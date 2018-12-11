Каждый второй украинец назвал перенос выборов причиной военного положения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Две трети (63 процента) украинцев считают, что военное положение в ряде областей страны введено президентом Петром Порошенко с целью перенести президентские выборы, запланированные на март 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Целиком с этим согласны 44 процента опрошенных и "скорее согласны" 19 процентов. 56 процентов респондентов целиком согласны с тем, что введение военного положения в декабре 2018 года - запоздалое решение.

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Кроме того, против вообще введения военного положения выступили почти две трети украинцев (58 процентов).

Напомним, в связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение стартовало 28 ноября, в 09.00 и завершается, как предполагается, через 30 суток.