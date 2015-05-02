Футбольные трения под давлением, или Почему донецкий шантаж непродуктивен?

На уходящей неделе немало копий было сломано вокруг кубкового матча между "Олимпиком" и "Динамо". Полуфинальный поединок престижного турнира, назначенный его хозяевами — "олимпийцами" — на 17.00 буднего дня на наименее вместительном из допущенных к проведению официальных соревнований стадионе столицы (на трибунах УТК имени Банникова могут разместиться всего-то чуть больше 1500 болельщиков), в положенное время не состоялся. Наиболее горячие почитатели киевского "Динамо" результативно опротестовали дневной дозор на крошечной арене. В итоге, Профессиональная футбольная лига расписалась в том, что не может гарантировать порядок во время матча, и игра началась в 20.00 на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Комментируя этот факт, президент "олимпийцев" Владислав Гельзин заявил буквально следующее: "Не нужно нас под давлением заставлять куда-то переходить. Нарушается спортивный принцип. Мы не можем играть два матча у "Динамо" в гостях. Это неправильно. Стадион имени Банникова сертифицирован ФФУ, мы никаких нарушений не делали. Еще раз будет такая провокация — мы или снимемся с чемпионата, или будем играть там, где нам хочется. Сегодня мы идем навстречу в первый и последний раз неадекватным высказываниям этих болельщиков. Если бы "Динамо" хотело утрясти этот вопрос, оно бы утрясло. Официально заявляю: еще одна такая провокация со стороны неадекватных фанатов, и мы можем сняться с чемпионата. Под давлением мы играть не будем".

Донецкий шантаж — привычное дело в нашем футболе. Мол, если что, знайте: мы снимемся с турнира. Искусство петь Лазаря нынешние "переселенцы" освоили в совершенстве. Честно говоря, потерю команды без традиций и абсолютно без болельщиков (в этом отношении "Олимпик", вероятно, наиболее уникальный клуб в Европе) можно было бы еще пережить. По сравнению с отсутствием большого футбола в таких областных центрах, как Ивано-Франковск, Винница, Хмельницкий, Ривне, Житомир, неприкаянностью "Черноморца", неопределенностью в "Металлисте" (а этим двум славным клубам-брендам ведом вкус шампанского из Кубка Украины и Кубка СССР соответственно) это действительно мелочь. Но в то же время, потеря команды, неплохо зарекомендовавшей себя в первом круге нашего чемпионата, вдоволь потрепавшей нервы динамовцам во всех без исключения очных противостояниях (такое впечатление, что это — настоящая миссия "Олимпика") болезненна для нашего футбола.

Другой вопрос: почему необходимо всякий раз искусственно создавать псевдоконфликт, чтобы потом встать в позу обиженного и сетовать на то, что нас, таких несчастных, вынужденных играть вдали от родного дома, негостеприимно принимают в столице? Руководителям "Олимпика" хорошо бы осознать, что футбол существует для болельщиков, а не для того, чтобы создавать проблемы "Динамо" и давать передышку "Шахтеру" в официальных играх. Уверенность в том, что клуб может повлиять на фан-стихию ("если бы хотело утрясти, утрясло бы") — суть убежденность человека из региона, где всё привыкли делать по указке. Люди, тратящие свои кровные на стадионный поход, имеют право на высказывание своей точки зрения! Отсутствие толерантности фанов? Это, конечно, не самая лучшая их черта, но она, как правило, бывает спровоцирована отсутствием таковой со стороны других сторон футбольного и околофутбольного процесса. Неужели непонятно, что проведение матча с участием "Динамо" на полуторатысячной арене в Киеве чревато серьезными последствиями? Не ровен час, могло дойти и до трагедии.

Честно говоря, не понимаю, в чем выигрыш "Олимпика" от организации игры на поле УТК имени Банникова? На любом другом стадионе столицы можно заработать изрядную сумму на входных билетах (устанавливать цену в 150 гривен на них, как сделали "олимпийцы", это, конечно, моветон, но в то же время право принимающей стороны). Две игры на выезде? Можно провести "домашний" матч против "Динамо" или в Борисполе, или в Белой Церкви, или в Черкассах, или в Чернигове. Выбор стадионов вокруг Златоверхого достаточен. Их вместимость также поболе будет, чем у тренировочной арены близ Дома футбола. К тому же, в городах, обделенных большим футболом, на игру с участием "Динамо" собралось бы немало народу (а это опять же — выручка от продажи билетов). Другое дело, что подавляющее большинство народа все равно болело бы за киевлян.

Но симпатии публики необходимо завоевывать игрой на поле, а не играми закулисными. "Олимпику" действительно удаются игры против "Динамо" именно на футбольном поле, так почему бы не использовать сей факт себе во благо: развернуть рекламную кампанию, подчеркивая позитивные стороны своей деятельности (например, создание прекрасной детской школы), привлечь народ позиционированием "гранд против неудобного соперника"? Я уж не говорю о том, чтобы озаботиться реконструкцией какого-нибудь стадиона в районном центре (денег-то на это благое дело нужно немного) и принимать соперников действительно на своей спортарене. Неужели местная власть воспротивится популяризации футбола?

Ну а назначение кубковых поединков на рабочее время давно уже стало притчей во языцех. Предлагаю ввести регламентную норму, запрещающую матчи поздних стадий (скажем, с четвертьфинала) Кубка Украины или же матчи, в которых противостоят друг другу клубы Премьер-лиги, начинать раньше 18.30 в будние дни. Футбол — это не зрелище исключительно для безработных, пенсионеров, школьников или студентов. Популярной игрой интересуются и люди, трудящиеся на своих рабочих местах с 9.00 до 18.00. Более того, именно эти люди составляют основу болельщицкого братства. Именно они могут себе позволить заплатить за билеты значительную сумму (пусть даже и 150 гривен, хотя от рыночного подхода при ценообразовании отказываться не стоит, в данном случае заявленная цена ощутимо выше рыночной). Но почему именно они должны чувствовать себе обделенными, лишенными футбольного зрелища?

А клубам с Донбасса все-таки не следует забывать, что они в гостях, и соблюдать правила поведения, приличествующие гостю. В противном случае вы настроите против себя не только болельщиков клубов-оппонентов, но и вполне нейтральных любителей футбола. Шантаж — это низость. Зачем к нему прибегать? Не пора ли футбольному Донбассу перековать мечи на орала (читай — на мячи)?

Алексей Рыжков

фото: dynamo.kiev.ua