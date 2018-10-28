"Минус блиндаж": волонтер рассказал, как боевики отличились под Донецким аэропортом

Под Донецким аэропортом боевики уничтожили блиндаж своих пособников, сообщил волонтер

В субботу, 27 октября, на Донбассе боевики в районе Донецкого аэропорта "хорошо отличились" — уничтожили блиндаж своих пособников.

Террористы атаковали свою же позицию из миномета, сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"Есть у нас одна позиция в районе Донецкого аэропорта, справа и слева от нее находятся позиции противника… что-то обдр*ченцам захотелось… повоевать и с позиции, которая слева, начался обстрел минами 82-го калибра", — отметил активист.

По его словам, "дул такой сильный ветер" и так получились, что те боевики, которые были слева от украинских воинов, накрыли позицию своего же батальона, находившуюся справа от наших бойцов. "Так отлично отработали, что блиндажа справа уже нет", — добавил Мысягин.

Напомним, в начале сентября офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — получили ранения.