Дилемма лузеров, или Почему в России не болели за "Днепр"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
30 мая 2015, 18:03

Послесловие к финалу Лиги Европы между "Днепром" и "Севильей".

За кого болеть в еврокубковом финале, если твой любимый клуб или команда из твоей страны в нем не участвуют? Этот квазигамлетовский вопрос в фан-среде называют дилеммой лузеров. 

Страны, не делегирующие своих представителей в финалы, вынуждены как-то делить свои симпатии. Как же в минувшую среду во время финала Лиги Европы между "Днепром" и "Севильей" распределилась приязнь специалистов и болельщиков в России?

Фаны большинства российских команд в своей массе были за испанский клуб, о чем свидетельствуют их эмоции на гостевых страницах. Смысл высказываний красно-белых ультрас (фанов "Спартака" — прим. ред.) был таков: мы, спартачи, не можем болеть за друзей наших главных оппонентов – киевлян, поэтому выбор очевиден.

Кроме того, пребывание в оппозиции к экс-киевлянину Леониду Федуну, содержащему "Спартак", но недавно объявившему об отходе от активного менеджмента в "народной команде", до сих пор считается чем-то вроде правила хорошего тона в спартаковской среде.

Посему успех Унаи Эмери, стоящего у руля "Севильи" и изгнанного в свое время Федуном из "Спартака" за неудовлетворительные результаты (сплав со стороны игроков также исключать не стоит), словно бальзам на раны недругов Федуна.

Фаны ЦСКА также отдавали предпочтение "Севилье" (против "бандеровцев и проукраинских баннеров", как они неоднократно выражались), но при этом все-таки немного более приязненно, чем спартачи относились к "Днепру" (память о трагически погибшем днепропетровском вратаре армейцев Сергее Перхуне в фан-среде ЦСКА жива). Кроме того, лояльность ультрас ЦСКА к Унаи Эмери объяснима – как в очередной раз не посмеяться над незадачливым менеджментом главных оппонентов из "Спартака", уволившего "тренеришку" (именно так в свое время назвал Эмери в одном из интервью тогдашний спартаковец Артем Дзюба)!

А вот зенитовцы как-то больше симпатизировали одноцветникам (и "Днепр", и "Зенит" – сине-бело-голубые), и даже фразы нейтралов на их гостевых – "приятный финал", "обошлось без автобусов", "смотрибельный финал", "игра достойная", "отличный футбольчик", "отличный финальчик" – абсолютно не раздражают. Понравилась и сдержанно-радостная реакция на голы "Днепра": "Неплохо" и "Неплохо-2". Кроме того, питерцы отмечают самоотверженность игроков украинской команды: "Нравится, как "Днепр" не боится идти в стык и выгрызать мячи".

Что же касается российских футбольных обозревателей и экс-футболистов, то здесь единодушия больше: публично о своих симпатиях к украинскому клубу заявил лишь комментатор Алексей Андронов. Остальные же не скрывали своей антиднепропетровской позиции. О Георгии Черданцеве и его снобизме сказано уже много, лишний раз повторяться не буду.

Василий Уткин перед матчем признавался, что будет болеть за "Севилью": мол, ее он комментирует уже 20 лет, а "Днепр" ему не родной.

Экс-спартаковец Александр Мостовой (кстати в одном из старых интервью он признавался, что в детстве болел за… "Динамо" (Киев)): "В финале буду болеть за испанцев. Но финал пройдёт в Польше, а политическая обстановка сейчас такая, что местное население будет поддерживать украинский клуб". Что имел в виду Мостовой? Какая это такая политическая обстановка именно сейчас? Думаю, в любом случае симпатии поляков были бы на стороне украинской команды.

Другой россиянин Дмитрий Хохлов (именно его фамилия была использована московскими акулами пера для провокационного заголовка в "Советском спорте" в 1999 году перед всеславянским дерби Россия – Украина: "Бей, Хохлов, спасай Россию!") отдавал свои симпатии "севильистас" по чисто футбольным причинам: "Ставлю на победу "Севильи", буду поддерживать испанцев. Сразу говорю, тут не играет роли политический аспект. Мне нравится, как играет команда и как с ней работает Унаи Эмери. Я не люблю, когда играют в закрытый или просто скучный футбол".

Обвинить днепропетровскую команду в "закрытом или просто скучном футболе" может только человек, не видевший игр сине-бело-голубых. Чего стоит только недавний матч в чемпионате Украины "Днепр" – "Шахтер"! А еще обращаю ваше внимание на то, что Хохлов использовал слово "тут", больше характерное для украинского языка, а не "здесь", чаще используемое в русском.

Дмитрий Черышев, в свое время немало поигравший в Испании, отдавал дань уважения украинской команде, но своих происпанских симпатий не скрывал: "Я в шоке от того, что "Днепр" дошёл до финала Лиги Европы. Они молодцы, постарались и решили такую огромную задачу. Но сегодня должна выиграть "Севилья", буду болеть за испанцев".

 О "счастье" украинца – "сдохшей у соседа корове" – ходит немало анекдотов. Но прекрасно помню реакцию соцсетей и украинских болельщиков на не столь давние победы ЦСКА и "Зенита" во втором по значимости еврокубке: искренние слова поздравлений на гостевых популярных российских клубов вызывали вполне адекватную и теплую реакцию россиян.

Увы, сегодняшний градус антиукраинской истерии в российском обществе, видимо, настолько высок, что публично выражать свой пиетет к украинскому футбольному клубу — значит плыть против течения. А это у наших северных соседей не приветствуется: "течение" может поступить весьма жестоко по отношению к ослушнику.

А что касается финала, то я согласен с адекватными фанами "Зенита": игра смотрелась, и футбольная Европа у экранов телевизоров не скучала. Увы, своим шансом "Днепр" не воспользовался, однако в Каноссу после такой неудачи не идут. Отнюдь не разделяю мнения некоторых российских псевдоспециалистов: мол, в следующий раз такого шанса уже не будет (и это говорят в стране, где в последние годы ряд клубов имеет в еврокубках весьма затрапезный вид). Давайте в ближайших сезонах посрамим северных завистников! 

Видео: ТСН

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Днепр Лига Европы болельщики Рыжков Алексей Рыжков статья авторская статья Севилья
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять