Фортуна их любит, а мы завидуем

Андрей Лозовой / УНИАН

В рубрике "Элита рвет все шаблоны" досрочный Оскар за 2018 год уходит народному депутату от Радикальной партии Андрею Лозовому, который умудрился расплатиться фальшивыми евро за покупки в аэропорте Праги. Он был принят полицией Чехии и 8 часов провел в участке.

Дальше возникла грандиозная история о том, как неизвестный помощник Лозового (пока неизвестный) пошел менять деньги в Киеве в неизвестном (пока неизвестном) обменном пункте, который таинственно исчез (пока исчез) аккурат после того, как помощник Лозового поменял там гривны на евро. Не знаю зачем Андрей менял гривны на евро в стремном обменном пункте, когда у Олега Ляшко можно было кэшем взять по-дружески, но то таке...

Читайте также"45 лет по 28 часов в день": Ляшко рассмешил Сеть словами о своем рабочем графикеКак водится в Украине, фортуна и в этот раз не изменила представителям Радикальной партии, включились и Павел Климкин со всей помощью МИДа (и не таких ломали), и полиция Украины (и не такое видели). В итоге чешская полиция поняла, что народный депутат сам стал жертвой мошенников и был отпущен на волю.

Вот такие удивительные истории происходят в Украине. В общем, если вы хотите, чтобы вам всегда везло, вступайте в Радикальную партию Украины и жизненный успех вам гарантирован. Вы сами будете ах@евать от того, как можно легко и элегантно выходить из собственных и чужих косяков. Как сказал бы товарищ Сталин, отвечая на вопрос "что делать": "Что делать, что делать.... Завидовать будем".