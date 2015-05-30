Дилемма лузеров, или Почему в России не болели за "Днепр"?

За кого болеть в еврокубковом финале, если твой любимый клуб или команда из твоей страны в нем не участвуют? Этот квазигамлетовский вопрос в фан-среде называют дилеммой лузеров.

Страны, не делегирующие своих представителей в финалы, вынуждены как-то делить свои симпатии. Как же в минувшую среду во время финала Лиги Европы между "Днепром" и "Севильей" распределилась приязнь специалистов и болельщиков в России?

Фаны большинства российских команд в своей массе были за испанский клуб, о чем свидетельствуют их эмоции на гостевых страницах. Смысл высказываний красно-белых ультрас (фанов "Спартака" — прим. ред.) был таков: мы, спартачи, не можем болеть за друзей наших главных оппонентов – киевлян, поэтому выбор очевиден.

Кроме того, пребывание в оппозиции к экс-киевлянину Леониду Федуну, содержащему "Спартак", но недавно объявившему об отходе от активного менеджмента в "народной команде", до сих пор считается чем-то вроде правила хорошего тона в спартаковской среде.

Посему успех Унаи Эмери, стоящего у руля "Севильи" и изгнанного в свое время Федуном из "Спартака" за неудовлетворительные результаты (сплав со стороны игроков также исключать не стоит), словно бальзам на раны недругов Федуна.

Фаны ЦСКА также отдавали предпочтение "Севилье" (против "бандеровцев и проукраинских баннеров", как они неоднократно выражались), но при этом все-таки немного более приязненно, чем спартачи относились к "Днепру" (память о трагически погибшем днепропетровском вратаре армейцев Сергее Перхуне в фан-среде ЦСКА жива). Кроме того, лояльность ультрас ЦСКА к Унаи Эмери объяснима – как в очередной раз не посмеяться над незадачливым менеджментом главных оппонентов из "Спартака", уволившего "тренеришку" (именно так в свое время назвал Эмери в одном из интервью тогдашний спартаковец Артем Дзюба)!

А вот зенитовцы как-то больше симпатизировали одноцветникам (и "Днепр", и "Зенит" – сине-бело-голубые), и даже фразы нейтралов на их гостевых – "приятный финал", "обошлось без автобусов", "смотрибельный финал", "игра достойная", "отличный футбольчик", "отличный финальчик" – абсолютно не раздражают. Понравилась и сдержанно-радостная реакция на голы "Днепра": "Неплохо" и "Неплохо-2". Кроме того, питерцы отмечают самоотверженность игроков украинской команды: "Нравится, как "Днепр" не боится идти в стык и выгрызать мячи".

Что же касается российских футбольных обозревателей и экс-футболистов, то здесь единодушия больше: публично о своих симпатиях к украинскому клубу заявил лишь комментатор Алексей Андронов. Остальные же не скрывали своей антиднепропетровской позиции. О Георгии Черданцеве и его снобизме сказано уже много, лишний раз повторяться не буду.

Василий Уткин перед матчем признавался, что будет болеть за "Севилью": мол, ее он комментирует уже 20 лет, а "Днепр" ему не родной.

Коноплянка. Селезнев. Да Уткину просто положено болеть за эту команду... Нормальная птичья история. Вот - не сложилось. — Василий Уткин (@radioutkin) 20 мая 2015

Экс-спартаковец Александр Мостовой (кстати в одном из старых интервью он признавался, что в детстве болел за… "Динамо" (Киев)): "В финале буду болеть за испанцев. Но финал пройдёт в Польше, а политическая обстановка сейчас такая, что местное население будет поддерживать украинский клуб". Что имел в виду Мостовой? Какая это такая политическая обстановка именно сейчас? Думаю, в любом случае симпатии поляков были бы на стороне украинской команды.

Другой россиянин Дмитрий Хохлов (именно его фамилия была использована московскими акулами пера для провокационного заголовка в "Советском спорте" в 1999 году перед всеславянским дерби Россия – Украина: "Бей, Хохлов, спасай Россию!") отдавал свои симпатии "севильистас" по чисто футбольным причинам: "Ставлю на победу "Севильи", буду поддерживать испанцев. Сразу говорю, тут не играет роли политический аспект. Мне нравится, как играет команда и как с ней работает Унаи Эмери. Я не люблю, когда играют в закрытый или просто скучный футбол".

Обвинить днепропетровскую команду в "закрытом или просто скучном футболе" может только человек, не видевший игр сине-бело-голубых. Чего стоит только недавний матч в чемпионате Украины "Днепр" – "Шахтер"! А еще обращаю ваше внимание на то, что Хохлов использовал слово "тут", больше характерное для украинского языка, а не "здесь", чаще используемое в русском.

Дмитрий Черышев, в свое время немало поигравший в Испании, отдавал дань уважения украинской команде, но своих происпанских симпатий не скрывал: "Я в шоке от того, что "Днепр" дошёл до финала Лиги Европы. Они молодцы, постарались и решили такую огромную задачу. Но сегодня должна выиграть "Севилья", буду болеть за испанцев".

О "счастье" украинца – "сдохшей у соседа корове" – ходит немало анекдотов. Но прекрасно помню реакцию соцсетей и украинских болельщиков на не столь давние победы ЦСКА и "Зенита" во втором по значимости еврокубке: искренние слова поздравлений на гостевых популярных российских клубов вызывали вполне адекватную и теплую реакцию россиян.

Увы, сегодняшний градус антиукраинской истерии в российском обществе, видимо, настолько высок, что публично выражать свой пиетет к украинскому футбольному клубу — значит плыть против течения. А это у наших северных соседей не приветствуется: "течение" может поступить весьма жестоко по отношению к ослушнику.

А что касается финала, то я согласен с адекватными фанами "Зенита": игра смотрелась, и футбольная Европа у экранов телевизоров не скучала. Увы, своим шансом "Днепр" не воспользовался, однако в Каноссу после такой неудачи не идут. Отнюдь не разделяю мнения некоторых российских псевдоспециалистов: мол, в следующий раз такого шанса уже не будет (и это говорят в стране, где в последние годы ряд клубов имеет в еврокубках весьма затрапезный вид). Давайте в ближайших сезонах посрамим северных завистников!

Видео: ТСН