Саратовская яма: почему пасть стала самым точным символом путинской России

Идея изобразить высокопоставленного чиновника с огромной дорожной ямой вместо начальственного рта — конечно, новое слово в живописи. 20-летний саратовский художник Викентий Беликов, решивший таким образом отреагировать на яму с провалившейся туда машиной, в буквальном смысле слова проснулся знаменитым и тут же был вызван в родную полицию, став живой иллюстрацией знаменитой фразы о дураках и дорогах. Потому что саратовские дорожные службы занялись не заделыванием ямы, а засыпанием портрета губернатора Валерия Радаева. И только когда произведение искусства было надежно спрятано от глаз местной публики, решили заняться провалом.

Эта саратовская яма-рот — самый точный символ современной России — и не только ее. Огромный ненасытный рот — да и не рот даже, а пасть — "слуги народа", в которую проваливаются машины, деньги и особняки — а пасть, чавкая все это заглатывает, отвлекаясь на патриотические речи. Дорожный провал, который заинтересовал соответствующие службы лишь после того, как был украшен портретом областного начальника.

Полиция, немедленно вызывающая автора крамольного рисунка — лучше бы она заинтересовалась теми, кто ямы не засыпает, но куда там! Спасибо, конечно, что не посадили. Художнику, правда, не понятно, за что могли — но был бы человек, а статья в России найдется. И самое смешное: все эти страсти по яме проходят в 2015 году. Именно этот год был объявлен в Саратовской области годом дорог.

Мы с вами и не представляем, на какую нищету обрек путинский режим российскую провинцию и каким является качество наместников — как правило, отпетых жуликов, самых настоящих феодалов, обворовывающих местных жителей и делящихся с хозяевами в центре плодами своей коррупционной активности. Ясно, что все эти деньги делятся между участниками преступной группировки, которая называется руководством России.

При этом сама Саратовская область, как и подавляющее большинство регионов России — дотационна. Ее жители живут на средства нефтедобывающих регионов, то есть все они — самые банальные иждивенцы. Не было бы доходов от нефти — все дороги Саратовской области состояли бы из сплошных ям, и Викентий Беликов мог бы изобразить на них не только губернатора, но и прочих областных чиновников и даже самого Путина.

Впрочем, не понятно, какой величины должна быть яма, чтобы точно изобразить аппетиты Путина. Я бы его портрет вокруг Черного моря нарисовал — чтобы даже инопланетянам, когда прилетят, стало ясно, что высаживаться не стоит.

фото: ВК Типичный Саратов