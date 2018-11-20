Украина будет наказана за трусость с выборами на Донбассе

Украина "проглотила" выборы в ОРДЛО / korrespondent.net

Вы вообще заметили, что тема закрытия Азовского моря всплыла сразу, как только мы на тормозах спустили и вчистую проиграли вопрос выборов в ОРДЛО? Это говорит о том, что наша трусость — всегда будет наказана. И что другого пути нет — кроме как с разной интенсивностью, но воевать — давая сдачи противнику за каждый агрессивный шаг.

Да, каждый раз рисковать — что наши решительные и болезненные для РФ силовые действия могут привести к большой войне.

Но или мы будем отстаивать свои интересы и бояться большой войны, или мы будет все плавно сдавать и тоже бояться большой войны. При этом еще неизвестно, какой вариант может вероятнее спровоцировать большую войну.

Читайте такжеВыборами на Донбассе Путин послал сигнал Западу и УкраинеПерекрытие же Азова совершенно возможно. Вот давайте представим, что это случилось и через неделю по обеим берегам пролива стоят по 10 судов и не могут пройти. А под мостом висит трос с рельсой и табличкой "Идут пуско-наладочные работы". Причем, когда идет судно в РФ — то трос с табличкой поднимают и транспорт пропускают.

Какие тогда будут варианты действий и насколько они эффективны? Давайте вместе смотреть.

1. Обеспокоиться десятком заявлений. Попросить друзей сделать то же самое. По итогу потерять море и сказать, что это все РФ виновата. Это наш любимый вариант.

2. Разрушить часть незаконного сооружения в Керченском проливе по решению украинского суда, который сочтет, что сооружение наносит экологический вред морю.

Да, РФ очень расстроится, будет махать в воздухе кулаками. Но потом сочтет, что лучше подремонтировать небольшой пролет моста, в который попала ракета, и пускать украинские суда, чем устраивать большую войну с Украиной. В таком варианте все относительно довольны — наши суда плавают, а у них есть мост.

3. Переговорами с союзниками добиться зеркального графика прохода украинских судов через Керчь, и российских судов через Босфор. То есть, как только больше пары часов не выдается разрешение на проход украинскому судну, сразу же возле Босфора останавливается судно идущее в или из Новороссийска. И оно стоит, пока украинскому судну не разрешат пройти Керчь.

Читайте такжеКак Киеву усмирить Путина в Азовском мореХороший и действенный вариант, но на международном уровне за нас никто не захочет настолько заступаться, чтобы такое принять.

4. Развернуть дополнительные силы на фронтах с ОРДЛО, Крымом и Преднестровьем. После каждого выпада в нашу сторону — на несколько дней активизировать боевые действия. Стараться нанести ощутимый урон противнику. РФ должна знать — что всякая ее наглость приведет для нее к новым проблемам в горячих точках.

Да, РФ тоже будет отвечать. Но лучше стычки на фронте, где мы можем влиять на ситуацию — чем бесконечное ущемление наших интересов там, где мы никак на ситуацию влиять не можем.

Ведь давайте не забывать, что впереди, по графику РФ, совсем болезненные для нас вещи — вроде морской блокады Одессы. Поэтому зубы лучше показать раньше, чем мы окажемся у последнего рубежа.