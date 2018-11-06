Попытка спасти Порошенко: что стоит за эффектным заявлением Луценко об отставке

Юрий Луценко / "Униан"

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку.

Пока что это всего лишь заявление, причем очень эмоциональное. Эти слова были обусловлены ситуацией, которая сложилась вокруг смерти советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк, а именно – появившейся информацией о том, что к ее убийству причастны люди из "Блока Петра Порошенко".

В целом, это был эффектный шаг Луценко. Эффективный, но не эффектный! Эти слова прозвучали для того, чтобы переключить внимание с главной темы обсуждения – поиска виновных в смерти Гандзюк и привлечения их к ответственности, а также для того, чтобы таким образом спасти Порошенко.

Хотя Луценко прекрасно понимает все процедурные нюансы. Ведь после того, как он напишет заявление об отставке с должности генпрокурора, это заявление еще должно быть рассмотрено Верховной Радой. А в Верховной Раде этот вопрос может рассматриваться месяцами, как это было в случае его предшественника – Шокина. Затем это заявление должно набрать 226 голосов в парламенте. А если не наберется это количество голосов?

Читайте такжеУбийство, которое все обнуляет: почему нельзя простить смерть ГандзюкПотому сегодня можно говорить лишь о жесте Луценко, его эффектном шаге, но не об окончательном решении вопроса о его отставке.

Что касается того, поможет ли отставка Луценко продвинуться в расследовании дела смерти Гандзюк… Луценко, заявляя об отставке, также сказал о том, что "организаторам временной следственной комиссии нужен не результат, а пиар для борьбы за власть". Временные следственные комиссии, которые сегодня существуют в Верховной Раде, имеют очень ограниченный функционал. И, как показывает опыт, они часто просто-напросто лезут не в свои дела, то есть, не понимая, как работает следствие, они пытаются вмешиваться в него, засовывают свой нос в тайны следствия, а затем эта информация "сливается" в средства массовой информации, что часто мешает расследованию.

Потому я думаю, что на самом деле в чем-то Луценко и прав, когда говорит, что временная следственная комиссия – это попытка некоторых парламентариев просто попиариться на деле Гандзюк.

Кость Бондаренко, политолог, историк, директор Института украинской политики, специально для "Главреда"