Как будут наказыват за подкуп на выборах?

В полиции подбили итоги досрочных парламентских выборов - открыли 516 уголовных производств.

Что это означает?

Во время последних избирательных кампаний мы постоянно слышим заявления со стороны правоохранительных органов о фактах подкупа избирателей, про открытые уголовные производства.

Нас постоянно пытаются удивить статистикой нарушения законодательства. Но информация про количественные показатели нарушений действующего законодательства очень часто используется с целью манипуляций — для того, чтобы показать какие у нас большие проблемы во время избирательного процесса.

Наша организация никогда не берет во внимание количественный фактор. К примеру, факт незаконной агитации, который приводят в качестве статистики - ведь можно по каждому рекламному щиту или листовке сообщать в правоохранительные органы, и при желании количество фактов нарушения избирательного законодательства можно удвоить или утроить.

Нами очень часто манипулируют, делая громкие заявления о нарушении действующего законодательства, в частности касательно подкупа. Но на сегодня реально существует всего несколько прецедентов привлечения за это к ответственности.

Это случай с женщиной в Одесской области, которая получила пять лет и шесть месяцев заключения в декабре минувшего года. Но там еще не поставлена точка - была подана апелляция, и ближайшее рассмотрение дела назначено на 6-ое августа.

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Еще одно дело так называемых "черновицких студентов" — для меня очень показательное. Там было открыто уголовное производство по факту подкупа избирателей. Но в результате, человек, который выступал заказчиком подкупа, уехал за границу, студенты из Черновцов получили по несколько лет условного лишения свободы. Возможно, они даже поломали себе жизнь тем, что раздавали по несколько сотен гривен. Но организатора не удалось задержать и привлечь к ответственности.

И это дело достаточно показательное, потому что политики подкупают массово, порой оптом, механизмы подкупа являются очевидными, но реакции мы не имеем. И тому несколько причин.

Одна из основных — несовершенство действующего законодательства. Если коротко, то очень сложно доказать, что избиратель, получая финансовую помощь обязывался проголосовать за того или иного кандидата. И законодательство требует упрощения — чтобы любой факт раздачи товаров, денег или услуг уже автоматически считался подкупом, и это позволяло бы открывать уголовные производства.

Вторая проблема не менее значительна - это низкое качество работы правоохранительных органов, представители которых не знают элементарных основ избирательного законодательства, не имеют опыта в расследовании таких дел. И мы часто видим, как правоохранители на избирательных участках очень часто растерянны, и не знают, как себя вести. Это говорит о серьезной проблеме подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Также у нас есть проблема с коррумпированной судебной системой. И все это - замкнутый круг, который не дает возможности эффективно бороться с подобными преступлениями.

Но я хочу обратить внимание, что на внеочередных парламентских выборах в последние недели избирательной кампании подкупа стало значительно меньше, чем в 2014-ом году. Это факт, который подтверждается мониторинговым отчетом нашей организации и результатами наблюдения.

Действительно, прямого и непрямого подкупа стало гораздо меньше.

Но политики стали изобретательнее — они нашли для себя новый механизм чуть ли не легального подкупа в ходе избирательной кампании, но он происходит до того времени, когда политик зарегистрировался как субъект избирательного процесса.

Условно говоря, в качестве кандидатов в народные депутаты они зарегистрировались в Центризбиркоме во второй половине июня. А а псевдо-благотворительностью массово занимались в мае-начале июня. Но поскольку они не были зарегистрированы как субъекты избирательного процесса, это была "просто их благотворительность".

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Например, фонд того же Сергея Пашинского в Житомирской области массово раздавал ценные призы. И понятно, если ребенок приходит из школы и приносит подарок, скажем, на 500-600 гривен, то семья будет будет это связывать с достоинствами кандидата.

Но привлечь политика к ответственности невозможно, потому что он еще не является субъектом избирательного процесса.

И такой легальный подкуп просто процветает. Решить этот вопрос можно. К примеру, используя грузинский опыт- там политик обязан за полгода до начала кампании подать в ЦИК заявление о намерении баллотироваться. И при таких обстоятельствах он уже не может легально покупать избирателей, заниматься рекламой, а должен все свои действия проводить прозрачным образом.

Но подкуп — это удобно, и выборы этого года показали, что докупив, как в супермаркете несколько тысяч голосов, политики могут победить.