? На свои щербатые физиономии. На свои немытые волосы. На свои потертые и сальные брючки. Надо быть феерическими уродами, чтобы почти пять лет сидеть в ресурсах, монополии и влиянии, а сейчас свести всю общественную повестку не к обсуждению планов, но к мелкотравчатой травле тех, кто не имеет доступа к бюджету. 

Читайте такжеГлавная загадка ТимошенкоСобирается эта немытая свора на свои совещания и "ой какие мы креативные, такие плакатики придумали, сейчас мы кого-то круто потроллим". И целый день ор неистовый стоит... Нам точно нужно этих примитивных вербальных дрочеров сохранят? Точно хотим видеть их гнилозубые ухмылки ещё пять лет? Точно нам нравится генеральная повестка в стиле "тупой и ещё тупее?

Дело ведь не в Тимошенко, Гриценко или Садовом. Дело только в модели поведения толпы, сидящей во власти. Они тупо убивают любой нормальный диалог. И как-то незаметно оказалось, что все наше государство и есть эта группа примитивных троллей, упорно опускающая нас все глубже в лоханку отборного pr-дерьма.

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Юлия Тимошенко Михаил Подоляк
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