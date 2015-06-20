Разлучальная пора, или Почему так тревожно нынешнее футбольное межсезонье

В предстоящем сезоне в украинской Премьер-лиге будут играть 14 команд — столько же, сколько и в предыдущем. Но, пожалуй, никогда еще дискуссия о том, каким быть чемпионату Украины, не была столь бурной.

На уходящей неделе определился формат нового сезона. Замечу: менее, чем за месяц до его начала. Конечно, можно сделать скидку на то, что украинский футбол очутился в крайне тяжелой ситуации из-за военных действий на востоке страны, однако, согласитесь: все-таки сложно найти в Европе футбольную державу, в которой столь важные вопросы решаются в таком жестком цейтноте.

В вопросах количества клубов в элитном дивизионе я консервативен: мне по душе 16 команд, выясняющих, кто из них сильнее, в два круга. Два этапа, подразумевающие разделение команд на сильнейшую и слабейшую группы после первого? Не хочу, чтобы рационализаторский раж победил здравый смысл. Искусственно проводить водораздел между клубами — есть, мол, элита, а есть элита из элит — думаю, не стоит. Сетования на то, что при традиционной двухкруговой системе число конкурентных матчей на внутренней арене у наших лидеров невелико, поэтому, к примеру, киевское "Динамо" ничего не добьется в Лиге чемпионов, вызывают у меня улыбку.

Неужели эксперты, полагающие именно так (а это люди преимущественно донбасского происхождения), забыли самый успешный сезон украинского клуба в Лиге чемпионов? А ведь киевское "Динамо" под началом Валерия Лобановского вышло в полуфинал наиболее престижного клубного турнира Старого Света в 1999 году в условиях абсолютного отсутствия конкуренции внутри страны. И это ведь не мешало громить "Барселону", проходить "Реал", огорчать лондонский "Арсенал", играть на равных с "Баварией"! Выступление "Динамо" в грядущей Лиге чемпионов вызывает опасения, скорее, из-за возможного ухода из команды ее лидеров и категорического нежелания мастеровитых футболистов ехать на охваченную военным пламенем Украину.

Подходит ли чемпионату Украины определение "колхоз", которым его, ничтоже сумняшеся, окрестил генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин? Конечно, колхозная психология в значительной мере пронизала все наше общество, и футбол — не исключение. В годы безраздельного донецкого правления "колхозности" в нашей премьер-лиге тоже хватало, но столь уничижительного наименования ей никто не давал. Стоило же большинству не пойти на поводу у "Шахтера", посыпались смешки, медийные выпады, громкие словеса донецкого менеджмента, тренеров, футболистов. Примеры? Коуч горняков Мирча Луческу в одном из интервью подверг сомнению роль Сергея Реброва в нынешнем чемпионстве киевского "Динамо", указав на Рауля Рианчо как главного творца успехов киевлян. Постараться вбить клин между тренерами основного соперника — ноу-хау румынского наставника.

Нет, конечно, и раньше он не гнушался отпускать в адрес киевских оппонентов эскапады разной степени гнусности. Теперь вот новый психологический экзерсис мастера многосмысловой словесной эквилибристики. А брошенные в сердцах футболистами в оранжево-черных футболках фразы, вроде "больше играть во Львове не будем", напоминают речь квартиросъемщика, в один прекрасный момент вдруг почему-то решившего, что он квартиру не снимает, а уже давно купил (как там в "Бобике в гостях у Барбоса", "а что мне дедушка, здесь вообще все мое"). Может быть, футболисты "Шахтера" искренне полагают, что в той части Украины, где нет военных действий, есть город, где за них будет болеть абсолютное большинство? Ой ли!

Из стана неприкаянных клубов, кочующих по стране (искренне хочу, чтобы они имели возможность играть в родных городах, но понимаю, что в обозримом будущем это, увы, невозможно), донеслось предложение: а давайте, мол, наши соперники свои домашние игры против нас также будут играть на нейтральных полях. Степень абсурдности этой пропозиции обсуждать не буду. Это примерно из разряда: почему ему можно? Что характерно: не "почему мне нельзя", а именно "почему ему можно"? Такой вопрос очень хорошо характеризует рабскую психологию: мне разрешать не нужно, давайте ему запретим! Очевидно, кто-то полагает, что в нашей стране мало матчей проводится на нейтральных полях и необходимо кровь из носу их количество увеличить. Не лучше ли в таком случае собрать все команды в одном месте (желательно в городе, лишенном представителя элитного дивизиона) и за две-три недели по формуле мундиаля определить чемпиона — зачем париться весь сезон? Да и принцип одинаковых условий для всех будет соблюден. Забава, да и только.

В нашем футболе меня всегда умиляло раннее начало сезона: в первой половине июля уже нужно выходить на старт. Зачем? Тренинг для украинских участников ранних стадий еврокубков? Но, позвольте: если не проходить команды, попадающиеся нашим клубам на старте евротурниров, даже без интенсивного внутреннего тренинга, то стоит ли вообще подаваться в футбольную Европу? Кроме того, удушающая жара, как правило, стоящая в Украине в июле, — не лучший режиссер футбольного спектакля. А в интересах ли телевидения, по общему ли недомыслию или, страшно подумать, сознательно провоцируя очередной скандал (повыше ставки — повод поторговаться), но почему-то матчи нашей премьер-лиги в знойную пору имеют обыкновение назначать на время, когда солнце стоит еще высоко. Как следствие, люди, играющие на солнцпеке, рискуют своим здоровьем. Кроме того, малый промежуток между разными чемпионатами ставит команды в разные условия. Новички (в нашем случае, новичок, хотя возможны варианты: о слиянии донецкого "Металлурга" и днепродзержинской "Стали" под "стальным" брендом говорят уже в полный голос) оказываются в неравных условиях со старожилами лиги: у них крайне ограничено время на доукомплектацию, а зачастую еще и стадион необходимо то ли подлатать, то ли кардинально реконструировать. Месяца-полутора для этого явно мало. Да и отдых, полноценный релакс для футболистов после трудного сезона должен длиться больше двух недель. Я не думаю, что критично начинать чемпионат в последний уик-энд июля или же в первые выходные августа, особенно при 14 участниках.

Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк рисует просто апокалиптическую картинку для нашего футбола: "Нынешний кризис очень серьезен и пришел надолго. Футбол Украины сумасшедшими темпами скатывается в пропасть. Сегодня национальный чемпионат характеризует слово "абсурд"". Прав ли Дмитрий? Конечно, ура-патриоты заклеймят позором футбольного эмигранта и кивнут на "Днепр", добивишийся успеха в Европе. Перманентные скептики поохают и разродятся фразой, вроде "не с нашим счастьем…" А реалисты будут честно служить отечественному футболу, при этом признавая, что всё у нас далеко не разлюли-малина, уровень украинского национального чемпионата неизбежно снизится, но не до глубины пропасти. Отток качественных футболистов в не самые сильные чемпионаты (Азербайджан, Казахстан, Хорватия) пугает. Притока извне ожидать не приходится.

Настораживает и информация о том, что недовольные невыплатами зарплат украинские футболисты могут забастовать. Не исключаю и варианта итальянской забастовки. Так называют особый вид протеста, когда работники на работу выходят, но делают ее небрежно, спустя рукава (с легкой руки апеннинских железнодорожников, внедривших подобное протестное ноу-хау в начале ХХ века). Таким образом вред производству наносится куда больший, чем при простом невыходе на рабочее место. Подозрений в таком виде забастовки и раньше в нашем футболе было немало (чего стоит только сюзерен-сателлитные отношения некоторых клубов и предсказуемые результаты матчей между ними), а уж при регулярных и массовых невыплатах зарплат и желании подживиться за счет букмекеров искушение итальянским страйком очень велико.

"Межсезонье — разлучальная пора", — пела в свое время популярная эстонская певица Анне Вески. Увы, эта песенная строчка за авторством Ларисы Рубальской очень хорошо подходит к нынешнему затишью на футбольных полях и ажиотажу в кабинетах футбольной власти. Но давайте не будем, подобно городу из песни Андрея Макаревича, "застревать в межсезонье". Как бы то ни было, осенью нас ждет немало качественного футбола.

Алексей Рыжков

фото: sport-xl.org