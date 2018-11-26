Настоящая и лживая армии Украины

В Украине две армии / Фото: Reuters

Не хочется всерьёз обсуждать "старческие борды". Давайте лучше поговорим о других бордах. О тех, где есть слово армия. О последствиях тотального цинизма, о разнице между словами и делами.

Праздники ведь закончились. Праздники, где много и пафосно сказано о достоинстве. А теперь о том, как мы на самом деле выглядим. У нас есть много людей, прошедших войну, полноценную, кровавую бойню, и о они заплатили за это личную большую цену. Я не о природе и не о причинах войны, а только о людях, которые все это пережили. Потом они возвращаются в мирную жизнь. И?

Читайте такжеКак украинская армия проиграла фонду ПорошенкоОб этих парнях вспоминают только к очередной пафосной дате. Их приглашают на праздничные мероприятия, и даже сажают в первые ряды, делая вид, что не замечают их изношенную одежду. Потом они долго слушают напыщенные речи местных начальников, не вмещающих в три пиджака собственные "достоинства". Затем обязательно просмотрят концерт самодеятельности, где детки, тоже уставшие примитивизма, споют слезливую песню о героях. Ну и в финале им обязательно вручат грамоты.

Все. Их забыли. Этих героев неназванной войны. Фанфары отзвучали. А после они остаются неприкаянными и никому ненужными. Им приходится месяцами скитаться по комиссиям при отделах социального обеспечения, чтобы выбить себе чёртову тысячу матпомощи. И так по всей стране - целое поколение неприкаянных, которым надо побираться, и которых всегда забывают после праздника. Это и есть настоящая война. Это и есть наше настоящее "достоинство"...

Больно? Не все так мрачно? Да, согласен. Все куда мрачнее. Государство ведь так и не сподобилось построить реальную систему реабилитации, ему некогда заниматься трудоустройством тысяч, придумывать программы микрокредитования. Нет. Оно просто юзает парней на праздники, между которыми гоняет их по всем кругам ада - проси, умоляй, унижайся. Ты ведь герой!

Читайте такжеПридуманная армияХотите сказать, что не везде так? И что создали целое "ветеранское" министерство? Ага. Безногому парнишке из какой-нибудь Каховки точно нужно, чтобы за его счёт покормили ещё одну орду ушлых чиновников.

Разумеется, есть мизер атошников, которые обласканы и встроены. Мизер. Остальные - неприкаянны. Остальные становятся легкой мишенью для бандитских группировок. Потому что нечего жрать, потому что выброшены, потому что борды про армию.

Сейчас в армии хорошо только генералитету и снабженцам - они просто купаются в роскоши и деньгах. Остальные? Остальным неприкаянность и 100 г казенной водки по праздникам. И есть у нас две "армии". Одна - настоящая - которую бросили и которая должна сама платить по своим счётам. И вторая - лживая - на которой кое-кто хорошо зарабатывает. Такое вот у нас достоинство...