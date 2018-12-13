Украина - страна, которая никуда не развивается

Андрей Головачев

политический эксперт

13 декабря 2018, 09:19

Люди, которые надеются на улучшения после выборов, просто ничего не понимают в политэкономии.

выборы 2019

Согласно классификации МВФ, Украина относится к категории так называемых "развивающихся стран".

Но что такое "развивающаяся страна"? Многие экономисты дают разные определения этого термина.

Мне больше всего нравиться остроумное и очень точное по существу определение, данное английским экономистом Теодором Шаниным: "Развивающаяся страна - это страна, которая на самом деле никуда не развивается"

Во всяком случае, Украина как никакая другая страна подходит под это определение. Ну, в самом деле!

В 1991 г. ВВП по паритету покупательной способности составлял 460,1 млрд долларов. В 2017 г. ВВП по ППС составил 368,8 млрд долларов.

Кроме того, в 1991 г. валовый внешний долг Украины составлял:

1991 г. – ноль. 2017 г. - 116.6 млрд долларов.

При этом, Украина распродала почти всю свою государственную собственность на сотни млрд долларов. И где деньги? Во что они трансформировались?

Читайте такжеТолько для своих: почему Украина снова начала умиратьУкраинская экономика не в состоянии создавать капитал. Напротив, она его уничтожает. Это и является причиной того, что мы проклеили всю свою огромную государственную собственность, которая на отошла по итогам распада СССР и когда все проели, то начали брать в долго и тоже все проели.

Но почему наша экономика не приумножает национальное богатство, а поглощает его? Почему все 27 лет независимости с экономической точки зрения оказались тотальным провалом, который в конце концов может строить стране государственности? А вот здесь у экономистов достигнут консенсус: долгосрочный (важно!) экономический рост страны определяется только ее политической культурой и теми институтами, которые построены на базе этой культуры.

Вот и весь ответ: политическая культура и институты.

Украинская политическая культура за 27 лет, после распада СССР, не изменилась. Не произошло самого главного: разделения властей на независимую судебную, законодательную и исполнительную власти. Вся власть в Украине, по-прежнему, как и в СССР, сосредоточена в руках узкой группы людей, а общество отрешено от политики. Соответственно этой политической культуре выстроены и все государственные и общественно-экономические институты, которые носят преимущественно сословно-феодальный характер.

Читайте такжеВ Украине началась настоящая децентрализацияНу, а сословно-феодальная экономика в стиле "а ля Роттердам+" не в состоянии создавать экономический капитал, в принципе.

Люди, которые всерьез надеются, что предстоящие выборы могут что-то улучшить в экономике страны, просто ничего не понимают в политэкономии. Ни Запад, ни президент, никакой герой не в состоянии изменить политическую культуру украинцев. Вещь эта очень консервативная и формируется столетиями. Культура меняется только в результате революции, когда в обществе созрел массовый запрос на изменения. В Украине он пока еще не созрел.

Поэтому Украина по-прежнему будет оставаться страной, которая никуда не развивается. Как и Россия, Молдова, Армения, Беларусь, Казахстан и другие, кстати, тоже.

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