"Мистраль" на дежурстве

Несмотря на то, что Соединенные Штаты и страны Европейского Союза согласовали новые санкции против России, судьба контракта о поставках вертолетоносцев "Мистраль" до сих пор остается неясной. В Париже делают все возможное, чтобы выполнить контракт и поставить Москве хотя бы один вертолетоносец. И в этой поставке многие усматривают банальное стремление не нарушать взятые на себя обязательства ну и...ну и не ликвидировать рабочие места.

Французский президент Франсуа Олланд, возможно, усматривает в поставке веротолетоносца свою личную ответственность - и перед заказчиком, и перед работниками. Но, может быть, президенту Франции стоит посмотреть на происходящее чуть шире? И задать себе вопрос – а что, собственно, будет делать "Мистраль" в России?

Может быть, он станет аттракционом для севастопольских детишек? Или будет катать жен офицеров в Балтийске и организовывать для них обзорные экскурсии на вертолетах – чтобы дамы оценили красоту Куршской косы и канала в Эльблонге? Или, все же, будет направлен против вероятного противника? А вероятный противник России известен – это агрессивный блок НАТО, членом которого является Французская Республика.

И если завтра у России произойдет столкновение – пусть даже локальное – с этим вероятным противником, и его жертвой станет французский военнослужащий, исполнявший свой долг, а одним из участников столкновения будет экипаж "Мистраля" - то, интересно, какова будет ответственность президента Олланда? Стоит ли жизнь французского военнослужащего этих денег и этих рабочих мест? Тем более, что нет никаких гарантий, что этот военнослужащий будет действительно один-одинешенек. И вот тогда-то все французское общество, вся французская пресса, вообще все-все накинутся на бедного Олланда, пусть даже и отставного политика, и спросят у него – ты зачем им продал "Мистраль"? Ты не мог подумать о будущем? Ты же президентом был, а не бухгалтером.

Утверждать, что такое развитие событий не очень реально, я бы не спешил. Еще несколько месяцев назад никто и представить не мог, что Россия будет засылать в Украину диверсантов, придумывать планы по дестабилизации соседней страны, словом – воевать. И это при том, что Украина в российской мифологии - братская страна. А Франция, уж простите, – государство-агрессор, с которым воевали в первую Отечественную. Если кому из французов интересно – добро пожаловать в новый музей Отечественной войны 1812 года, недавно открывшийся неподалеку от Кремля в бывшем помещении музея Ленина. Все о себе узнают.

Представить врагом Украину – это надо постараться, и ничего, у российского руководства получилось. Представить врагом Францию – плевое дело. Приехал Кутузов бить французов! Наши деды воевали, а французы Париж Гитлеру сдали! Лягушатники! Легли под "пиндосов". И все. Французы уже враги, предатели, воплощение вселенского зла, натовское отродье, пришедшее на помощь украинским (латвийским, эстонским, грузинским, ненужное зачеркнуть) фашистам. Хорошо, что у нас есть "Мистраль", названный гордым именем "Новороссия". Так победим!

На месте президента Олланда я бы все же подумал, против кого на самом деле будет направлена мощь "Мистраля".