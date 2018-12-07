Только для своих: почему Украина снова начала умирать

Украина начала слабеть / Reuters

Мне нередко говорят, что мы окончательно падаем. Больно, катастрофически, на самое дно. И что шансов подняться почти не осталось, потому что среди топов - сугубо мародеры, лжецы и приспособленцы. Но я знаю, что только сильным дают настоящие испытания. А циничные мародеры и пустозвоны нам нужны, чтобы понять - кто мы на самом деле?

В середине 2013 года государство - то старое, конфликтное, несовременное - начало умирать, хиреть и слабеть. Это происходило быстро. И когда оно упало, казалось, что дальше пустота. Но быстро выяснилось, что наше общество имеет сильную внутреннюю матрицу и буквально вытянуло на своих плечах все тогдашнее дно. Пока элиты (особенно оппозиционные, потому что прочие разбежались) тихонько постанывали от страха в парламентских углах и хищно приворовывали уже бесхозное.

Читайте такжеПочему за словосочетание "на Украине" надо объявлять войнуВ те дни и случился расцвет истинного патриотизма - когда не про язык и веру, а про реальную пользу для страны и когда нынешние "языковые герои" тихонько прятались в западных областях, а в реально страшные мясорубки полезли просто парни, неважно с каким языком общения). Во власть (на уровни замов) зашли волонтёры - им не нужно было денежное и карьерное. Их интересовало только новое государство. Армия - настоящая, боеспособная, злая - создавалась на крови и смелости добровольцев. Тех самых, которые скоро растекутся по стране неприкаянными, и ненужными, а все медали заберут себе "крутые" паркетные генералы, трусливо просидевшие в ресторанах или сбежавшие как Литвин-младший.

Парадокс, но до зимы 2016 государство действительно становилось сильным. А потом... Потом оказалось, что все это один сплошной обман. Профи ушли, волонтеры стали врагами. А руководить остались гопники и приспособленцы. И государство стало опять слабеть. Ещё сильнее и быстрее. Но совсем не так, как в 2013, когда оно слабело на фоне гражданского взросления.

Сейчас слабость государства в том, что ему никто не верит. Слишком очевидно, что любое слово чиновника - даже Первого - это ноль умноженный на ноль.

И потому мы опять имеем государство, которое пытается пугать, обманывать и заигрывает совсем уж с маргинальными экстремистами... Потому что нет авторитетов... Потому что слова всегда находятся с делами... Потому что барство провинциалов, ставших "хозяевами жизни" просто убивает... Государство нынче не в состоянии соблюдать собственные законы и договоры, и явно пошло на сговор с местными криминальными кланами, позволяя им безнаказанно грабить. Взамен получая криминальную лояльность. И оно все чаще оказывается в идиотской ситуации, предлагая идеи, вызывающие шок.

Читайте такжеПочему Путин выбрал Украину в качестве "теплого" врагаНо что особенно потрясает, так это наше умение дважды пройти по одному и тому же сценарию. Общество, дважды отказывалось играть в плохое государство и дважды порождало новое государство, которое тут же превращалось в слабое. А слабое всегда в итоге замыкается в себе и "только для своих", и обязательно начинает воевать с собственными гражданами. Чтобы проиграть...