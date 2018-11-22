Кто не "пишається", тот - предатель

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

22 ноября 2018, 09:48

Ежедневная сводка украинских новостей угнетает.

Украина
Если вы "не пишаєтесь" - вы "зрадники" / Фото: Reuters

1. Министр социальной политики Андрей Рева предложил "обилетить" заробитчан и брать налог с пересылаемых ими в Украину денег. 

2. Блогер Карл Волох, вещающий на деньги, украденные у людей, защищая своих работодателей, выдвинул программную гипотезу, что воровать в Украине нужно и необходимо. Коррупция очень нужна его работодателям, чтобы защищать страну!!!

3. В Печерском суде Киева подозреваемый, надавав тумаков конвою, убежал из зала суда и уехал от преследователей на троллейбусе. 

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...4. Евробляхеры в борьбе за свои деньги перекрыли трассу Киев-Одесса и все, кто ехал по ней, попали в многочасовую пробку. 

5. Принято решение построить между Запорожьем и Днепром аэропорт. В этих городах есть аэропорты, время езды между ними около часа и зачем нужен ещё один аэропорт посередине - никто не объяснил, но в Запорожье есть позорный недострой, мосты, которые соединяют левый и правый берег. Они разрушаются, в городе огромные пробки и почему не достроить эти мосты, на сэкономленные от строительства третьего аэропорта деньги никто не понимает.

Вы прослушали краткую сводку страны, которая стремительно теряет все признаки государства.

Понимаю, что не нравится негатив. Готов писать позитив, подскажите в комментариях.

Реформы, победу над коррупцией, безопасность на улицах, европейского уровня дороги, поддержку малого бизнеса и просто царящую везде справедливость просьба не упоминать, немного уже подташнивает от очевидных достижений в этих аспектах.

Ну и не раскачивайте лодку. "Пишайтеся"! А иначе вы - пятая колонна, внутренние враги и "зрадники".

Все нормальные люди видят, что окончательное "прощай" и шёлковый путь уже наступил. Как и стартап-нация!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Карл Волох Евгений Черняк евробляхеры
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:17
"Страшная пи*дец": Анна Седокова ужаснула внешностью без макияжа
10:05
В Азовском море затонула российская баржа
10:05
Житель Сум за пять лет дважды стал победителем лотереи "Лото-Забава" Видео новости компании
09:55
"Полномасштабные репрессии": в УПЦ МП ответили на предложение о запрете пастырской работы в ВСУ Видео
09:54
"Письку видно": Светлана Лобода удивила слишком обтягивающим нарядом Видео
09:48
Кто не "пишається", тот - предатель мнение
09:33
Девушка дня Instagram: красотка с изящными формами Виллоу Престон Фото
09:24
"Большевистский террорист": в Донецкой области разгорелся скандал вокруг реконструкции памятника Видео
08:51
Кризис в Азовском море: Москва обвинила Киев в милитаризации региона Видео
08:42
В Раде приняли важное решение по госбюджету-2019
08:29
Беспредел на Кировоградщине: полицейские выкрали и избили подростка Видео
08:26
Бойтесь реванша Януковича и его бригады теннисистов! мнение
08:03
"Еле языком волочил": Кива рассказал о пьянстве Порошенко на Майдане
07:39
Поздравления с Днем благодарения-2018 – открытки и христианские пожелания в прозе и стихах Фото
07:25
Газпром определился с маршрутом поставки газа по Турецкому потоку
07:13
"Четвертая война": эксперт рассказал о планах Путина по спасению своего рейтинга
06:57
Украине грозит договор с Россией и новый Майдан мнение
06:33
Януковичу и не снилось: астролог рассказал, как Порошенко будет фальсифицировать выборы
06:15
Ученые выяснили, от чего зависит длина полового члена
05:53
С Днем сыновей: поздравления в картинках и на словах Фото
05:18
Женщина накормила рабочих зажаренными останками убитого сожителя
04:47
Известный диссидент оценил вероятность "третьего майдана" в Украине
04:09
Стало известно, почему у людей пропадает желание заняться сексом
03:46
"Настроение — убивать": беременная Регина Тодоренко предстала в образе Халка и Тора Видео
03:01
Порошенко пообещал десантникам новое оружие Видео
02:42
В Киеве возле Дома профсоюзов произошли столкновения из-за открытия фаст-фуда Фото Видео
02:37
Девушка умерла после жесткого интима с бутылкой
02:10
"Леська — роскошь": Никитюк покрасовалась в нежном образе Видео
01:57
Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область
01:38
"Ожог глаз и лица": в центре Киева в годовщину Майдана полиция напала на Найема Видео
01:15
В России умер глава ГРУ Игорь Коробов
00:52
"Почему сегодня опускаются руки?": Вакарчук обратился к украинцам в годовщину Майдана Видео
00:31
Климкин назвал брата претендента РФ в Интерполе "патриотом Украины" Видео
00:08
"Я такого подарка не сделаю": Продан заявил о возвращении в Украину
21 ноября, среда
23:58
Путина свергнут не олигархи и санкции, а школьники и студенты - эксперт
23:41
Пророссийская власть намерена изменить границы в Крыму
23:19
Российский МИД увидел в новых санкциях США поддержку терроризма
23:01
Назван самый полезный футболист сборной Украины
22:40
В Полтаве экс-мэра Мамая объявили в розыск из-за госпреступления
22:22
США заставляет Украину и Польшу отложить противоречия в сторону - польский историк
21:49
В Steam стартовала ежегодная осенняя распродажа
21:35
Лидер праворадикалов из С14 оправдал нападения на журналистов и призвал относиться к этому "с пониманием"
21:01
Пошутил: Хазанов пояснил, зачем подарил Путину корону императора
20:56
Пиар-проект Путина, который скоро развалится - российский ученый о Крымском мосте
20:28
В России задержали рэпера Хаски для проверки на экстремизм Видео
20:23
В 2019 году Британия разместит в Украине военных и боевой корабль
19:56
Стала известна судьба сельских отделений Укрпочты и пенсий Видео
19:40
Адвокат оценил возможность реванша "русского мира" в Украине Видео
19:33
Пляски на костях: Сеть в ярости из-за танцев террористов "ДНР" на руинах ДАПа
19:24
Зажигательная латинская песня Каменских попала в мировой чарт Billboard Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять