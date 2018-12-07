Только для своих: почему Украина снова начала умирать

Михаил Подоляк

политтехнолог

7 декабря 2018, 09:43

После зимы 2016, когда профи ушли, волонтеры стали врагами, а руководить остались гопники и приспособленцы, государство начало слабеть.

Украина
Украина начала слабеть / Reuters

Мне нередко говорят, что мы окончательно падаем. Больно, катастрофически, на самое дно. И что шансов подняться почти не осталось, потому что среди топов - сугубо мародеры, лжецы и приспособленцы. Но я знаю, что только сильным дают настоящие испытания. А циничные мародеры и пустозвоны нам нужны, чтобы понять - кто мы на самом деле?

В середине 2013 года государство - то старое, конфликтное, несовременное - начало умирать, хиреть и слабеть. Это происходило быстро. И когда оно упало, казалось, что дальше пустота. Но быстро выяснилось, что наше общество имеет сильную внутреннюю матрицу и буквально вытянуло на своих плечах все тогдашнее дно. Пока элиты (особенно оппозиционные, потому что прочие разбежались) тихонько постанывали от страха в парламентских углах и хищно приворовывали уже бесхозное.

Читайте такжеПочему за словосочетание "на Украине" надо объявлять войнуВ те дни и случился расцвет истинного патриотизма - когда не про язык и веру, а про реальную пользу для страны и когда нынешние "языковые герои" тихонько прятались в западных областях, а в реально страшные мясорубки полезли просто парни, неважно с каким языком общения). Во власть (на уровни замов) зашли волонтёры - им не нужно было денежное и карьерное. Их интересовало только новое государство. Армия - настоящая, боеспособная, злая - создавалась на крови и смелости добровольцев. Тех самых, которые скоро растекутся по стране неприкаянными, и ненужными, а все медали заберут себе "крутые" паркетные генералы, трусливо просидевшие в ресторанах или сбежавшие как Литвин-младший.

Парадокс, но до зимы 2016 государство действительно становилось сильным. А потом... Потом оказалось, что все это один сплошной обман. Профи ушли, волонтеры стали врагами. А руководить остались гопники и приспособленцы. И государство стало опять слабеть. Ещё сильнее и быстрее. Но совсем не так, как в 2013, когда оно слабело на фоне гражданского взросления.

Сейчас слабость государства в том, что ему никто не верит. Слишком очевидно, что любое слово чиновника - даже Первого - это ноль умноженный на ноль.

И потому мы опять имеем государство, которое пытается пугать, обманывать и заигрывает совсем уж с маргинальными экстремистами... Потому что нет авторитетов... Потому что слова всегда находятся с делами... Потому что барство провинциалов, ставших "хозяевами жизни" просто убивает... Государство нынче не в состоянии соблюдать собственные законы и договоры, и явно пошло на сговор с местными криминальными кланами, позволяя им безнаказанно грабить. Взамен получая криминальную лояльность. И оно все чаще оказывается в идиотской ситуации, предлагая идеи, вызывающие шок.

Читайте такжеПочему Путин выбрал Украину в качестве "теплого" врагаНо что особенно потрясает, так это наше умение дважды пройти по одному и тому же сценарию. Общество, дважды отказывалось играть в плохое государство и дважды порождало новое государство, которое тут же превращалось в слабое. А слабое всегда в итоге замыкается в себе и "только для своих", и обязательно начинает воевать с собственными гражданами. Чтобы проиграть...

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина власть Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:55
"Москва не вылечила раскол": Варфоломей назвал Онуфрию причины предоставления Томоса Украине
10:51
Украинское автомобилестроение уходит в небытие мнение
10:48
"Для милых дам": В США разработали первого секс-робота мужчину
10:16
The Game Awards 2018: победители номинаций и новые трейлеры Видео
09:43
Только для своих: почему Украина снова начала умирать мнение
09:40
"Глубокая Горловка и *баный п*здец": в Сети поглумились над конкурсом красоты в "ДНР" Видео
09:12
Последний урок. В Днепре учительница умерла прямо в классе
08:51
"Нечего шастать, часть вторая": в Украину не пропустили группу российских журналисток
08:35
"Самолеты и танки стягивают к границе": Полторак предупредил об угрозе российского вторжения Видео
08:28
Волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки Видео
08:25
Как оккупация Крыма усилила его связь с Украиной мнение
07:57
Ученые спрогнозировали новый Всемирный потоп
07:55
В Пентагоне оценили вероятность военного ответа на агрессию России в Керченском проливе Видео
07:36
День Екатерины-2018: шикарные поздравления с именинами Екатерины по православному календарю Фото
07:26
"Импотент", "слуга Порошенко": нардепы Барна и Левченко устроили драку в прямом эфире ТВ Видео
07:14
Юрий Касьянов: Когда мы отправим в Россию поток гробов с наемниками, война тут же закончится
06:53
Россия готовится к жизни "за рвом" мнение
06:32
Названы лучшие мамы по знаку Зодиака
06:16
"Надо прикрывать сисечки": полуголую Глюкозу упрекнули за излишнюю откровенность
05:52
"Главная проблема России": Историк рассказал о реальных планах Путина
05:29
Прикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках Фото Видео
04:50
Известный блогер объяснил, как закончить войну на Донбассе
04:03
Диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в день Видео
03:17
Кравчук объяснил, почему НАТО никогда не будет воевать за Украину Видео
02:34
Экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть фото в постели
01:58
В США пригрозили "военной силой" в ответ на российскую агрессию в Керченском проливе Видео
01:27
Стала известна новая польза для здоровья от регулярного секса
00:48
Ученые выяснили, что соль может вызвать преждевременное старение и инсульт
00:32
"Не прекратим": украинские корабли продолжат ходить через Азов и Керченский пролив
06 декабря, четверг
23:45
Будут контракты для ВСУ на оружие, технику и оборудование - Полторак
23:15
Катастрофа: в приграничье Словакии паника из-за украинских "евробляхеров" Видео
22:40
Спасли Украину: Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время нападения РФ
22:32
Стало известно, какая страна ЕС первой введет санкции против РФ за Керченский пролив
22:20
"Путинская Россия живет ложью": эксперт сказал, чем РФ "кормит до отвала" всю Землю Видео
21:55
"Просчет России": в Госдепе отметили исключительную вину России за Керченский инцидент
21:40
Экс-министр назвал единственную пользу Украине от "дружбы" с Россией Видео
21:15
С начала года правоохранители задержали более 250 пособников "Л/ДНР"
21:12
"Крым — плацдарм": эксперт предупредил о новой экспансии России Видео
20:47
Экс-министр сказал, как Россия может ответить на разрыв "дружбы" Украиной Видео
20:38
Новость о смерти Жан-Люка Годара оказалась фейком
20:23
"Позорище": блогер разоблачил жесткий фейк росСМИ о "бедном и голодном" украинце Видео
19:51
"Фермер, значит": нардеп "спалился" за играми в Верховной Раде
19:50
Такие конфликты приводили к мировым войнам - МИД Беларуси о Керченском инциденте
19:36
Умер Жан-Люк Годар
19:18
Россия пустила украинских консулов к пленным морякам
19:13
Красотки-хвастуньи. Модели показали груди и попы для съемок в известном глянце Фото
19:11
В НФ назвали диверсией отключения отопления в областях
19:03
В чем особенность последнего новолуния года: когда и как правильно загадать желание Видео
18:49
В оккупированном Луганске ко Дню ВСУ появились листовки - фото
18:40
Украинцам спрогнозировали доллар по 26 гривен Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять