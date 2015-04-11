Билет на Лигу — спроси барыгу, или Кто создал ажиотаж на матч "Динамо" — "Фиорентина"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
11 апреля 2015, 17:38

3 часа в толпе, и билет — твой, электронная система продаж "легла", а дешевые закончились на следующий день к обеду.

Полуфинальная серия чемпионата КХЛ между армейскими командами Москвы и Санкт-Петербурга оправдала ожидания любителей хоккея. В противостоянии до четырех побед были сыграны все семь матчей. ЦСКА вел в серии 3:0, затем питерцы сравняли счет — 3:3. Когда в 6-й игре в дополнительное время представители Северной Пальмиры забросили победную шайбу, комментатор телеканала КХЛ воскликнул: "Ликуют в Москве спекулянты. Сколько же они заработают на 7-м матче!"

Сказано было со знанием дела, а мажорная тональность сквозила через эти слова так, что захотелось укутаться в какой-нибудь фанатский шарф от ветра. Создалось даже впечатление (надеюсь, обманчивое), что акула микрофона и сам не прочь поднять билетную копейку-другую на остром армейском дерби. "Билет на Лигу — спроси барыгу!" — баннер такого содержания появился на трибунах во время одного из домашних матчей киевского "Динамо" после старта продажи билетов на четвертьфинал Лиги Европы "Динамо" — "Фиорентина". Проблема есть? Есть. Решаема ли?

Ну, собственно, лучший способ борьбы со спекулянтами — плохо играть. В таком случае ни у одного любителя длинной гривны не возникнет желания побарыжничать на футбольных билетах. Картину абсолютной апатии перекупщиков к пропускам на футбол мы могли наблюдать в начале 1990-х, когда пинание мяча ногами и наблюдение за этим процессом, увы, не входили в список приоритетов среднестатистического нашего соотечественника. Тогда украинские команды в Европе ни на что не претендовали, а в чемпионате страны борьбы за титул не наблюдалось. Не поспекулируешь! Всплеск спекуляции футбольными контрамарками произошел из-за создания Валерием Лобановским третьей своей звездной команды в конце 1990-х годов. Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Лиги чемпионов, и на матч против "Баварии" ушлые дельцы намеревались выручить за билеты по полтора-два номинала. Причем делали это совершенно не стесняясь и не прячась от органов правосудия. Вероятно, какую-то копейку они заработали, но план продаж все-таки не реализовали: на стадионе было незначительное количество свободных мест.

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Следующий подъем футбольного барыжничества пришелся на период реконструкции НСК "Олимпийский" перед Euro-2012. Рейтинговые матчи проходили на маловместительном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Динамовцы под началом Юрия Семина вышли в полуфинал Кубка УЕФА, гду уступили донецкому "Шахтеру". Наверное, излишне говорить о том, что спекулянты вволю порезвились и на полуфинале, и на четвертьфинале против французского ПСЖ. Собственно, на стадионе, расположенном близ Европейской площади, матчей, на которых могли заработать перекупщики, было сыграно немало. Директор крупного сельхозмашиностроительного предприятия (некиевлянин) рассказывал мне, что воспользовался услугами спекулянтов даже при покупке билетов на поединок молодежного евроотбора Украина — Нидерланды!

Билет на Лигу — спроси барыгу!

А, черт возьми, приятно, что сейчас мы переживаем период столь массового интереса к футболу. В стране идет война, экономика находится в плачевном состоянии, но футбол, демонстрируемый "Динамо", привлекает на стадион аншлаговые толпы. Правда, скептики говорили: дескать, "Динамо" еще не встречалось с сильными соперниками в Лиге Европы и не могло себя проверить на их фоне. Что же, "Фиорентина" — не чета всем предыдущим оппонентам "Динамо" в текущем турнире. Один из сильнейших клубов Италии, команда из города-побратима Киева, обильно напичканная звездами мирового футбола, исторический соперник динамовцев (в официальных играх побеждали флорентийцы, в товарищеских первенствовали динамовцы), да еще попавшийся на столь близкой к финалу стадии турнира — что еще нужно для ажиотажа!

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И он не заставил себя долго ждать. Уже в первый день продажи билетов образовались едва ли не километровые очереди за билетами ("выносом мозга" назвала эту ситуацию одна из кассирш). 2,5-3 часа в такой толпе, и билет — твой, электронная система продаж "легла", а билеты по низкой цене закончились на следующий день к обеду. Такая ситуация обусловила всплеск болельщицкого негодования: мол, все себе забрали перекупщики, нужно как-то с этим бороться. Способы предлагают разные: от коллективного письма президенту "Динамо" до мер физического воздействия на барыг. Игорю Суркису тоже досталось, иные горячие головы обвиняют его в искусственном создании такой ситуации, кто-то говорит о желании его подчиненных заработать лишнюю копейку, нарекают на непродуманность системы реализации "квиточків" (продажами, напомню, занимается НСК "Олимпийский"). Правда, обличители не задаются вопросом: зачем Суркису создавать такую ситуацию? Чтобы заработать? Ну, для этого достаточно просто поднять цену на билеты до спекулятивного уровня или еще выше, и заработок — вот он, попадет в карман, минуя спекулянтов. Зачем посредники?

Что же делать? Конечно, открытие большего количества касс (бывшие спортивные кассы между НСК и Дворцом спорта вполне могли бы послужить во благо любителей футбола, плюс к этому нелишними были бы точки в самом Дворце спорта и в разных районах города, особенно в спальных, при этом такие места продаж рекламировали бы и не столь рейтинговые матчи, а на топ-игры не помешали бы точки электронных продаж в близлежащих областных и районных центрах) способно немного завуалировать проблему. Во всяком случае, визуально очереди будут поменьше. При советской власти на помощь болельщикам приходили театральные кассы, но тогда система продаж билетов была далека от электроники, и организовать реализацию пропусков на футбол в концертно-театральных сетях было проще. В эпоху же Интернета, как выяснилось, даже всемирная паутина не в состоянии справиться с потоком жаждущих футбольного действа. Кроме того, электронная покупка и электронная бронь — разные вещи. Невыкупленная бронь может уменьшить количество зрителей на стадионе. Бывалые клиенты спекулянтов знают, что лучше всего покупать у них билеты непосредственно во время стартового свистка. Не желая лишаться денег, они вынуждены будут уступить "квиточок" по номиналу, а то и дешевле.

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Привлечение милиции к дежурствам у касс? Вы знаете, даже как-то стыдно озвучивать такие предложения в пору расцвета терроризма на нашей земле. Агрессивный сосед направляет колоссальные ресурсы на поджог нашего дома, и милиции есть чем заняться. И что можно вменить в вину футбольным барыгам? Незаконное предпринимательство? В эпоху задержания чиновников за многотысячные взятки это просто смешно. Бригады ультрас перед стадионом, выслеживающие спекулянтов и доходчиво объясняющие им их неправоту? Может, на какое-то время это поможет, но барыги удивительно живучи. Массовое игнорирование перекупщиков? Не думаю, что это реально. Сознание у нас индивидуалистическое, и кто-то обязательно прибегнет к их услугам, не желая пропускать футбольное зрелище.

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Пока будет у нас хороший футбол, будут и спекулянты (конечно, если номинальная цена билетов будет удобоваримой). Возмущаться очередями — право потребителя (как же быстро мы забыли период развитого социализма и свою жизнь в бесконечных ажиотажных собраниях жаждущих достать тот или иной дефицит, который не реализовывали, а "выбрасывали"). Но ведь очередь в большинстве своем состоит отнюдь не из спекулянтов, а из таких же, как и сам возмущающийся, любителей футбола, искренне желающих поддержать любимую команду. А сам ажиотаж на "Олимпийском" напомнил мне давно прошедшие времена доминирования "Динамо" в Европе (я лично простоял 2,5 часа за билетами на матч стартовой стадии — 1/16 финала Кубка чемпионов сезона-1986/87 — "Динамо" — "Берое" из Болгарии, знают ли современные фаны вообще о существовании такой команды, а ведь она собрала в казалось бы пресыщенном хорошим футболом Киеве 98 000 зрителей!). У любителей популярной игры также присутствует ностальгия. Нет, не по прошлому, а по настоящему. Настоящему футболу!

Фото: ultras.org.ua

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