Кошку жалко, или Почему банкротство Укрпочты неизбежно

Укрпочта скоро обанкротится

Любой государственный монстр, созданный еще во времена совка, всегда умирает тяжело и долго. Он до последнего цепляется за жизнь, доказывает свою нужность и перед смертью у него всегда проявляется огромный аппетит на ресурсы. Именно так сейчас умирает Укрпочта. Также вскоре будут умирать Нафтогаз, Укрзализныця, Укрспирт, Укроборонпром и другие государственные монстры.

Укрпочта убыточна и судьба ее - неизбежное банкротство. Она безнадежна, потому что в отличии от классической государственной монополии, скажем Укрзализныци или Нафтогаза, Укрпочта конкурирует с частными и уже довольно сильными компаниями. А государственное предприятие всегда проиграет частникам. На рынке услуг проигрыш наступает мгновенно и позорно, как например, на рынке стоматологических услуг. Так будет и с Укрпочтой!

Читайте такжеЗачем Украине приватизация "оборонки"И причина этого одна - собственником Укрпочты является чиновник министерства инфраструктуры, какой-нибудь кретин вроде Владимира Омельяна (министр инфраструктуры Украины - ред.). Давайте все вместе посмеемся над такого рода собственником и над теми наивными чудаками, кто еще верит, что бюрократ может быть эффективным собственником с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед и с двумя выходными в неделю.

Совсем потешно выглядят те "эксперты", кто заявляет, что проблему убыточности Укрпочты можно решить, понизив зарплаты топ-менеджмента. Даже неудобно называть фамилии таких "экспертов". Подобные советы дают, как правило, люди, которые никогда не управляли крупным, тем более, государственным предприятием. Топ-менеджмент всегда сможет накосить себе недостающего бабла, если посчитает, что ему недостаточно платят за его квалификацию. И, положа руку на сердце, правильно сделает. Замучаетесь менять менеджмент, тем более без всякого эффекта.

Не поднимается рука сильно осуждать генерального директора Укрпочты и его "команду", когда они презентуют правительству розовые планы развития предприятия за 80-100 млн долл. Тут тебе и курьеры на электромобилях и полная компьютеризация почтовых точек на селе, и 4 тыс автомобилей, и современные логистические центры и т.д. и т.п. Любой менеджмент борется за свое выживание, за свои высокие зарплаты, премии и льготы. Это естественно и понятно - такова природа человека. Но инвестиции в государственные предприятия не окупаются, если только предприятие не является 100%-ным монополистом. А Укрпочта, к счастью, уже не является монополистом.

Денег Укрпочте правительство не даст, времена уже не те, денег нет. Да и смысла нет в таких инвестициях! Правительство не должно заниматься бизнесом и конкурировать с бизнесом. Его задача - следить за соблюдением правил всеми участниками рынка, а не быть участником рынка!

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Сроки банкротства Укрпочты целиком зависят от решения правительства. Оно может еще продолжать финансировать убытки Укрпочты за счет налогоплательщиков, может дать немного денег на инвестиции, поддержать штаны на некоторое время, а может сразу принять мужественное решение и выставить активы этого монстра на приватизацию. Это чисто политическое, психологическое и коррупционное решение правительства. Там идет борьба сил, но все равно банкротство Укрпочты - это лишь вопрос времени. В ближайшие годы это неизбежно произойдет.

Ну, а менеджмент Укрпочты до момента банкротства будет продолжать выписывать себе сумасшедшие зарплаты и премии "за секретность" в полном соответствии с заключенным контрактом с министерством инфраструктуры. Немного цинично, конечно, но ребята, по-своему будут правы, потому что правительство не решается радикально решить проблему Укрпочты, а отрубает кошке хвост по частям. Потому что жалко кошку!