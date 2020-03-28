Украине придется выбрать один из двух кошмарных вариантов, чтобы сохраниться

Премьер Денис Шмыгаль направил в Раду проект секвестра госбюджета / УНИАН

25 марта Кабинет Министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии коронавируса, после чего внес предложения по пересмотру расходов государственного бюджета на 2020-й год.

По задумке правительства, секвестр коснется ряда министерств, благодаря чему правительство намерено создать Стабфонд с капиталом 124 миллиарда гривен, из которого будут покрывать расходы на борьбу с эпидемией в стране.

Ориентироваться на расходную часть бюджета – у кого-то забирают, кому-то отдают – не главное. Главное – доходная часть. И с ней начинаются серьезные проблемы.

Минфин собирается увеличить дефицит бюджета на 86 миллиардов до 1 триллиона 282 миллиардов. Если все посчитать, получится, что у нас планируется дефицит бюджета в 10% . Еще один момент – этот дефицит мы посчитали, исходя из идеальных условий его наполнения и выполнения всех статей доходной части бюджета, которые были заложены в прошлом году. Но никто уже не верит в то, что приватизация в этом году принесет 12 миллиардов гривен, как и в то, что НДС по импорту будет именно таким, каким он заложен в бюджет, учитывая, что за первых два месяца года уже минус 18,5 миллиардов доходной части.

Почему так важна доходная часть? Потому что без доходов невозможно будет выполнять даже те расходные статьи, которые останутся после секвестра. Но доходная часть – это работающая экономика, а во время карантина экономика буксует, налоги не платятся, промышленность и сельское хозяйство падают.

Читайте такжеРежут по живому: на чем Кабмин собрался экономить из-за коронавирусаВ "коронавирусном стабфонде" из 124 млрд 86 - увеличение дефицита. То есть это виртуальные деньги. Можно урезать расходы на дороги с 75 миллиардов до 56, но проблема в том, что и этих денег брать неоткуда. Как минимум потому, что государство уже давно не инвестирует в отрасли украинской экономики, а инвестиционные проекты направляются на социалку вроде перекрытия крыш и застекления окон в школах.

Есть два способа покрытия дефицита.

Первый – увеличить внешнее заимствование. Но сейчас на финансовых рынках все плохо, и если кто-то даcт нам в долг, то под безумный процент. Еще один способ – прийти в МВФ, упасть на колени, принять все законы, которые они хотят и попросить у них денег. Но мы там и так уже на коленях, да и МВФ может пообещать $10 млрд, а на деле давать $1,5 млрд в год. Это очень невыгодно.

Второй – запустить печатный станок и сделать неконтролируемую эмиссию. Но после этого начнется сумасшедшая инфляция и падение курса гривны.

Куда не кинь – везде клин. В этой ситуации надо выбирать наименьшее из зол - для нас это МВФ. Без денег Фонда стране грозит всеохватный кризис.

Дефолт для нас - вообще не вариант, так как он означает отказ от выполнения обязательств. А следующее действие после объявление дефолта - арест украинских активов. Но, поскольку Украина импортозависима, энергозависима, да еще и имеет отрицательное сальдо торгового баланса, у нас после дефолта просто не будет денег для того, чтобы купить газ на зиму и половина страны замерзает. Дефолт могла бы себе позволить разве что Россия, так как она энергопрофицитна. У нас ситуация обратная – мы энергодефицитны и, если мы не сделаем определенных действий, связанных с покрытием собственных обязательств, мы просто не сможем обеспечить себя энергоносителями и это не наша история по определению.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, специально для Главреда