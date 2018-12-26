Любая украинская победа чревата рисками

Павел Казарин

крымский журналист

26 декабря 2018, 10:08

Но в случае нашего триумфа мы не станем Германией или США - мы станем Украиной.

Украина, Майдан, крах

Давайте начистоту. Любая украинская победа чревата рисками.

Успешные реформы чреваты праздником непослушания. Когда избранные и назначенные станут крутить дуле Европе и говорить, что "никто нам не указ". Украинские "орбаны" станут рассуждать про национальные скрепы и суверенное правосудие.

Поместная церковь может заболеть эгоизмом – и ставить свои интересы выше церковно-религиозных. Может слиться в объятиях с государством – и вручать ордена должностям и чинам. Может начать оправдывать собственные ошибки чужими происками.

Мы останемся заложниками географии и истории. Украина – страна восточной Европы со всеми вытекающими традициями. Ксенофобия, гомофобия, традиционализм – неизбывные спутники политической повестки у наших соседей и вряд ли мы станем контрастным исключением из общего правила.

Наши кумиры могут стать антигероями. Судьба тех, кто сражался на фронте, может сложиться по-разному. Мы можем встретить их в криминальных сводках. Сомнительных политпроектах. Рейдерских захватах. И придется привыкнуть к тому, что удостоверение УБД не страхует своего владельца от ошибок.

Даже если завтра наши мечты станут реальностью – это не избавит нас от разочарований. На наших солнцах будут проступать пятна. На наших флагах будут протираться нити. Все, чем мы дорожим, время от времени будет нас обескураживать.

И в этом нет ничего страшного.

Хэппи-энд бывает лишь в фильмах. Жизнь после титров всегда чревата бытом. А потому нет смысла грезить об утопии. "Город солнца" всегда выглядит безмятежным лишь со стороны. Любая состоявшаяся страна беременна внутренними спорами и ссорами.

Некоторые исторические развилки меряются альтернативами. Тем, что ждет страну в случае поражения. Мы не знаем наверняка своего будущего после победы, но наверняка знаем, что ждет его в случае фиаско. Двадцатый век был жестоким учителем.

Альтернатива нашему прошлому – это не рай на земле. Нормальная страна – это не монастырь со святыми старцами. Обычная жизнь – это постоянные споры о будущем и настоящем.

В случае нашего триумфа мы не станем Германией или США. Мы станем Украиной. В которой будут и скандалы, и подлость, и коньюнктура. В которой найдется место популистам, дуракам, патриотическим негодяям и криминальной хронике.

Все то, что можно встретить в каждой стране, которую мы ставим себе в пример.

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Украина Павел Казарин
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