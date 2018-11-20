Названо место строительства аэропорта под Днепром

Новый аэропорт будет называться "Приднепровье" / Фото: Facebook/Глеб Прыгунов

В поселке Соленое на админгранице Днепропетровской и Запорожской областей неподалеку от Днепра будет построен новый аэропорт.

"Специалисты со всей страны были привлечены к разработке проекта аэропорта. Было много предложений о месте строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы. Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов. Этот масштабный проект - шаг в цивилизованное будущее двух регионов", - сообщил в Facebook председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

По словам чиновника, на последнем совещании в Кабмине было принято решение, что называться новый аэропорт будет "Приднепровье". На строительство из бюджета планируют выделить 200 млн гривен.

Он также сообщил, что в настоящее время зарегистрирована поправка в бюджет о выделении средств в размере 1 млрд. грн на строительство современного аэропорта в Днепре.

Напомним, ранее в Сети обнародовали последние свежие снимки разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева.