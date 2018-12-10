Игры в военное положение, или Как спровоцировать бунт

Петр Порошенко в Верховной Раде

А давайте-ка поговорим вот о чем. О том, поможет ли технология под скромным названием "военное положение" (а использовать ее ещё разок-другой точно попытаются) решить целый ряд сложных политических задач? Тем более, что прямо на наших глазах разворачивает крутейшая драма во Франции, где некогда обожаемый президент-выскочка Макрон вполне может пасть в результате бунта с захватом Елисейского дворца. А случись такое в Париже и это моментально повысит вероятность вооружённого бунта у нас. Как оптимального способа решения проблемы "непопулярного президента, собирающегося продлить свою каденцию".

Читайте такжеТри лузера: кого военное положение лишило шансов на президентствоС другой стороны, достаточно посмотреть или послушать ребят из окружения Петра Алексеевича, которые бесконечно из всех возможных трубадуров пугают население ордами российских танков на наших границах. Сплошная такая pr-кампания "война-война-война".

Наиболее прямолинейно суть этой примитивной информационной технологии была высказана устами вице-спикера Ирины Геращенко - "для мене очевидно, що майбутні вибори в Україні набирають дуже чітких рис: вибір між Порошенком і Путіним".

Просто и со вкусом. Или мы, или враги... И это точно не оговорка, шизофрения или неадекватность. И совсем не смешно. Потому что это и есть попытка доработать сценарий "военное положение".

Так вот, разочарую многих, в том числе ультрапатриотов, слепо верящих, что пять лет мир спит. Почему "военное положение" не является технологией, позволяющей решать политические задачи? По двум причинам.

Внешняя. Реальные передвижения российских военных (и не только по нашим границам), а также реальные намерения российского Генштаба активно отслеживает разведка европейских стран и особенно США. И соответственно вымышленная история (как технология) не сможет продаться на внешнем рынке.

Читайте такжеЧто не так с военным положением в УкраинеВнутренняя. Реальное военное положение (опять же как технологию) можно ввести только, если будет внутренний консенсус элит. Допустим, Народный Фронт согласится с БПП по этому поводу. Но зачем НФ и, особенно Яценюку, натягивать на себя эту историю? Ведь за пределами Украины будут прекрасно понимать, что это всего лишь вымысел, отменяющий фундаментальную ценность демократии - прямые выборы? А все прочие элиты, включая крупный и средний бизнес, вообще прямо выступят против данной технологии.

В итоге, внутреннего консенсуса элит нет, а есть масштабное противостояние с перерастанием в бунт. Внешние же партнёры к тому же блокируют любые программы сотрудничества.

Вопрос: кому, кроме небольшой группы Петра Порошенко, нужно играть в игру по недемократическому продлению его полномочий? Ради чего? Ради того, чтобы добрать из бюджета ещё немножко денег, которые ты нигде не сможешь легализовать, а сам станешь изгоем на глобальном рынке? Кто все-таки может быть заинтересован в подобном продлении полномочий человека, который к тому же НЕ является гарантом любых внутренних договорённостей?