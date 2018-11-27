Зачем Путину провокация в Азовском море

Путин затеял провокацию в Азовском море по двум причинам / Reuters

Кремль перешел к "активной фазе" агрессивных действий в Черном и Азовском морях.

План Владимира Путина, реализуемый через погранвойска ФСБ РФ, очевиден: после фактической экономической блокады украинских портов в Азовском море перейти к запугиванию уже ВМС Украины своими военными средствами.

При этом, как и стоило ожидать, российская ФСБ сразу же принялась вопить – мол, украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ", а российские пограничники, мол, лишь реагировали на такую невиданную "украинскую агрессию". Хотя в ВМС ВС Украины заявили, что про планы перехода своих кораблей проинформировали заранее в соответствии с нормами обеспечения безопасности судоходства.

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуМомент для провокации в Москве выбрали подходящий, явно надеясь, что на данный момент внимание цивилизованного мира приковано исключительно к событиям во Франции. А превентивное, лживое до последнего слова обвинение в адрес Украины в "агрессии", по задумке Кремля, должно снять все логично ожидаемые обвинения в агрессии с самой России.

Зачем данная провокация нужна Путину, и почему именно сейчас?

Здесь стоит вспомнить, что буквально на днях МИД Украины официально заявил, что в декабре представит проект резолюции о милитаризации Россией Черного и Азовского морей для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН.

Таким образом, для Москвы подобная провокация нужна по двум причинам:

во-первых, создать "базу" для обвинений самого Киева в "агрессивных действиях" в Черном и Азовском морях, и под этим лживым лозунгом консолидировать своих вассалов в ГА ООН (Беларусь, Армения и пр.), стараясь похоронить резолюцию.

во-вторых, дать четкий сигнал Киеву: для РФ не существует никаких норм международного права и двусторонних договоренностей – что хотим, то и воротим, а потому если Украина собирается защищать свои интересы в Азовском и Черном морях, то Москва будет действовать, как Путину в голову стукнет. Наплевав и на международное право, и на международное сообщество, да и вообще на всех и вся.