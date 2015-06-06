Геи в городе: не надо нам себя навязывать

Сначала народный депутат Владимир Парасюк предложил отправить всех его участников на Донбасс: "Подогнать большой военный "Урал" и забрать их на восток. Нужно, чтобы геи защищали наше государство, ведь они здесь тоже живут". А после еще и главный "каратель" страны — Дмитрий Ярош — написал в своем фейсбуке о "навязывании половых извращений и уничтожения института семьи".

ЛГБТ-активисты негодуют: их мероприятие под угрозой срыва.

Радикализм? Популизм? Нарушение прав и свобод человека? Несправедливость наконец?..

Несколько лет назад в июле в старой части приморского городка Будва, что в Черногории, должен был состояться первый в истории страны гей-парад. О его месте и времени никто заранее не сообщал. Но уже накануне о грядущем событии отдыхающие шутили, мол, стране надо показать, что она готова к вступлению в Европейский Союз — лояльна и терпима.

Чтобы парад был более заметным, геи и лесбиянки выбрали не скучную столицу 600-тысячной страны — Подгорицу, а шумный и наполненный приезжими, часто европейцами, известный курорт.

Так вот, в полдень, когда многие возвращались с пляжа, фактически у ворот старой крепости, можно было увидеть толпу полицейских — по информации местных СМИ их было пять сотен — в шлемах, с дубинками и щитами в руках. Они окружили горстку людей — 20-30 участников парада. Некоторые местные прохожие плевали в сторону шествия. Представители "гей-культуpы" успели пройти маршем метров двести. Не более. Как тут со стороны жилых кварталов на них побежали молодые мужчины. Это надо было видеть: как потом оказалось, футбольные фанаты и противники подобного движения не просто подкрадывались или делали вид, что прогуливаются, они неслись на всех парах. В руках у некоторых были камни. Молодые люди пытались прорвать кордон полиции и крушили все на своем пути. Полицейские применили оружие с резиновыми пулями. Туристы, часто не понимая, что происходит, просто убегали из парка, оставив недопитый лимонад или кофе. В результате — несколько ультрасов было арестовано, пострадавших не было.

На этом парад закончился. Позднее местный телеканал показал сюжет в новостях: гей-акция в Будве прошла мирно — Европа может спать спокойно.

Надо сказать, Черногория — традиционная страна. Здесь для людей важны семейные ценности, а родители, как правило, воспитывают двоих или даже троих детей. Они очень религиозны: для людей важно, православный ты или нет. Во время проведения того парада один местный житель сказал прямо: "Геям надо исповедоваться в церкви"…

Украина — тоже достаточно консервативная. Нам еще (возможно, к счастью) далеко до таких свободных Голландии или Германии, где люди одного пола могут свободно целоваться на улице, и при этом никто на них не обращает внимания. Даже наоборот. И даже когда попадаешь в другую страну.

Мне как-то очень запомнилась одна поездка в лифте в Будапеште. Я нажала на кнопку на первом этаже отеля, когда за моей спиной послышались шаги и донесся резкий запах мужского одеколона. Уже в лифте я увидела немолодого мужчину и стоящего рядом парня лет двадцати. Когда закрылись двери, и я задыхалась от резкого и концентрированного "пьера кардена", те двое поглаживали друг друга по плечу. Какое счастье, что мой этаж был ниже…

Вот честно: мы не привыкли к такой "откровенности".

Да, нас можно обвинить: вы заявляете про свою европейскость, но глазеете на людей, которые отличаются от вас. И это нормально. Помню, как мой двухлетний сын увидел в Венеции первого в своей жизни чернокожего — он продавал сумки-подделки на улице города. Пришлось долго объяснять, что не все люди на земном шаре белокожие, что есть страны, где все люди такие. Малыш, кажется, все понял, но от этого его взгляд менее удивленным не стал.

Не понятно, почему представители секс-меньшинств пытаются так громко и ярко заявлять о своих взглядах? Внешность же их, как жителей Азии или Африки, "не выдает". Зачем они выходят на парады в центры городов? Чтобы каждый раз пожаловаться — нас ущемляют? Но если я люблю клубнику, это ведь не означает, что я должна организовывать грандиозное клубничное шествие и кормить принудительно всех несогласных ягодами? А если геи и лесбиянки думают, что таким образом они обратят на себя внимание, а родители деток должны будут объяснять своим чадам, что существуют вот такие, другие люди — они ошибаются. Чернокожие или люди с ограниченными возможностями и они — это разные истории.

Да, разумеется, никто не может запрещать или даже осуждать существование людей с нетрадиционной ориентацией – они же были во все времена. Но в то же время никто не в праве навязывать другим свое яркое и громкое присутствие, а тем более спекулировать на теме равенства и европейских ценностей. И не только тогда, когда в стране идет война…

Татьяна Катриченко, для "Главреда"