Как получить звезду "Шахтеру", или Стоит ли посмотреть вооруженным глазом?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
27 декабря 2014, 14:19

Возможное чемпионство позволит "горнякам" нанести на футболки звезду поверх клубной эмблемы. 

У "Шахтера" растет количество чемпионств (в недавние времена донецкого аншлага на Банковой и в Кабмине оранжево-черные фактически узурпировали "золото" украинского чемпионата), не ровен час будет и десятая победа в чемпионате нашей страны. Возможный успех позволит горнякам нанести на футболки звезду поверх клубной эмблемы. В Украине и в большинстве стран мира правила нанесения чемпионских звезд предельно просты: право "озвездиться" получает клуб, завоевавший десять титулов. Но не везде подход к этому вопросу столь однозначный.

После завоевания очередного скудетто президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что клуб не будет нашивать три звезды на футболки. Добавлять звезду над эмблемой клуба после каждой десятой победы в чемпионате – традиция в итальянском первенстве. Версии президента, многочисленной тифозерии "Юве" с одной стороны и итальянской футбольной власти с другой относительно количества чемпионств "Старой Синьоры" разнятся. Двух титулов (а с ними и места в серии А) "бьянко-нери" были лишены после скандала "Кальчополи", разразившегося над итальянским футбольным небосклоном в преддверии золотого для "Скуадры Адзурры" мундиаля-2006. Тогда ряду боссов "Юве" и других заметных апеннинских клубов были предъявлены обвинения в подкупе арбитров и футболистов оппонирующих команд. Запрет на нанесение третьей звезды после 30-го (официально – 28-го) скудетто возмутил туринцев, и даже когда уже вполне официальное число их чемпионских титулов достигло трех десятков, трехзвездная комбинация над эмблемой не появилась. "Мы имеем право выбирать, когда нашивать звезды на футболки. Но мы не будем этого делать, пока остальные команды не добьются второй звезды. Только тогда мы нашьем третью, чтобы показать разницу между нами и ими", – потроллил недругов Андреа Аньелли. Добавлю, что производители абсолютно всех футболок, выпускаемых в Турине и его окрестностях к очередным скудетто "Юве", придерживаются "ювентийской" версии нумерации чемпионств. "Футболку с тридцаткой просто никто не купит, такие мы продали еще в позапрошлом году",– сказал мне один из торговцев атрибутикой "Ювентуса". В то же время, на рекламных бортиках "Ювентус Стэйдиум" три желтые звезды – неизменный атрибут еще с позапрошлого сезона.

Чемпионский состав "Шахтера" 2011 года

"Вы рисуете звезды, а мы завоевываем трофеи" – гласил баннер фанатов ЦСКА, развернутый во время одного из московских дерби армейцев со "Спартаком". Фаны ЦСКА обыграли желание боссов красно-белых посредством нанесения на форму звезд напомнить о былых успехах "Спартака". Действительно, четыре звезды на форме "народной команды" в эпоху Карпина смотрелись несколько карикатурно, ведь при Валерии Георгиевиче некогда главный фаворит внутрироссийских турниров забыл о том, как выигрывать трофеи. Норма регламента относительно звезды за пять чемпионств действует в России с 2002 года (о своих союзных достижениях "Спартак" вспомнил не так давно, как раз при Карпине и отразил это на футболках). Однако она носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению. Острословы вовсю язвили о тренерском таланте Карпина: мол, именно он принес "Спартаку" четвертую звезду. По иронии судьбы, матч, на котором был засвечен упомянутый баннер, ЦСКА крупно проиграл "Спартаку". Но в итоге тот чемпионат России закончился тем, что "Спартак" остался без еврокубков, а ЦСКА в пятый раз стал чемпионом. По окончании сезона генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своим мнением о возможном нанесении на клубную эмблему звезды за пять выигранных чемпионатов России, не упустив случая потроллить принципиальных соперников-земляков: "Мы не планируем нашивать на клубную эмблему звезду за пять выигранных чемпионатов. Звезды – это не для нас. Звезды пусть кто-нибудь другой рисует. Нам достаточно того, что кубки стоят в кабинете у президента клуба, согревая нам душу. Ну и ребята сами все прекрасно знают". Позиция одного из боссов красно-синих понятна, но армейский (пусть только по названию и историческим корням, но все-таки) клуб, пренебрегающий звездами, – это, согласитесь, какой-то нонсенс.

С пиететом относятся к свету звезд на футболках в Германии. Клубам, которые первенствовали в бундеслиге три или четыре раза, позволено нашить одну звездочку. Среди таких можно выделить "Гамбург", "Вердер", дортмундскую "Боруссию" и "Штутгарт". Если у команды более пяти побед в чемпионате, то можно "носить" две звезды. Это касается гладбахской "Боруссии". Более десяти чемпионств дают право на три звездочки. "Бавария" же давно превысила отметку в 20 побед, и над ее логотипом можно наблюдать четыре звезды.

Чемпионом по звездности в Европе можно назвать "Глазго Рейнджерс". Глазвегианцы не чураются пяти звезд на футболках (благо, число чемпионств у легендарного клуба давно перевалило за пять десятков). Отмечу, что принципиальный соперник "рейнджеров" "Селтик", несмотря на обилие чемпионств, скромно использует лишь одну звезду. Венский "Рапид" и софийский ЦСКА ограничились тремя звездами (число их чемпионств пошло на четвертый десяток). "Стяуа" по этому же принципу использует две звезды. "В Турции пять чемпионств дают право обзавестись звездой. "Галатасарай" в соответствии с этим правилом разжился сразу тремя. А вот его принципиальные соперники-земляки – "Бешикташ" и "Фенербахче" – звездностью не страдают. Не избалованный титулами датский "Оденсе" придумал праздновать каждое чемпионство новой звездой на форме, "Арис" из греческих Салоник звездой отмечает не только чемпионство, но и каждый выигранный кубок.

"Лучше всего, конечно, пять звездочек",– уверял незадачливый лектор из незабвенной рязановской "Карнавальной ночи". Прав ли он? Звездный иконостас на чем бы то ни было жителям нашей страны уж очень напоминает времена "дорогого Леонида Ильича". А в застойное болото подавляющее большинство наших соотечественников возвращаться не хочет. Впрочем, звезды хороши, когда их наносители (и потребители) знают меру. А пять звездочек на коньячной этикетке все-таки украсят Ваш новогодний стол! С наступающим!

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