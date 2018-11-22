Украина - единственная, кто вырвалась из Мордора

День достоинства на Евромайдане / УНИАН

Сказать, что Майдан изменил мою жизнь - это ничего не сказать. Круче человеческую жизнь может изменить только уже непосредственно смерть, но у меня пока еще не судьба.

Ни дня, ни минуты, ни секунды, никогда ни о чем не жалел. Одни из лучших дней моей жизни.Украине удалось то, что не удалось еще ни одной стране. Ни одной! Все страны Восточной Европы и те из стран Западной Европы, что попали под имперскую пяту, смогли вырваться из-под ней только тогда, когда начинала разваливаться сама империя. Польша, ГДР, Финляндия, страны Балтии, Кавказ - вырывались только тогда, когда империя становилась слабой.

Читайте такжеУкраине грозит договор с Россией и новый МайданУкраина - единственная, кто вырвалась из Мордора на пике его очередного взлета к могуществу. Единственные в Европе. Единственные в мире. Никто. Не смог. Сделать. То. Что смогли. Мы.

В те дни в том месте собралось невероятное сообщество совершенно уникальных людей на планете. Это были лучшие люди, которых я встречал в своей жизни. Не за колбасу. За свободу. За достоинство. Люди готовы были умирать за свое человеческое достоинство. И умирали. И победили. И когда после этого я сталкиваюсь с очередным пароксизмом "меншовартості", меня перекособочивает, как ногтем по стеклу.

Еще раз: Никто. В мире. Не смог. Сделать. Того. Что смогли. Мы.

А не жалеешь? Ведь мог бы сейчас относительно нормально и сытно существовать...

Ты так ничего и не понял, дружище. Я был рожден рабом. В Империи. И всю жизнь был рабом. И только там, на четвертом десятке, обрел свое достоинство. И рабом я больше никогда уже не буду. А теперь иди. Нам больше не о чем разговаривать.

Как замечательно сказал кто-то вчера в ленте - я не смогу объяснить тебе смысл революции достоинства, если ты не понимаешь, что такое достоинство. За два месяца, проведенные мной на Майдане, я готов отдать еще пять лет страха, травли, прессинга, беженства, расстрелов, бункеров и спецопераций. Плевать. Я уже победил. Я тогда уже победил. Всё.