Территория перманентной агрессии, или Почему Россия не состоялась как государство?

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 марта 2015, 13:38

От борьбы с суверенитетом других народов Кремль перешел к привычному занятию — "собиранию земель".

Российские руководители любят говорить о бывших советских республиках как о несостоявшихся государствах, подразумевая под этим неспособность Украины или Грузии сформировать что-то "настоящее". Но является ли государством сама Российская Федерация?

Стоит напомнить, что исторически РСФСР — именно так называлась территория, провозгласившая свой суверенитет в 1991 году — всего лишь часть огромной Российской империи, а затем демократической России, уничтоженной большевиками. По большому счету, РСФСР стали называть территорию, на которой состоялась большевистская диктатура. В то же время окраины бывшей империи — Польша, Финляндия, Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения, Азербайджан и другие — отказались признавать власть Ленина и заявили о своей независимости. Поэтому первая и главная функция РСФСР была — агрессия против свободных народов бывшей империи. Польша и Финляндия смогли дать большевикам отпор, Украина и Беларусь были завоеваны почти сразу, страны Закавказья боролись еще в 20-е годы, страны Балтии продержались до 1940 года… Новая империя была воссоздана уже в 1922 году под названием "Советского Союза". В этой империи РСФСР — в отличие от других союзных республик — так и не стала государством, оставаясь территорией перманентной агрессии. Даже атрибуты государственности, которыми обладали другие союзные республики, у РСФСР были не все. Вернее, не было самого главного атрибута — своей Коммунистической партии. КП РСФСР появится только в годы горбачевской перестройки, а до этого времени "первой республикой" будут управлять непосредственно из ЦК КПСС. И это не был вопрос неуважения — это был вопрос предназначения РСФСР как гигантской военной базы, призванной объединять покоренные коммунистами территории большой страны.

Шанс стать настоящим государством у РСФСР появился совершенно случайно — благодаря аппаратному противостоянию Михаила Горбачева и Бориса Ельцина и жесткой борьбе между ЦК КПСС и КГБ СССР — в этой борьбе чекисты сделали ставку на Российскую Федерацию. После провала августовского путча 1991 года РСФСР понемногу превращается в настоящее государство — и происходит это в первую очередь благодаря отказу россиян от роли угнетателей других народов. Начинается государственное строительство — первый такой опыт в истории русского народа. Опыт, прямо скажем, не очень удачный. От борьбы против суверенитета других народов Российской Федерации Кремль переходит к своему привычному занятию — "собиранию земель". Союзное государство с Беларусью, Евразийское экономическое сообщество, Евразийский экономический союз, оккупация Абхазии и Южной Осетии, оккупация Крыма, открытая агрессия против Украины. Российская Федерация, как и все десятилетия своего существования — больше не страна, а территория агрессии. Оказалось, что никакой позитивной программы государственного строительства нет ни у российской власти, ни у русского народа. И именно поэтому нужно с сожалением признать Российскую Федерацию несостоявшимся государством…

Виталий Портников

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