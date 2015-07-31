Капитанская точка Белькевича, или Почему будут жить футбольные легенды

"Отдушиной для народа" называли футбол в исполнении киевского "Динамо" во второй половине 1990-х. Для молодого Украинского государства, только-только отходящего от кризиса первых постсоветских лет, футбол являлся способом самоутверждения. С его помощью можно было заявить о себе в мире, ведь, говоря об Украине, в первую очередь, вспоминали о киевском "Динамо". Именно на это время приходится пик достижений третьей (после середины 1970-х и середины 1980-х) команды-звезды Валерия Лобановского, безоговорочно царившей на внутриукраинской арене, сокрушавшей "Барселону" и "Реал" и реально претендовавшей на победу в Лиге чемпионов.

Но и у команды-звезды были свои лидеры, ведь кто-то же должен был, собственно, делать из футбола отдушину. К ним относили, в первую очередь Андрея Шевченко, Сергея Реброва и Валентина Белькевича. Лучшими образцами их взаимодействия на футбольном поле благодаря всемирной паутине мы можем наслаждаться и сейчас. Белорусский легионер капитанствовал в той незабываемой команде. Диспетчерские (если вам ближе слово "плеймейкерские", нет проблем) функции лежали на нем, и с ними он справлялся так, что ведущие опорники (если вам ближе слово "волнорезы", то опять же нет проблем) Европы не могли предугадать направления его тонких передач, или, если хотите, вектор атаки. В результате, оборонцы команд-соперниц оставались не у дел, а Шевченко с Ребровым исправно пополняли свои бомбардирские счета.

Капитан команды – штучная профессия. Это – лидер на поле и в раздевалке, человек, умеющий наладить контакты со всеми, в том числе и со строгой Фемидой, проводник тренерских идей, связующее звено между игроками и наставниками. В киевском "Динамо" обладатель капитанской повязки всегда был окружен неким ореолом сакральности. Вожак коллектива не мог меняться часто. Авторитетом капитан "Динамо" обладал непререкаемым. Словно мостик из далекого прошлого, слава легендарных капитанов Василия Турянчика, Виктора Колотова, Владимира Бессонова, Сергея Балтачи, Анатолия Демьяненко! В этом ряду Белькевич навсегда занял достойное место, став едва ли не единственным капитаном-легионером.

Если углубиться в историю прославленного клуба, то можно увидеть, что в сезоны наибольших достижений число капитанов команды по ходу сезона было небольшим. Так, скажем в чемпионский для команды Лобановского год Московской олимпиады во всех 34 матчах чемпионата СССР динамовцев выводил на поле с капитанской повязкой Владимир Бессонов. А вот в крайне неудачном для киевлян сезоне-83 (виданное ли дело, гранд европейского футбола опустился на 7-е место в национальном чемпионате!) у бело-синих было целых пять (!) капитанов: 11 раз капитанствовал Олег Блохин, 10 – Владимир Бессонов, 9 – Сергей Балтача, 3 – Леонид Буряк и однажды – Анатолий Демьяненко. Пять капитанов было у динамовцев и по ходу крайне неудачно сложившегося весеннего чемпионата СССР 1976 года.

Капитанство Белькевича в "Динамо" на рубеже ХХ и ХХI веков – это не только свидетельство его футбольных умений (а к ним обычно относят потрясающий дриблинг, отличное видение поля, ювелирный длинный пас, умение филигранно исполнять стандарты), но и дань человеческим качествам. Увы, реализовать послефутбольные амбиции судьба Валентину не позволила. Тренерство в молодежной динамовской команде было недолгим. Страшным словом "тромбоэмболия" пестрела год назад вся спортивная пресса. Именно она, острая закупорка кровеносного сосуда тромбом послужила причиной смерти легендарного динамовца в 41-летнем возрасте. В КВНовской песне "Капитаны" есть такие строчки: "А если судно тонет, и далека земля, и экипаж садится в спасательные шлюпки, то капитан последним уходит с корабля". Увы, капитан "Динамо" начала 2000-х покинул нас первым, спустя некоторое время не стало еще одного заметного игрока той команды Андрея Гусина.

Больно, когда нас покидают кумиры, да еще в столь молодые годы. Короткая, но яркая жизнь "дирижера" киевского "Динамо" была полна неожиданных поворотов. Оставим сплетникам подробности его отношений с женщинами (представляю, какой вал публикаций на эту тему обрушится на читателей в эти дни), давайте просто вспомним Белькевича на футбольном поле, освежив в памяти наиболее знаковые голы в его исполнении. Поколению мальчишек 2000-х годов, тем, кому сейчас четверть века отроду, Валентин привил хороший футбольный вкус.

Время неумолимо, уходят заслуженные динамовские ветераны. Нет уже с нами ни творцов великих побед Валерия Лобановского и Анатолия Пузача, ни легендарных звезд 1970-х Виктора Колотова и Евгения Рудакова, ни чудо-врача Виктора Берковского, в нынешнем году не стало многолетнего начальника команды Михаила Комана, тренера, умело пестовавшего динамовскую молодежь, Сергея Богачика, а также легендарного массажиста, проработавшего в клубе с 1975 года практически до наших дней, Валерия Евлантьева. Но их подвижнический труд дал свои плоды: в столице Украины была создана команда европейского уровня. Нынешнему поколению динамовцев в преддверии старта в Лиге чемпионов пожелаю поддержать высокое клубное реноме на континенте. Будьте достойными продолжателями дела своих великих предшественников!

Видео: youtube, фото: ФК "Динамо"