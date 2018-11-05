Нардепа-соратника Ляшко задержали в Европе с фальшивой валютой

Андрей Лозовой и Олег Ляшко / скриншот из видео

Нардепа из фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового в Чехии задержали с фальшивыми купюрами евро.

Соответствующее сообщение опубликовал лидер партии Олег Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, Лозовой стал жертвой недобросовестных торговцев валютой.

"В Праге во время вылета на Киев полиция задержала Андрея Лозового. По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которые он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез. Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", − написал политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в минувшем году на Львовщине Андрей Лозовой подвергся избиению.