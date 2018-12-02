Почему россияне боятся остаться без Путина

От Путина уже ничего хорошего не ждут / Reuters

В ленте полно ссылок на "патриотический" шансон некой тюменской певицы Жанны Прохорихиной. Эта песня – буквально социологическое исследование в стихах. Начинается она так: "Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война!".

Именно на этой уверенности держится поддержка российских властей большинством населения. От Путина уже ничего хорошего не ждут. Просто боятся, что если он уйдет, будет еще хуже – большая война и хаос. Люди уже не надеются, что Путин победит коррупцию, бедность, социальное унижение большинства населения. Все это им совсем не нравится, но они готовы терпеть - "лишь бы не было войны". Массовая поддержка нынешнего режима закончится только тогда, когда россияне осознают, что как раз продолжение путинского правления несет угрозу большой войны и нарастающего хаоса.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуОппозиционные лидеры, видимо, этого не понимают. Они боятся оскорбить чувства "патриотического большинства" и стараются не слишком критиковать внешнюю и военную политику Путина. А о Крыме вообще не говорят или пытаются угодить и нашим и вашим, рассказывая какие-то благоглупости о новых референдумах и небутербродах.

Было бы не только честнее, но и эффективней объяснять людям, что из-за захватнической политики Путина страна катится в пропасть, что захватив Крым, власти не только поссорились с украинским соседом, но встали на путь перманентно обостряющегося противостояния с Западом, которое может окончится только поражением и хаосом; что влезая в Сирию, ЦАР, Ливию, власти плодят новые "Афганистаны", в которых будут гибнуть нынешние старшеклассники, а закончится это все позорным бегством.

Разоблачительные фильмы Навального о чиновниках-коррупционерах - это прекрасно. Благодаря им мем "Путин-вор" известен даже детям. Но разоблачать коррупцию недостаточно. Нужны такие же фильмы о захватнической внешней политике Путина, ведущей к военной катастрофе. Ситуация в стране изменится только тогда, когда станут столь же популярны, как "Путин-вор", мемы: "Путин - это война", "Путин-убийца", "Путин – это катастрофа".