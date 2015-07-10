Чим заборона українофобських книжок різниться від табу на російські фільми

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

10 июля 2015, 17:14

Бузина трагічно загинув, але чи перестали його книги бути українофобськими за своїм змістом.

Нас обурювало, коли в Криму кілька років тому публічно палили українські книги й підручники. Ми протестували, коли з ініціативи тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника зі шкільних програм вилучалася література з нашої історії та наповнена українським контекстом, що дражнило міністра-москвофіла. Нарешті, ми гніваємося, коли окупанти в Криму та на Донбасі вилучають книги українською та кримськотатарською мовами. А чого був вартий скандал, котрий спалахнув наприкінці 2010-го року в Москві: тамтешня Бібліотека української літератури була опечатана, з фондів вилучено 50 книг, названих екстремістськими.

Тепер подібний перелік російських книжок склали у Держтелерадіо України. Перший заступник керівника організації Богдан Червак звернувся з цим до Державної фіскальної служби України з проханням включити згадані книжки до переліку товарів, заборонених для ввезення на нашу територію. Мета — запобігти поширенню ксенофобій, фашизму, сепаратизму. Чим відрізняється російське "екстремізм" і табачниківське "націоналізм" стосовно українських книг від "фашизм" на адресу російських — поняття не маю.

Тобто, маю. Проте не уявляю, якої шкоди українцям завдадуть твори, за змістом напевне неприйнятні для українських громадян, але за силою впливу на маси — благенькі, мізерні. Адже пан Червак справедливо бере до уваги сам факт існування подібних книжок. Не зовсім уявляючи, як практично їхні автори та змісти можуть бити по українських мізках.

Варто знати: у вільному продажу більшості приречених на заборону творів в Україні нема. І, на секундочку, ніколи не було. Навіть у прикордонних з державою-агресором районах.

Наприклад, візьмемо ідеолога російського правого екстремізму, одного з натхненників "Новоросії" Олександра Дугіна. Його книги Держтелерадіо пропонує заборонити серед інших, і це — справедливо. А тепер візьмемо книгу авторства Дугіна. Свіженьку, 2014 року видання, "Євразійський реванш Росії". Дивимося на тираж, у Росії з цим суворо, зазначають реальну цифру. А реальній наклад — 1 500 (одна тисяча п'ятсот) примірників. Нагадую, це перший і останній тираж, навіть якщо додрукують — не більше тисячі. Цільова аудиторія — прихильники Путіна. Їх у нинішній Росії — 89% населення. За приблизним підрахунком — десь так 100 мільйонів. Це, якщо рахувати з калькулятором, одна книга Дугіна на 66 тисяч росіян.

Що, для України роблять окремі тиражі? Якщо лише приблизний підрахунок доводить, що книжки авторства Дугіна маргінальні навіть у Росії, значить, в Україні вони ще швидше загубляться. Можете мені повірити: Дугін видається в Росії давно, десь так від 1997 року, а його творів ані в книгарнях, ані на книжкових базарах України автор цих рядків, людина, прямо причетна до книжкової справи, ніколи не бачив.

Олеся Бузини нема, а книжки його вільно продаються

Припустімо, хтось провіз із Москви в сумці томик Дугіна чи Сергія Доренка, іншого рекомендованого для заборони в Україні автора. І що, тут починається підпільний друк піратських накладів? Чи довкола цих книжок формуються нелегальні гуртки, члени яких читають Дугіна й Доренка так само, як колись "ліві" в Російській імперії півтораста років тому читали "Маніфест Комуністичної партії". Можете собі це уявити? Я — ні, хоча уява в мене дуже багата.

Чи — так само заборонений твір Григорія Савицького "Поле битви — Україна. Зламаний тризуб". Книжка, для інформації, написана та видана в Росії аж… 2009 року. Як і більшість опусів у цій серії. Російський видавничий гігант "Ексмо" почав спеціалізуватися на книжках такого змісту від 2005 року, після "помаранчевої революції". Що свідчить — прихованим ворогом наша країна для Росії почала вважатися вже тоді, явним — від 1 березня 2014 року. Але мова про інше: в ті часи я співпрацював із київським офісом "Ексмо". І, побачивши подібне в каталозі, попросив замовити мені офіційно, бо хотів написати огляд. На що дістав категоричну відповідь: "Пане Андрію, ось ці книги не призначені для ввезення на територію України навіть через PR-службу, навіть для рецензування".    

Це свідчить: дані книги ані тоді, ані тепер не були призначені для зовнішнього поширення. Тиражі не часто сягали більше як 5 тисяч (новий роман Бориса Акуніна має стартовий тираж 200 тисяч примірників), зазвичай маючи маргінальні 1500-3000. Звичайно, є Інтернет, але й на піратських ресурсах вільним доступом до творів Дугіна, Доренка, Родіна чи Савицького користується не так уже багато зацікавлених.

Якщо шановному панові Черваку хочеться реально боротися з антиукраїнською пропагандою — запрошую його до книгарень в Києві чи на книжковий базар на Петрівці. Там я охоче покажу купу так званої історичної, а по суті своїй — прорадянської, відверто сталіністської літератури. Кожна окремо так само має мізерний тираж. Проте разом вони — не історичні розвідки, як подають автори й продавці, а реабілітація Сталіна, Берії, Брежнєва, радянської системи тощо.

А ще всюди повно книжок покійного Олеся Бузини. За життя його справедливо називали українофобом. Та творіння українофоба, видані в Києві тиражами більшими, аніж твори Дугіна — в Москві, продавалися вільно. Бузина трагічно загинув. Але — чи перестали його книги, котрі продаються вільно, бути українофобськими за своїм змістом, як і книги оголошеного в розшук Дмитра Табачника? Ось і я про це.

У підсумку значно дієвішою виглядає заборона російських пропагандистських фільмів та серіалів. Їхній негативний вплив поширюється не на кілька тисяч маргіналів. Вони маргіналізували сотні тисяч, як не мільйони українців. А замість заборони книжок, котрих і до заборони в Україні не було, ліпше справді вичистити з українського ринку книжки, написані сталіністами про хорошого мудрого Сталіна. Бо вони, нагадую, продаються вільно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Кокотюха Андрій Кокотюха запрет пропаганда колонка авторская колонка Андрей Кокотюха книжки книги украинофобы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять