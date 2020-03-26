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Украинский Титаник идет на дно. Шлюпки - только для элиты

Игорь Лесев

Писатель, публицист

26 марта 2020, 07:38

Что с этого карантина, кроме потерь, имеет основная масса украинцев?

Сергей Шахов
Сергей Шахов - один из пяти депутатов с коронавирусом / УНИАН

Мы тут активно радуемся, как коронавирус уравнял шансы элитки и плебса. Границы закрыты и все теперь вынуждены наслаждаться остатками медицины, которую еще не успела добить Супрун.

Медицины у нас, действительно, нет. Бесплатной, так точно. Но даже в таких кризисных условиях наша элитка живет обособленно.

Вот прикинем даже простую статистику. В Украине на сейчас выявлено 113 заболевших на коронавирус. Из них – 5 народных депутатов. Плюс жена нардепа. Плюс подозрение у Хорошковского, который уже госпитализирован. Согласитесь, тоже необычный человек.

Статистку чувствуете своей жопой? У нас даже обычный тест на коронавирус получает элитка. В первую и вторую очередь. В третью, если что-то еще остается – все остальные. А остальных, кстати, не так много. Ежедневно на коронавирус в стране проверяют несколько десятков человек.

Просто проведите эксперимент. Позвоните в вашу поликлинику и опишите симптом – температура, сухой кашель, хочу пройти тест на коронавирус. И вам откажут. Попросят подождать еще пару дней. Скажут, что нужна консультация семейного врача. Скажут, что у поликлиники вообще тестов нет и их распределили в другие больницы.

Читайте такжеУкраинский карантин - это карго-культ из говна и палокУ нас обычный врач не может добиться пройти подобный тест. Именно потому у нас только 113 подтвержденных заболеваний, среди которых аж 5 нардепов.

Смотрите. Даже находясь на тонущем "Титанике" у нас по-прежнему закрыты трюмы для третьего класса. Плебсу ставят ОРВИ и "обычный грипп", потому что тестов на него нет. У нас даже изнасилованная и убитая медицина, работающая на последнем издыхании, все равно обслуживает только элиту.

Но что такое тест? Это то, что выявляет, а не лечит. Тест – это диагностика. И если у нас диагностируют в основном элиту, то и картина заболеваний у нас оказывается искаженной. Это как социологический опрос по политическим предпочтениям проводить только среди членов одной политической партии.

Мы, например, знаем, что коронавирус у нас косит депутатов Верховной Рады. Оке. Но знаем мы это только потому, что их тут же проверяют при первых же симптомах. А что если проверить поголовно всех сотрудников отдельно взятого продмага, скажем, какого-то "Новуса" или "Сильпо"? Очевидно же, что есть все основания предполагать, что и у них вполне может оказаться зараза. Хотя бы потому что водители и помощники народных депутатов ежедневно ходят в "Новусы" и "Сильпо".

Читайте такжеКоронавирус - лучшее, что могло произойти с УкраинойНо нет, плебс массово не проверяют. У плебса нет никаких шансов попасть в Александровскую больницу. И нет никаких шансов получить отдельный бокс.

Думаете иначе? Ответьте сами себе на вопросы, сколько ваших знакомых сейчас кашляют и температурят? Сколько из них прошли тест на коронавирус? И сколько из них сейчас находятся на стационаре в больнице?

Мы с вами живет в стране для элитки. В которой лодки только для пассажиров первого класса.

А если это так, – а это именно так, - тогда другой вопрос. А нахрена нам такой карантин? Плебс лишили средств к существованию, раз. Плебс не получает никакой медицинской помощи, два. Плебс пытаются отгородить от элитки, чтобы та переждала волну в сравнительно комфортных условиях, и потом вернулась к своей обычной жратве за счет государства, три.

Что с этого карантина, кроме потерь, имеет основная масса украинцев?

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