Свой интерес. Зачем Лукашенко и Назарбаев приезжали в Киев

Когда было объявлено о визитах в Киев президентов Беларуси и Казахстана – да еще буквально за день до заседания Высшего евразийского совета в российской столице – это могло показаться совместным жестом неприятия политики Владимира Путина. Тем более, что и Александр Лукашенко, и Нурсултан Назарбаев уже выражали свое очевидное непонимание путинского упорства, практически поставившего на колени российскую экономику и начавшего уже сказываться на экономиках Беларуси и Казахстана. Единственное, что меня смущало в сообщениях о предстоящих визитах – так это то, что президенты не стали приезжать в Киев вместе. Если бы Лукашенко и Назарбаев встретились с Порошенко и вместе заявили о поддержке территориальной целостности Украины, это был бы настоящий жест доброй воли, который заставил бы Путина задуматься.

Но, к сожалению, авторитарные правители тем и отличаются от политиков демократического мира, что не способны объединиться даже перед лицом гибели и думают только о себе. Лукашенко и Назарбаев приезжали в Киев не потому, что действительно поняли всю пагубность российской внешней политики и пытаются спастись, а потому что усмотрели в своих поездках очевидный интерес. И у каждого из них он свой.

Лукашенко как раз сейчас находится в привычной для себя стадии шантажирования россиян. Путин останавливает его продукты и мешает транзиту через Беларусь в Казахстан – а он возвращает таможню и останавливает калиниградский транзит. На этом фоне поездка в Украину – еще одна важная демонстрация нелояльности. Но не такой нелояльности, которая была бы непоправимой. Ну в самом деле, что такое трансляция Первого Национального в Беларуси? Во-первых, не нужно рассчитывать на серьезную аудиторию – у Первого Национального ее нет даже в собственной стране. А, во-вторых, трансляцию можно в любой момент отменить. Это ж Беларусь! Но пожар лукашенковской нелояльности можно залить деньгами – это Путин знает наверняка. И все поведение Лукашенко – это поведение подростка, который поджигает собственный дом в надежде, что взрослые обязательно помогут ему построить новый. Другое дело, что у Путина может больше не быть резервов и в роли взрослых придется выступать европейцам и американцам, но это уже совсем другая история.

Назарбаеву помощь от Путина не нужна. И роль посредника в донбасском конфликте ему тоже не нужна. Ему нужна собственная роль в тех непростых схемах, которые можно выстроить на постсоветском пространстве в ситуации, когда Россия и Украина не могут напрямую сотрудничать друг с другом в деликатных вопросах. И если внимательно посмотреть на украинско-казахстанские договоренности, мы не сможем не заметить там российские уши. Именно поэтому Назарбаев даже не попробовал сменить риторику и вычеркнуть из собственного сознания – хотя бы на время пребывания в Киеве – слова о гражданской войне в Украине. Он в очередной раз повел себя не как государственный деятель, а как бизнесмен от большой политики – и, кажется, этот подход встретил в Киеве понимание. Но для будущего самого Казахстана такой подход губителен. К сожалению, приходится констатировать, что в момент настоящих политических испытаний президенты Беларуси и Казахстана не оказались – да и не могли оказаться – на высоте задач, которые поставила перед ними история.