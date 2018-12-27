Спустя 15 лет Путин продолжает врать

Виталий Портников

Публицист, журналист

27 декабря 2018, 10:25

В Азовском море и Керченском проливе не существует морской границы - и именно Россия настояла на том, что ее там быть не должно.

Керченский пролив
Керченский пролив / maritime-zone.com

15 лет назад президенты России и Украины Владимир Путин и Леонид Кучма подписали соглашение, которое окончательно поставило точку на попытках Украины провести морскую границу в Азовском море и признало этот водоем и прилетающий к нему Керченский пролив внутренними водами России и Украины.

Сейчас мало кто помнит обстоятельства, которые предшествовали подписанию договора. За несколько месяцев до этого Россия устроила первую серьезную провокацию против Украины, пытаясь с помощью экскаваторщиков и ряженых "казаков" присоединить к себе остров Тузла рядом с побережьем Крыма – сейчас по этому острову проходит "пляшущий" Крымский мост, эта очередная мина замедленного действия.

До конфликта вокруг Тузлы Украина еще пыталась сопротивляться российскому давлению. Москва упрямо не признавала возможности проведения морской границы – впрочем, демаркации и делимитации сухопутных границ между Россией и Украиной, да и другими бывшими союзными республиками тоже всегда оказывалось противодействие.

Читайте такжеУкраина обязана присутствовать в своих водах, если считает себя суверенным государствомПосле Тузлы позиция Киева претерпела явные изменения. Возможно, дело было не только в российской провокации, но и в общем ослаблении политических позиций Кучмы – после скандала с пленками Мельниченко и "кольчугами" тогдашний президент мог ориентироваться только на Москву, на Западе его попросту игнорировали. А, возможно, Кучма пришел к выводу, что если не подписать с Путиным соглашение об общем море, российские провокации вокруг Крыма продолжатся.

Этот вывод оказался ошибочным. По сути, и договор об общем море,и соглашение о базировании Черноморского флота России в Севастополе, и договоренности о продлении сроков этого пребывания, которых Москва позже добилась от Виктора Януковича, использовали только для создания возможностей для аннексии Крыма, а вовсе не для появления в Азовском и Черном морях зоны добрососедства. Но сегодня это вряд ли может кого-либо удивить.​

Удивляет другое – что спустя 15 лет после подписания договора о совместном использовании Россией и Украиной Азовского моря и Керченского пролива российская сторона – начиная с президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова и заканчивая пропагандистами – делает вид, что между двумя странами в Азовском море и Керченском проливе существует морская граница. Хотя на самом деле ее там просто нет – и именно Россия настояла на том, что ее там быть не должно. И именно по обвинению в пересечении границы, несуществующей по российской инициативе, задержаны украинские моряки, которых собираются судить за "преступление", ими не совершенное. А вот если бы Украина 15 лет назад настояла на своем, то в Азовском море действительно была бы государственная граница, а размежевание в Керченском проливе было бы таким же спорным вопросом, как административная граница между Украиной и Крымом, которую Россия считает государственной. Но Украина не настояла, победило российское видение статуса Азовского моря и Керченского пролива, от которого Кремль сегодня публично отказывается – не отказываясь, впрочем, от самого договора.

Потому что для Путина это не был договор об общем море. Это был договор о российском озере – и аннексия Крыма только упрочила это видение ситуации. И украинские корабли с экипажами задержали именно для того, чтобы доказать Киеву и миру: Азовского море – внутреннее море России.

В этом смысле продолжается то, что началось более 15 лет тому назад, когда россияне насыпали дамбу, чтобы присоединить остров Тузла к своей территории. И уже ясно, что подписание соглашения об общем море было всего лишь частью этой многолетней спецоперации.

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Россия Украина Крым Виталий Портников Керченский пролив Азовское море
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