Тени бандитов: как помочь Донбассу

Виталий Портников

Публицист, журналист

20 мая 2014, 12:20

В условиях мирной конкуренции Россия не способна выиграть...

В автобиографии Маргарет Тэтчер украинского политика может привлечь немало поучительных разделов – и о подъеме экономики после длительной рецессии и зависимости от Международного валютного фонда, и о решении вопроса угольной промышленности, оказывавшегося практически неподъемным для предшественников леди Маргарет, но сделавшего ее врагом британских шахтеров на веки вечные, и о том, как нужно реагировать, когда пытаются отобрать твою территорию...

Правительство Тэтчер с инструментальной точки зрения прошло через все, через что уже прошли и еще пройдут руководители современной Украины. И очень многие вопросы, казавшиеся неразрешимыми, были этим правительством решены. Но есть в мемуарах Тэтчер один "открытый" раздел, называющийся "Тени бандитов" и посвященный ее противостоянию с террором Ирландской республиканской армии в Ольстере.

Собственно, нужно понимать, что решить проблему Северной Ирландии почти невозможно. При отделении Ирландии от Соединенного Королевства в его составе остались несколько наиболее развитых в промышленном отношении графств, большинство в которых составляли выходцы из Британии, высказавшиеся против независимости. Ирландское меньшинство никогда не скрывало своего стремления к воссоединению с родиной, а его радикальные представители были всегда готовы к военным действиям и террору – как, впрочем, радикалы в общине юнионистов.

Если я проведу параллель с Донбассом, меня упрекнут в некорректности. Возможно, даже заслуженно. Между британцами и ирландцами в Ольстере – национальные, религиозные, исторические, культурные различия. Разве есть что-то похожее между украинцами Донбасса и других частей Украины? Или между жителями самого Донбасса?

Но давайте посмотрим на ситуацию немного с другой стороны. На Донбассе с учетом всех особенностей его развития и нынешней политической ситуации сейчас действительно проживают две общины. Одна из них – "юнионисты", сторонники Советского Союза, который для них символизирует путинская Россия. И другая – "республиканцы", сторонники демократической европейской Украины. Я сейчас не буду говорить о соотношении сил в этих двух группах, но то, что на Донбассе существуют два этих политических сообщества, и каждое из них пользуется поддержкой государства – России или Украины – неоспоримый факт.

Российские диверсанты на Донбассе сейчас действуют как "юнионисты", не допускающие отделения хотя бы своей части страны от бывшей метрополии – и в этом они поддерживаются не только спецслужбами, но и общественным мнением потрепанной империи. Но даже если предположить, что "юнионистам" удастся одержать победу, жизнь на отвоеванной ими территории, все равно, будет проходить в тени террора – только уже "республиканского", украинского. Потому что людей, уверенных что Донбасс – это Украина – сотни тысяч на самом Донбассе. И в этом смысле, кстати, Донбасс отличается от Крыма с его торжествующей шовинистической пропагандой последних десятилетий. Альтернативой прошлому на полуострове оказались в результате не немногочисленные украинцы, а подлинные хозяева Крыма – крымские татары.

Но предположим обратное: что украинский суверенитет над Донбассом будет восстановлен. Смирятся ли с этим "юнионисты", не уйдут ли они в подполье, не только политическое, но и террористическое? Вопрос не праздный хотя бы потому, что при всей необратимости государственного краха самой России несколько лет как единое государство она еще просуществует – а значит, может выступать в привычной для себя роли спонсора терроризма. И покоя не будет…

Какой выход? Маргарет Тэтчер его не нашла. Решение североирландского конфликта – пусть и промежуточное – было сформулировано только при Тони Блэре путем делегирования ответственности и полномочий Ольстеру. Блэр и тогдашний американский президент Билл Клинтон буквально заставили представителей юнионистов и республиканцев согласиться с формулой совместного управления. При этом время – и это тоже нужно понимать – работает на тех, кто живет на острове, а не на тех, кто на него приехал, пусть даже и очень давно. И придет день, когда в Северной Ирландии будет столько ирландцев, что вопрос ее воссоединения с южной частью страны решится сам собой.

Для Донбасса эта формула тоже сработает. Но только в том случае если мы сумеем превратить его в Ольстер – заставить наших "юнионистов" и республиканцев найти формулу общего управления краем, а сами от этого управления устраниться в точном соответствии с предложением премьера Арсения Яценюка об экономическом эксперименте – оставляем деньги Донбасса Донбассу, а сами не платим ему из национального бюджета страны. При этом мы можем тратить деньги национального бюджета на поддержку всего украинского на Донбассе – образования, культуры, языка, спорта.

Россия – не сомневайтесь – тоже будет финансировать "своих". Но не будем забывать, что Россия – тотально коррумированная структура, и из ее денег до носителей дойдет малость, а кроме того, российское финансирование повсюду имеет характер шапкозакидательства и не нацелено на конкретный результат. К тому же, уже через недолгое время Москве будет не до этого: она начнет тратить гигантские деньги на "сшивание" собственной расползающейся территории.

В условиях мирной конкуренции Россия не способна выиграть – и это нужно отчетливо понимать. И не бояться. Главное – чтобы с донбасской сцены навсегда исчезли "тени бандитов", и регион осознал меру собственной ответственности за свое будущее.

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