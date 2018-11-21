Чтобы понять Украину, нужно просто включить телевизор

Павел Казарин

крымский журналист

21 ноября 2018, 15:19

Если вам нечего смотреть по ТВ – значит, вы просто не целевая аудитория. Но не спешите этому радоваться.

Телевизор

В Украине телевизор остается главным источником информации для 70% населения. Это то самое большинство, для которого снимают контент и готовят рекламу. Потребительские запросы этого большинства – тот самый мейнстрим, под который подстраивают предложение.

Если вы телевизор не смотрите, это значит лишь то, что вы угодили в меньшинство. Можно этим фактом гордиться. Можно бравировать тем, что телевизор у вас выполняет роль подставки под вазу. Но на деле это значит лишь то, что вы остаетесь миноритариями. В то время как ваше будущее определяет партия большинства.

Читайте такжеУкраина стремительно несётся к крахуТелемаркетологи способны рассказать о стране не меньше, чем социологи. Реакция на контент отслеживается ежедневно. Пол. Возраст. География. Контент, который не дает просмотры, исчезает из эфира. Безусловно, есть исключения – когда речь заходит о политическом контенте или том, что связано с интересами собственника. Но основная доля контента всегда учитывает запрос. И если вам кажется, что это вы махнули рукой на телевидение, то по факту это значит лишь то, что телевидение махнуло рукой на вас.

Соцсети заронили в своих пользователей иллюзию, что именно они и есть норма. На самом деле – нет. Украина остается аналоговой страной, в которой самый дисциплинированный избиратель продолжает сидеть перед голубым экраном. И если вы хотите понять его картину мира – попробуйте как-нибудь сдуть пыль со своего телевизора.

Иногда нужно просто принять тот факт, что вы – меньшинство.

Вполне возможно, что вы найдете ответы на многие свои вопросы. Например, о том, почему вас нет в повестке кандидатов в президенты. Почему ваши запросы не находят в ней отражение. Почему то, что вам по душе, пользуется исчезающе малым спросом. И наоборот.

Читайте такжеУкраина – страна разрушающих компромиссовВозможно, вы поймете, почему перед выборами никто с вами не говорит. Почему политическое меню состоит из блюд, которые вы не заказывали. Почему вам раз за разом приходится выбирать меньшее зло. И голосовать не столько "за" своего, сколько "против" откровенно чужих.

Безусловно, можно гордиться тем, что меньшинство порой оказывается самым прогрессивным классом. Тем, что оно думает на перспективу и создает картинку будущего. Но на выборах все эти различия исчезают. Потому что ценность галочки в бюллетене не зависит от того, чья именно рука ее ставит. Равно как не имеет значение и то, из какого именно бумажника достают купюру, чтобы оплатить ею товар.

Иногда, чтобы понять страну, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор. Он отрезвляет.

Павел Казарин, журналист, для Крым.реалии 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
телевизор Павел Казарин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:23
"Евробляхеры" избили водителя, пытавшегося проехать через заблокированную дорогу: опубликовано видео
15:19
Чтобы понять Украину, нужно просто включить телевизор мнение
15:10
Ден Сяосю рассказал о сотрудничестве Китая и Украины в угольной промышленности новости компании
15:00
Павел Розенко женится на известной ведущей Видео
14:51
"Специально для Захаровой": СБУ раскрыла личности убитых в Сирии путинских наемников
14:50
Аваков заявил о начале силовой операции против "евробляхеров"
14:30
"Красота, стиль, креатив!": Светлана Лобода очаровала снимком в сдержанном образе Видео
14:21
Рада поставила точку в вопросе "евроблях"
14:17
Звезда "Дизель-шоу" показал, как ходит с костылями после трагического ДТП
14:00
Волонтер назвал важнейшее достижение Революции Достоинства Видео
13:38
Во Львове пылает облбольница, эвакуированы сотни людей Фото Видео
13:30
Юморист рассказал, чем украинский юмор отличается от российского Видео
13:30
Прочь от Москвы. Верховный суд отклонил жалобу "Газпрома" на многомиллиардный штраф
13:29
Десятки радикалов пикетировали телеканал Мураева "Наш" Видео
13:07
Украинский дизайнер придумала сексуальный наряд для Дженнифер Лопес: "горячие" фото
13:05
ГПУ хочет возобновить расследование по украденным "киотским деньгам"
13:01
Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года
13:01
Мощный антициклон и циклон: в Украине похозяйничают Burckhard и Dschuna — синоптик Видео
12:54
В ГПУ заявили о раскрытии тысяч преступлений времен Майдана
12:51
"Нахрен тебе эта Америка": Галкина жестко раскритиковали за гастроли в США
12:35
Психолог объяснила, почему отношения выдыхаются Видео
12:18
Лобода рассказала фанатам, почему повторно угодила в больницу
12:10
"Супермодель": украинская легкоатлетка восхитила снимком в купальнике Видео
12:00
Розпочався чат із акторами гумор-шоу "Вар’яти" Валентином Сергійчуком і Володимиром Жоглом
11:52
Показала все. Астафьева засветила упругие прелести у стенки: опубликовано фото 18+
11:40
Аналитик спрогнозировал, когда курс биткоина опустится ниже новой психологической отметки Видео
11:36
Газпром урезал финансирование Северного потока-2
11:33
Новый главарь "ДНР" рассказал о своей мечте Видео
11:33
"Говорил на украинском языке". Журналист рассказал о предсмертных словах Кобзона Видео
11:27
"Высшая мужественность и символ вечности": в Беларуси странно поздравили Лукашенко
11:25
Почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ мнение
11:22
Эксперт рассказал, как ЕС может наказать Россию за "выборы" в "Л/ДНР" Видео
11:00
В Украине отмечают День достоинства и свободы
10:44
Подсчитаны затраты украинских политиков на предвыборную рекламу
10:21
Стала известна участь путинского генерала в Интерполе
10:08
Год кардинальных перемен: астролог рассказал, когда Украину ждет новый майдан
10:06
Евро вслед за долларом пытается нащупать психологическую отметку Видео
10:03
Преемник Хуга прибыл на Донбасс
09:45
Малолетняя любовница шантажировала Гуфа интимными фото
09:43
Новый "20-й съезд", или Как развенчают культ Путина мнение
09:21
Стал известен новый президент Интерпола Видео
09:14
Посольство Украины в США потребовало от Amazon снять товары с символикой "ЛДНР"
09:03
"Скандинавский антициклон": синоптик рассказала о погоде на День Достоинства и Свободы Видео
08:43
Путинский мост в Крым "поплыл": появилась едкая реакция России
08:31
Для Украины нет разницы, кто возглавляет Интерпол мнение
08:26
Михайлов день-2018: что нельзя делать и что нужно Видео
08:13
Кто готов положить Украину под Россию? мнение
08:00
Арестованный Киевом в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину - СМИ
07:36
Именины Михаила-2018: поздравления и открытки Фото
07:33
На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять