Не думай об украинцах свысока, или Почему проиграл "Наполи"?

Футбольная еврозаносчивость в сочетании с российской местечковостью способны подвигнуть наш футбол на значимые успехи: обойдя в двухматчевом противостоянии итальянский "Наполи", днепропетровский "Днепр" вышел в финал Лиги Европы.

Смел надеяться, что ведущие украинские клубы заработали достаточный авторитет в футбольной Европе хотя бы для того, чтобы к ним относились с уважением гранды или окологранды. Но, как показала до- и послематчевая риторика наших неаполитанских оппонентов, я ошибался.

После игры в Неаполе президент "Наполи" известный киномагнат Аурелио ди Лаурентис и главный тренер "Партенопеи" Рафаэль Бенитес относительную неудачу своей команды объяснили судейскими происками: мол, днепропетровцы сравняли счет из очевидного офсайда.

Спорить со столь почтительными господами не буду, тем более, что в телеповторе неаполитанского гола Евгения Селезнева вне игры просматривается весьма четко.

Насторожило другое: де Лаурентис метал громы и молнии в сторону президента УЕФА Мишеля Платини, подчеркивая то, что легендарный полузащитник, стоящий у руля европейского футбола, почему-то хочет видеть победителем Лиги Европы испанскую "Севилью" (каков в этом может быть интерес мсье Мишеля?) и создает ей режим наибольшего благоприятствования.

"Днепра" в системе координат апеннинского киномагната вроде как и не существует. Хотя, казалось бы, силу нашего клуба неаполитанцы должны были прочувствовать на себе три года назад, когда "Днепр" и "Наполи" подарили любителям футбола два многоголевых спектакля в групповом турнире Лиги Европы, забив за два матча поровну.

Перед игрой в Киеве Рафаэль Бенитес вспомнил статистику недавнего матча Серии А, в котором неаполитанцам противостояла "Парма", и почему-то связал ее с предстоящим матчем против подопечных Мирона Маркевича. Испанский "энтренадор" итальянского клуба сказал: мол, если в Парме мы нанесли по воротам соперников больше двадцати ударов, то что мешает нам столько же раз пробить по воротам днепропетровцев в Киеве?

А из такого астрономического количества ударов два-три мяча обязательно залетят в ворота. И этого, мол, будет достаточно для общей победы. Ставить на одну доску нынешнюю "Парму" (не чету себе самой эпохи Буффона, Стоичкова, Креспо, Каннаваро, Асприльи, испытывающую серьезные финансовые проблемы и досрочно обеспечившую себе понижение в классе) и "Днепр" как-то некорректно.

При этом замечу, что пармезанцы в поединке с командой Рафы Бенитеса отюдь не выглядели мальчиками для битья, сыграв в результативную ничью. Да и давно ли сам "Наполи", ютясь по низшим лигам, прозябал на задворках итальянского футбола, не говоря уже о европейском? А теперь, видишь ли, стал "еврограндом" и позволяет себе обидные для других слова (хорошо, что это просто слова – "parole, parole, parole", не подкрепленные действием).

Перед ответной игрой наши СМИ вовсю тиражировали заявление ведущего форварда неаполитанцев аргентинца Гонсало Игуаина о том, что если "Наполи" не пройдет "Днепр", то он-де закончит с футболом. В оригинале этого заявления я не видел и не слышал. Поэтому могу допустить, что то, как преподнесли эти слова у нас, – не более чем особенности перевода или же желание газетчиков найти сенсацию в простых общих фразах. Но сам факт показателен: по мнению вице-чемпиона мира, если не выигрывать у таких команд, как наш "Днепр", то в футбол лучше не играть. Это ли не заносчивость!

После же поединка в Киеве, в котором "Наполи" оказался несостоятельным против силы воли днепропетровцев и мощи 12-го игрока, яростно поддерживавшего своих любимцев с трибун, Рафа Бенитес снова посетовал на судейство – мол, гол "Днепра" опять какой-то нелегитимный.

Не уступают менеджменту и игрокам "Наполи" по заносчивости и итальянские СМИ. La Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera уверены, что в Киеве гол в ворота "Наполи" забил некий "СелезнеН" (даже в специализированном спортивном издании не считают необходимым знать фамилии игроков соперничающего с итальянской командой не последнего в Европе клуба).

Еще один пассаж в La Gazzetta dello Sport достоин наших улыбок: "выход в финал еврокубка является первым для этой молодой страны" (имеется в виду Украина – А. Р.). Допускаю, что корреспондент по фамилии Чечере (вроде не ошибся в написании его фамилии) может не знать о триумфальных для киевского "Динамо" середине 1970-х и середине 1980-х годов. Однако как сей "профессионал" может не помнить об успехе "Шахтера" в Кубке УЕФА 6-летней давности!

Под стать итальянцам и некоторые российские коллеги. Нет, эти-то ребята знают историю советского и постсоветского футбола. Этого у них не отнять. Другое дело, что они периодически ею манипулируют, регулярно вспоминая о неких украинских "договорняках" и скромно умалчивая о беспределе, творившемся и творящемся на российских стадионах в советскую и постсоветскую эпохи.

Комментатор НТВ+ Георгий Черданцев после выхода "Днепра" в финал престижного турнира так расстроился, что подверг критике саму идею проведения Лиги Европы: все, мол, турнир нужно закрывать, это полная его дискредитация. Слово-то какое громкое! Разве победа Греции на Euro-2004 – дискредитация соревнования? Или решение о проведении мундиалей в России и Катаре – дискредитация мировых форумов? Ведь можно поставить вопрос и так.

Причем привести аргументы как в пользу дискредитации (соответственно господство антифутбола и доказательство всепобеждающей силы денег, имеющих, впрочем, свойство заканчиваться), так и в пользу развития популярной игры (в первом случае подчеркнув, что это, скорее, триумф незрелищного, оборонительного футбола, являющегося вполне легитимным вариантом ведения игры, а во втором – сделав ударение на том, что новые рынки открывают новые возможности). И еще: разве тот факт, что многие маститые участники Лиги Европы выставляли полуторные ии вторые составы на матчи национальных чемпионатов, соседствующие с четверть- или полуфиналами Лиги Европы, не аргумент в пользу возросшей значимости этого турнира?

Отчего-то не помню подобной риторики в России тогда, когда Кубок УЕФА завоевывали ЦСКА и "Зенит" (разве что в устах закоренелых недругов этих клубов, для которых существует только красно-белая футбольная религия, но, в любом случае, это люди непубличные). Тогда турнир был нужным, а успех российских клубов – результат тяжелого труда футболистов и тренеров, литров пролитого пота и горячей поддержки многомиллионных армий болельщиков популярных команд (чуть не забыл и о руководящей роли партии власти, чью роль в спортивных успехах россиян, конечно, не стоит недооценивать, тут уж без иронии)? Не так ли, соседи?

Но хорошо, что и у наших сожителей по коммунальной совковой кухне (увы, мы никак не можем съехать с нее: процесс переезда изрядно затянулся) есть здравомыслящие люди (жаль, мало), как выступающие против циничной войны против Украины, так и искренне радующиеся нашим футбольным успехам.

Коллега Черданцева по работе на НТВ+ Алексей Андронов подчеркнул, что выход "Днепра" в финал Лиги Европы – лучший ответ всяким там новороссиям и их моторолам. А как на служащем яблоком раздора полуострове? Крымский коллега сообщил мне о том, что в симферопольском спорт-баре наблюдал за полуфиналом в Киеве. Переполненное заведение не скрывало своих проукраинских симпатий: на посетителях были замечены шарфы или футболки "Таврии" (на украинском языке), киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины!

Нейтралы любят победителей, желчь завистников также свидетельство того, что победитель на правильном пути. Кто-то из известных россиян сказал: "На лицах американцев – фальшивые улыбки, зато на лицах наших соотечественников – искренняя ненависть". С первой частью утверждения можно спорить (тем, кто так считает, просто порекомендую чаще бывать в США), со второй не стану. А еврозаносчивость представителей Старой Европы (во придумали экономико-географическое определение!) и недалекость некоторых россиян способны настроить наших игроков на футбольные битвы так, как не сможет ни один самый опытный и мастеровитый тренер-психолог!

Говорить же о футбольном подвиге "Днепра", полагаю, преждевременно. Более того, считаю, что такие речи опасны для настроя на борьбу за вожделенный кубок в Варшаве. Помню постполуфинальную и предфинальную риторику в годы, когда наши клубы выходили в еврофиналы. Тогда никто не говорил о том, что уже сделано, речь шла о том, что сделать предстоит.

Настоящим подвигом станет только победа в финале. "Днепр" объединил страну? Хотелось бы верить, что эта так, но футбол в умах и сердцах наших соотечественников занимает куда меньшее место, чем, скажем, у итальянцев или голландцев. И все-таки приятно, что по баннерам на НСК "Олимпийский" во время полуфинала можно изучать географию Украины!

Алексей Рыжков

Видео: ТСН