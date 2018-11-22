Кто не "пишається", тот - предатель

Если вы "не пишаєтесь" - вы "зрадники" / Фото: Reuters

1. Министр социальной политики Андрей Рева предложил "обилетить" заробитчан и брать налог с пересылаемых ими в Украину денег.

2. Блогер Карл Волох, вещающий на деньги, украденные у людей, защищая своих работодателей, выдвинул программную гипотезу, что воровать в Украине нужно и необходимо. Коррупция очень нужна его работодателям, чтобы защищать страну!!!

3. В Печерском суде Киева подозреваемый, надавав тумаков конвою, убежал из зала суда и уехал от преследователей на троллейбусе.

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5. Принято решение построить между Запорожьем и Днепром аэропорт. В этих городах есть аэропорты, время езды между ними около часа и зачем нужен ещё один аэропорт посередине - никто не объяснил, но в Запорожье есть позорный недострой, мосты, которые соединяют левый и правый берег. Они разрушаются, в городе огромные пробки и почему не достроить эти мосты, на сэкономленные от строительства третьего аэропорта деньги никто не понимает.

Вы прослушали краткую сводку страны, которая стремительно теряет все признаки государства.

Понимаю, что не нравится негатив. Готов писать позитив, подскажите в комментариях.

Реформы, победу над коррупцией, безопасность на улицах, европейского уровня дороги, поддержку малого бизнеса и просто царящую везде справедливость просьба не упоминать, немного уже подташнивает от очевидных достижений в этих аспектах.

Ну и не раскачивайте лодку. "Пишайтеся"! А иначе вы - пятая колонна, внутренние враги и "зрадники".

Все нормальные люди видят, что окончательное "прощай" и шёлковый путь уже наступил. Как и стартап-нация!