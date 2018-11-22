Бойтесь реванша Януковича и его бригады теннисистов!

Виктор Янукович готовится взять реванш

Очередная примитивная фишка захватила властные PR-рты. Теперь все разговоры только о необходимости "не допустить реванш". Любой ценой. Безразличны тупость, тарифы, цивилизационная обочина и массовая миграция. Главное - не позволить реваншу победить.

И кто же об этом так назойливо говорит? Правильно, действующие уже пять лет депутаты и министры, которые являются неотъемлемыми элементами нынешней системы. Все до единого, включая правых - левых - срединных и даже зелёных с красными.Все они играют в одну и туже игру "сожри, что можешь", надев при этом определённые маски, позволяющие ловить разный электорат. И любая перестановка лиц на нынешней игровой доске совсем не поменяет сути. Система продолжит жрать ресурс и паковать его в личные карманы.

Читайте такжеПредвыборное дежавю: Украина вернулась во времена "позднего Януковича"Да, согласен, есть у нас ещё и некоторый процент "несистемных", которые зло бродят где-то рядом в крайнем неудовольствии от того, что кусок хлеба у них поменьше. И их действительно душит легендарная "луценковская жаба", потому что они не понимают - "у нас тоже ведь нет образований, так почему Юрий Луценко - там где еда, а мы здесь? Дайте и нам пожрать столько же!". И ведь ребята правы.

Так вот, о каком именно реванше вообще может идти речь? Кто должен реваншировать? Кроме Виктора Януковича и его небольшой "бригады теннисистов", которые реально никогда больше не получат здесь ни единого шанса, остальные и так сидят в махровом шоколаде.

И даже "революции" оказываются банальной заменой одних схемщиков на других. Иногда, правда, ряды традиционных бюджетных воров разбавляют клоуны с потрясающими сольными выступлениями. И вот, вместо того, чтобы попытаться хоть немножко снизить свои пищевые потребности, предложена новая шедевральная "формула спасения". Ты пять лет сидишь в топах, ты ни черта не делаешь, но все равно тебя должны оставить, потому что иначе реванш. "Мы тут ещё немножко поворуем, а вы ещё чуть пострадайте, но только, чтобы ни-ни реваншу!" И?

Читайте такжеПять сценариев Путина по реваншу в УкраинеЕсли выпилить к чертям собачьим весь карпатский лес, реванш не наступит уже? А если выдрать из недр весь янтарь,газ,нефть и впарить их на внешних рынках с зачислением прибыли на офшорные счета, реванш пойдёт себе мимо? А если добиться 100-процентного износа подвижного состава и поголовного отказа авиаперевозчиков забирать туристов из Паттайи, реванш как?

То есть меня пытаются убедить, что реваншировать могут пусть оппозиционные, но все-таки активные участники нынешней системы. Опять же - и? Я должен бояться, что они снесут эти памятники, восстановят свои, но продолжат обсуждать на каком языке мне слушать радиоподводку к "Brothers in Arms" Марка Нопфлера? Супер.

Экономику то когда перестанут дожирать? Что именно вы делали пять лет, что сейчас так истерически прогнозируете реванш? Разве сама по себе эта истерика не явный признак того, что вы - банальные бездари, которые все испоганили? Почему мы вообще сейчас это обсуждаем? Ах, да. Вы ещё не все дожрали. Крошки остались. Не мешать вам? Иначе реванш?