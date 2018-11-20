Ловушка Путина, или Почему Россия будет терять свои территории

Владимир Путин отдает Курильские острова Японии / Reuters

Путин сам себя загнал в этот безумный "бермудский треугольник". И выбраться из этого треугольника без потерь путинской России будет крайне трудно. А времени у Путина остается все меньше.

Путин сам создал себе эту геополитическую ловушку и ускорил события. Захватив в 2014 году Крым и Донбасс, президент России Путин нарушил базовую ценность современного мира - неприкосновенность послевоенных границ. Поэтому в международных отношениях "проснулись и заработали" другие механизмы - изоляция агрессора, санкции и пересмотр границ. Если Россия силой вероломно захватила украинские земли - Крым и Донбасс, то Япония имеет полное право справедливо требовать возвращения своих исконных территорий - Курильских островов. Точно также России придется вернуть Германии "гордость 1000-летней прусской славы - Кёнигсберг".

Читайте такжеПутин объявил распродажу РоссииГеополитическая ситуация вокруг путинской России складывается так, что президент Путин или его преемники будут вынуждены, практически одновременно, отдавать захваченные земли: Германии - Кёнисберг, Украине – Крым, а Японии - Курилы. Донбасс "вернется" в Украину чуть раньше Крыма.

Кроме того, России придется Украине из денег российских олигархов, реквизированных на Западе в рамках санкций и санации, компенсировать огромный ущерб, причиненный во время оккупации Крыма и Донбасса. Только после этого Япония и Украина подпишут мирные договора с Россией.