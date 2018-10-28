"Минус блиндаж": волонтер рассказал, как боевики отличились под Донецким аэропортом

28 октября 2018, 07:50

На Донбассе террористы открыли огонь по своей же позиции, сообщил активист.

Волонтер сообщил, что под Донецким аэропортом боевики уничтожили блиндаж своих пособников
Под Донецким аэропортом боевики уничтожили блиндаж своих пособников, сообщил волонтер

В субботу, 27 октября, на Донбассе боевики в районе Донецкого аэропорта "хорошо отличились" — уничтожили блиндаж своих пособников.

Террористы атаковали свою же позицию из миномета, сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"Есть у нас одна позиция в районе Донецкого аэропорта, справа и слева от нее находятся позиции противника… что-то обдр*ченцам захотелось… повоевать и с позиции, которая слева, начался обстрел минами 82-го калибра", — отметил активист.

По его словам, "дул такой сильный ветер" и так получились, что те боевики, которые были слева от украинских воинов, накрыли позицию своего же батальона, находившуюся справа от наших бойцов. "Так отлично отработали, что блиндажа справа уже нет", — добавил Мысягин.

Напомним, в начале сентября офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — получили ранения.

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Донбасс боевики обстрел волонтер блиндаж Юрий Мысягин
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