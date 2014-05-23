Когда мы победим Россию

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
23 мая 2014, 17:39

Когда мы избавимся от террористов, никуда не денутся внутренние предатели...

В сегодняшних условиях, когда в Украине идет настоящая война, а боевики не дают спокойно жить целой стране, главный вопрос – то, как остановить террор и вернуть мир. И некогда задумываться о том, что будет дальше, когда Россию и ее диверсантов мы на своей территории таки победим (иного варианта не допускаю и допускать не хочу). Тем не менее, может получиться так, что результаты победы будут очень серьезно нивелированы.

Ведь когда мы избавимся от террористов, никуда не денутся внутренние предатели, которые сейчас, на волне трагедии украинского народа, пытаются стахановскими темпами набирать политические очки. Никуда не денутся, например, коммунисты, повторяющие слово в слово враждебную российскую пропаганду, и это в стенах украинского парламента. Не денутся регионалы, торгующиеся с центральными властями, пользуясь сложной ситуацией в стране. Громогласные ораторы других политсил, призывающие откуда-нибудь из Киева к решительному уничтожению террористов, предлагающие разоружить всех участников конфликта (и украинскую армию со спецслужбами, что ли?) и многие другие. Не денется никуда главное зло, которое сейчас видно особенно ярко, - верность своим узким интересам, несмотря на то, что происходит в стране.

Не верю в то, что после нашей победы сразу что-то произойдет с пропагандистской шелухой, которая в результате долгих лет зомбирования и запугивания стала такой значимой и разрушительной для украинского государства. Боюсь, еще долго эфемерные языковые проблемы, страх перед "бандеровцами" и не всегда адекватное ощущение своей региональной исключительности в некоторых областях нашей страны будут важнее, чем конкретное будущее и минимальная стабильность в нем. Искренне верю в то, что инициативы власти дать больше прав регионам, в том числе, в сфере пресловутой гуманитарной политики, приведут к хорошим и правильным результатам. Вот только, прежде, чем их внедрять, нужно подумать о контрпропаганде. Ведь российские СМИ и их тлетворное влияние останутся на нашей земле куда дольше, чем террористы, пришедшие во многом на волне лжи, звучащей со стороны Москвы. И нужно что-то с этим делать.

Наконец, к сожалению, украинское государство не превратится сразу и мгновенно в институт, заботящийся о своих гражданах и дающий им все необходимые для жизни блага в достаточной мере. Дай Бог, чтобы оно сохранило хоть на каком-то уровне нынешние социальные гарантии и хотя бы начало бороться с коррупцией, которая сейчас, прямо скажем, лишь намного менее угрожающа, чем внешние враги. Честно скажу, вижу шанс это сделать, вот только хочется увидеть побольше оснований для таких выводов.

Перечислять разные факторы можно долго, дело даже не в них. Проблема в том, что если украинское государство и украинское общество останутся на нынешнем своем уровне, будут слабыми и коррумпированными, ни о какой победе ни над каким агрессором говорить не придется. Мы останемся уязвимы для кого угодно. Если не победить внутренних предателей, причем быстро и показательно (Царев вон не только на свободе, его даже депутатского мандата еще не лишили), мы будем постоянно находиться в нынешнем состоянии, когда находится достаточно много людей, радостно встречающих даже того кто несет им хаос, забивая голову красивыми словами. Потому, если не начнем, хотя бы, бороться с перечисленными выше явлениями, по-настоящему сильной Украины не получится.

Правда, есть и поводы для оптимизма. Я, честное слово, категорический противник запрета любых партий, но инициативу властей насчет КПУ поддерживаю целиком и полностью. Не надо плясать под одну дудку с агрессором, а если пляшешь, будь готов к адекватной реакции государства. У меня, кстати, есть надежда на то, что в Компартии одумаются и вспомнят, что бороться они должны не за имперскую идею, что делают сейчас, а за социальную справедливость, с империей, за которую они так ратуют, совершенно не связанную. А вдруг? И тогда запрещать никого не нужно будет, и от очередного воя пропагандистов о "фашизме" мы избавимся.

Но главное – не это. Я очень надеюсь, что Украина станет сильной не сверху, в результате очередного "пакращення" или его аналога, а снизу. Другими словами, что каждый из нас, живет он во Львове, Донецке, Киеве или где-то еще, проникнется простым патриотизмом. Заключающимся в двух вещах – желании жить стабильно, без войн и потрясений и с уверенностью в том, что твои усилия, твоя работа, принесут достойный результат. В рамках данного государства. И в нежелании быть жертвой чьей-либо пропаганды и лжи. Просто из уважения к самому себе.

И это будет даже не победа над Россией. Это будет победа над любым врагом, внутренним или внешним, пытается он ввести в нашу страну войска, или обманывает на очередных выборах.

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