А кто следующий? Неважно

Когда меня спрашивают, а "кто следующий?", я просто и искренне улыбаюсь. Потому что это совсем не важно. Вообще... Природа настоящей демократии - это именно наличие этого самого "следующего". В безусловном порядке. Потом ещё одного следующего. И ещё. Такой себе бесконечный круговорот "следующих", который доведён до автоматизма...

Безальтернативность - лицом которой нам упорно предлагают считать Петра Алексеевича П. - появляется только в слабых, растерянных обществах, которые не успешны, не конкурентны, архаичны... Преемственность же означает стабильность правил/институтов и безразличие к фамилиям/исполнителям. Безальтернативность - это всегда попытка уйти от ответственности за обещанное, но не сделанное...

И что же сегодня должно стать безальтернативным? Странная многолетняя игра в маниакальное запугивание общества? Война/война/завтра война с обязательными многочисленными жертвами. Нет, понятно, что напуганным обществом легче манипулировать и легче его дробить на своих/чужих. И легче ездить ему по ушам дешевенькой (по смыслу), но дорогой (по бюджетному распилу) пропагандой. Понятно также, что агрессивный сосед вечно будет крутить свои скрипучие экспансионистские шарманки (потому что ничего другого не умеет). Но это ведь Украина). Здесь обязательно рано или поздно "прорвёт"...

Читайте такжеУкраина устраивает заплыв с крокодиламиА может безальтернативными должны стать безусловные профаны в качестве министров, которые такими себе гламурно-лубочными баранчиками смотрят на проблемы и поначалу бравируют собственной крутизной. "Сейчас я тут всех порву!" Но потом трусливо годами отсиживаются в кустах. Потому что отраслевые воровские системы запросто съедают все их глупые инициативы... А нет! Безальтернативными должны стать апокрифические рассказы об "агентах/Путина", которые открыто сидят во всех кафешках юго-востока и столицы. Ну да, сидят. Но почему наша контрразведка не сидит рядом с ними, не слушает их в четыре ушлых уха, а предпочитает заниматься бизнесом на бизнесменах и проводить брифинги о чужих агентах?.. Возможно безальтернативным должен стать энергобарон Ахметов? Ведь европейских городов, которые хотят получить и себе значок "++" еще очень много...

Так вот, все просто. Даже слишком. Даже для нашего надутого спесью под самую завязку общества, которое, конечно же, ровесник первых динозавров, а пока соберёт немножко урожая в Польше. Преемственность - это и есть политическая ответственность. Пяти лет более чем достаточно, чтобы доказать, что ты по/настоящему крут. Что ты не просто вышел покрасоваться в речевом искусстве. Что ты не только "про свой интерес и для своих". А если не получается, то получаешь жирный минус и выходишь через заднюю дверь. Только это и должно стать единственным определяющим нашим мотивом. Судить по делам и не позволять получать незаслуженное. А кто следующий? Неважно. Каждый сам делает свой выбор. Но нам таки нужно приучить собственную политику к ответственности и к обязательной альтернативности...