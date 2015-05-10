Песнь исторической победе "Динамо", или Почему память о футбольных успехах материальна

Это сейчас каждый уик-энд футбольно озабоченные граждане прилипают к экранам телевизоров и, в зависимости от своих симпатий, переживают за всякие там реалы-манчестеры-баварии. Это сейчас футболоманы посредством Всемирной паутины следят едва ли не за каждым шагом своих кумиров, иногда даже общаясь с ними в соцсетях. Это сейчас при отсутствии "железного занавеса" наиболее продвинутый и имеющий финансовую возможность (а порой и, используя минимум увесистых купюр, — где наша ни пропадала!) болельщик может посетить любой матч за рубежом. А 40 лет назад любители футбола довольствовались матчами своих команд, раз в четыре года наблюдая по допотопным телевизорам пиршество футбольного духа — чемпионат мира. Финалы еврокубков для телепросмотра, увы, были недоступны. Исключение — те решающие матчи, в которых принимали участие наши команды.

СССР середины 1970-х годов — закрытое общество. В своей массе мы, тогдашние, увы, не знали даже, что такое пляжи Болгарии или пивоварни Чехословакии. Интуитивно мы понимали, что ТАМ все лучше, прогрессивнее, технологичнее, но вслух этого произносить не рекомендовалось. Чем жил советский обыватель в 1975 году? Радовался безматчевому шахматному чемпионству Анатолия Карпова (Роберт Фишер самоустранился от борьбы за корону), стоял в очереди на квартиру, слушал "вражьи голоса", сдавал макулатуру, пополняя тем самым домашнюю библиотеку, испытывал дефицит конфет (ранее доступный шоколад именно в то время исчезает из свободной продажи), но исправно потреблял сайру в масле (100 млн банок в год!). Позже именно этот год назовут началом застоя. Именно в 1975-м стало заметно нездоровье бровастого генсека, а большая страна начала активно слагать анекдоты о "дорогом Леониде Ильиче". В то же время, этот год — начало разрядки в мире. Был подписан Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, проведен совместный американо-советский космический полет. На память о последнем событии курильщикам остались сигареты "Союз — Аполлон".

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Атмосфера разрядки совпала с евроинтеграционными устремлениями нашего футбола. Колоссальная популярность киевского "Динамо" Лобановского — Базилевича — Зеленцова (кто еще в ту пору мог собрать не по разнарядке в одном месте 100 000 неравнодушных людей!) была обусловлена тем, что мы почувствовали: есть что-то, в чем мы не уступаем, а то и превосходим ИХ. Мэтр московской футбольной журналистики Лев Филатов назвал "Динамо"-75 "командой без "но"", известный московский литератор Борис Минаев окрестил то "Динамо" "молодым и дерзким". Упреки в тренерском ограничении творчества футболистов, сыпавшиеся на головы Лобановского и Базилевича со стороны не столь продвинутых, но весьма патриотичных (чей патриотизм заканчивался аккурат за Садовым кольцом) журналистов из Белокаменной, были весьма болезненны. Тогда на выступления прессы принято было реагировать. И творцы киевского футбольного чуда вынуждены были чуть ли не оправдываться. Делали это с изяществом подлинных художников. Олег Базилевич, в частности, сравнивал степень свободы футбольного творчества с джазовой импровизацией. "Там всегда есть тема, в рамках которой импровизирует… клавишник, потом — трубач, дальше — барабанщик… Мы с удовольствием слушаем соло каждого в отдельности — именно благодаря тому, что все вместе они остаются в рамках одной музыкальной темы. Точно так же и в футболе, где общая "тема" — это командная установка на игру, и без импровизации отдельных исполнителей ее наиболее полное воплощение на поле окажется просто невозможным", — говорил Олег Петрович.

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Финальный матч "Динамо" против венгерского "Ференцвароша" стал торжеством тотального футбола. Потеряв мяч, динамовцы сразу вступали в борьбу за него. Так же поначалу пытались играть и венгры, но на весь матч их не хватило. Возможно, с высоты нынешних футбольных умений финал Кубка Кубков-75 покажется матчем на малых скоростях. Но давайте не будем заносчивыми к тому времени. В части импровизации "Динамо" в мае 1975 года выглядело лучшей клубной командой Европы! Убедитесь в этом сами, просмотрев матч в сети, благо, нынче это возможно. Даже если вы не знаете немецкого языка, все равно оцените искреннее восхищение немецкого (или швейцарского — матч-то был в Базеле) комментатора "Бурьяком", "Мунтьяном", "БлОхиным", "КолОтовым", "ОнищЕнко" (фамилию автора дубля в той игре немцы-швейцарцы титровали с семью согласными в середине слова!), а также употребление слова "Украина" применительно к нашему клубу.

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Напоминанием того, из какого региона большой страны новоиспеченный обладатель Кубка Кубков, кстати, не страдали московские чиновники, подчеркивая, что победил "советский футбол" (хорошо хоть, что не советский образ жизни). Интершум во время трансляции свидетельствует о том, что венгерские коммунисты не гнушались отпускать своих соотечественников в капиталистический зарубеж поболеть за любимую футбольную команду. Наши, доморощенные последователи "всесильного учения" держали тогдашних подданных за семью замками "железного занавеса" (пробивающиеся во время трансляции нестройные скандирования "Шай-бу!", "Мо-лод-цы!" суть плод усилий сотрудников советских посольств в западноевропейских странах). Но собственной игрой динамовцам удалось обратить в свою тотальную веру нейтральных (как совпало-то, а!) швейцарцев! Без малого 11-тысячная аудитория искренне рукоплескала трем безответным голам киевской команды в ворота незадачливого "Фради".

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Значение той победы в том, что мы впервые ощутили неподдельную гордость за то, что есть, оказывается, отрасль человеческой жизнедеятельности, где мы — на передовых позициях в Европе. Виктория "Динамо" помогла избавиться от ряда комплексов. Получается, что не все у НИХ лучше! То "Динамо" породило киевскую антимосковскую фронду (как же в НИИшных курилках потешались над растерянностью и косноязычием московского чиновного люда после обескураживающего успеха киевлян!) и было по своей сути (организация игры, профессиональное обустройство разных аспектов клубной жизнедеятельности, использование научного подхода к тренировкам, достойное, как по тем временам, вознаграждение за изнурительный труд) первым настоящим капиталистическим предприятием в цитадели мирового коммунизма. Историческое значение того успеха в том, что после него "Динамо" пополнило касту "легендарных европейских клубов", как некогда сказал знаменитый французский тренер Жерар Улье. Кроме того, Киев стал столицей восточноевропейского футбола, признанным центром тактических футбольных новаций.

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Жить "старыми вымпелами", как говорят продонецкие футбольные обозреватели, конечно, не стоит. Однако показать по какому-нибудь спортивному телеканалу видеозапись легендарного финала 40-летней давности вполне во власти современных программных директоров или как они там называются? Без прошлого нет и будущего. Кроме того, сейчас, когда другой украинский клуб — "Днепр" — находится в шаге от финала престижного еврокубка, такое телеобращение к победным традициям украинского футбола способно вдохновить на ратные подвиги. Память ведь может материализоваться в новом успехе!

Именно в 1975 году на широкой публике появилась песня Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День победы". И сегодня она звучит актуально. В победах — как "одной на всех" (в ведущейся против нашей страны подлой войне, официально одобряемой, кстати, наиболее популярными исполнителями "Дня победы" — напыщенными российскими "крымнашами", путающими патриотизм с конформизмом и приспособленчеством), так и глобальных (в экономике, на футбольных полях, музыкальных конкурсах) — остро нуждается наше исстрадавшееся общество. Давайте, как можем, приближать дни побед!

Алексей Рыжков

видео: youtube.com