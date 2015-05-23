Cамое долгожданное, или Откуда перемены на футбольном троне?

Такого долгого ожидания чемпионства болельщики киевского "Динамо" еще не знали. Конечно, речь не идет о самом первом союзном титуле, завоеванном в далеком 1961 году.

В предшествовавший премьерному триумфу период киевляне (как игроки, так и болельщики) не жили жаждой всенепременного "золота". А вот с началом эры киевского "Динамо" в отечественном футболе пребывание поклонников этой команды в "зале чемпионского ожидания", как правило, не затягивалось.

Разве что между первым и вторым союзным чемпионствами были четыре года – целый олимпийский цикл – без медалей высшей пробы. А так – максимум три года (скажем, 1982–1984 гг., когда на союзный трон восходили не числившиеся в фаворитах минское "Динамо", "Днепр" и "Зенит").

Кризис, наметившийся в начале нынешнего десятилетия, затянулся дольше, чем когда-либо. Пять лет подряд без чемпионства — виданное ли дело! Конечно, почитатели "Динамо" называли в качестве определяющей причины такого положения вещей приход на Банковую и в Дом футбола донецкой команды "профессионалов" (с легкой руки экс-обладателя президентской булавы это слово приобрело ироничный оттенок, спасибо хоть, что при этом не видоизменилось согласно грамматическим представлениям "дважды несудимого", как, к примеру, слово "проффесор", занявшее почетное место в виртуальном "музее отечественного тоталитаризма").

Еще в первый год пребывания "донецких" во власти я утверждал, что за время каденции Януковича других чемпионов, кроме "Шахтера", в нашем футболе не будет. Оказался прав, но не мог даже и предположить, что протекционизм будет столь явным.

Несколько лет без пенальти в ворота горняков, режим наибольшего благоприятствования оранжево-черным, вседозволенность на футбольном поле (можно и безнаказанно сыграть рукой в своей штрафной, и вдоволь попрессовать арбитра, и откровенно нахамить оппонентам) – все это грустные символы начала 10-х годов в нашем футболе.

Однако, будем откровенны, за исключением одного сёминского сезона (памятного скандалом Вакса/Гармаша), когда "Динамо" реально претендовало на титул, в остальных из этих пяти сезонов динамовцы и близко не подбирались к чемпионству.

Более того, они познали горечь обладания бронзовыми медалями национального чемпионата, а однажды оказались даже за чертой призеров.

Что же поменялось? Излишне говорить о том, что политические ветры задули в другую сторону. Луганская "Заря" и донецкий "Металлург" (городская принадлежность этих клубов весьма условна, можно их назвать запорожским и киевским, совсем не исключена и смена их прописки в следующем сезоне), ранее исправно поставлявшие максимум очков горнякам, нынче навязывают им борьбу ("Металлург" начал делать это раньше, а бело-черные лишь в этом сезоне).

Фемида уже не столь лояльна (уж люди-то в черном четко ориентируются в направлениях конъюнктурных ветров) к команде Мирчи Луческу. И оказалось, что бороться за титул с "Шахтером" можно, и весьма успешно.

Но, конечно, как говорят любители казенного языка, "было бы ошибкой думать" (фраза, сполна отражающая рабскую психологию), что только внешние факторы повлияли на судьбу "золота"-2015.

Изменилось и "Динамо". Причем налицо перемены к лучшему. Сергей Ребров, вставший у руля команды, – человек с европейским менталитетом, не понаслышке знающий, что такое континентальный футбол.

Как футболист Ребров потрудился под началом разноплановых и многогранных наставников, взяв у каждого из них лучшее, и обильно сдобрил эту смесь собственным видением путей развития футбола.

Иностранцы захотели ИГРАТЬ в футбол, а не только ходить к банкомату. Андрей Ярмоленко вырос в настоящую европейскую звезду, Александр Шовковский ("вечно первый", как скандируют болельщики) демонстрирует чудеса спортивного долголетия, а украинская молодежь получила шанс заиграть в основной команде "Динамо" и готова грызть землю, чтобы его не упустить.

Конечно, нельзя не отметить и вклад в успех души тренерского штаба "Динамо" Рауля Рианчо. Испанец досконально знает футбол и охотно делится этими знаниями с игроками. И, как показал этот сезон, умеет находить с ними общий язык.

Важнейшими заслугами Реброва и Рианчо (а также всего тренерского штаба, менеджмента, клубных служб и самих игроков) стало возвращение в Киев "футбольной лихорадки". Ажиотаж в Киеве перед четвертьфиналом Лиги Европы против "Фиорентины" зашкаливал и напомнил о лучших временах, когда рядовой киевский студент или сотрудник НИИ жил "от футбола до футбола".

Подчеркнем, что почти аншлаги (они бы состоялись, если бы не были дисквалифицированы отдельные сектора или, как сейчас говорят, блоки стадиона) на НСК "Олимпийский", динамовцы ведь собирали в очень сложное, военное время.

И победам киевлян радовались разные категории болельщиков – от президента и героев АТО до работяг, спешащих после труда у токарного станка на знакомые с детства трибуны. А киевский матч против "Эвертона" вообще установил общеевропейский рекорд посещаемости Лиги Европы за все время – 67 553 человека!

Недостатки "Динамо"? Полагаю, прежде всего, они связаны с малой глубиной состава. Это было особенно заметно по поединкам с "Фиорентиной". "Фиалки", располагающие, по моей оценке, игроками на 2,5 крепких состава, выглядели свежее. А динамовцы, ведущие борьбу на нескольких фронтах, именно к играм с флорентийцами подошли не в самом лучшем состоянии.

Какие позиции в "Динамо" нуждаются в усилении? Ну, собственно, первый шаг уже сделан: официально объявлено о подписании забивного форварда донецкого "Металлурга" Жуниора Мораеса. Если уйдет Дьемерси Мбокани (а к этому всё идет, очень уж непростым оказался характер у небесталанного африканца), то "Динамо", полагаю, нужен еще один нападающий (особенно с учетом тяжелой травмы Лукаша Теодорчика, полученной им на исходе кубкового полуфинала с "Олимпиком").

Вероятный переезд Александра Драговича в Западную Европу? Исключать такого варианта нельзя, и хотя в "Динамо" есть игроки на эту позицию, думаю, приобретение габаритного центрального оборонца будет нелишним. Игроки этого амплуа нередко получают карточки разных цветов, подвергаются дисквалификациям, поэтому перебора игроков на эту позицию просто не бывает.

Возвращение арендованных? Нико Кранчар, Лукман Аруна, Марко Рубен, Евгений Селин, Андрей Цуриков, Сергей Мякушко, думается, при надлежащем своем отношении к делу могут и пригодиться в главной обойме "Динамо". Все-таки сезон с Лигой чемпионов более интенсивный, чем без нее.

"Главное – сохранить состав",– подчеркивает в своих интервью Сергей Ребров. Действительно, эта задача приоритетна. Все-таки в нашей стране идет война, и иностранцы не горят желанием получать на нее "билет" (или "контракт").

Противовес войне – главное клубное соревнование континента. Лига чемпионов (а динамовцы по итогам чемпионата Украины получили место в групповом турнире) всегда была лакомым куском для талантливых футболистов. Обладая "контрамаркой" на самый престижный клубный турнир Старого Света, можно привлечь под свои знамена мастеровитых легионеров.

Нынешнее чемпионство стало для "Динамо" 27-м общим и 14-м в Украине. Наконец-то, спустя 24 года после обретения Украиной независимости, динамовцы превзошли союзный показатель чемпионств. Теперь украинских титулов у "Динамо" больше, чем советских. У истории открывается новая страничка.

Алексей Рыжков

Видео: ТСН